光阻液事件干擾 台積電2月營收608.9億元 22個月以來新低

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(8)日公告 2 月營收，達 608.89 億元，月減 22%，年減 5.8%，創下 2017 年 5 月以來單月新低，為 22 個月來低點，前 2 月營收 1389.83 億元，年減 3.7%，依照台積電預估，3 月營收可望回溫，但能否超越 1 月，仍有待觀察。

台積電受日前光阻液事件影響，首季營收預估從原本的 73-74 億美元，調降到 70-71 億美元，較第 4 季減少 24-25.5%，淡季壓力沉重，以 1 美元兌新台幣 30.1 元計算，首季營收約落在新台幣 2142-2173 億元左右，調降後的毛利率預估為 41-43%，營益率估 29-31%。

台積電前 2 月營收已達 1399.8 億元，以預估值來看，3 月營收可望回升到 750-783 億元左右，有機會優於 1 月的 780.9 億元。

台積電 1 月底時發生晶圓 14B 廠採用不合格光阻液化學原料事件，衝擊生產良率，台積電 2 月中旬公告調整首季財測，除調降營收、雙率預估，也評估該事件影響首季每股純益約 0.42 元，影響全年每股純益約 0.08 元。

台積電重申，14B 廠光阻液事件發生後，隨即與所有受影響客戶溝通，確保補貨與交期時間，多數受影響晶圓可在本季補回，部分無法補回的晶圓最慢也可在第 2 季完成，但也因決定報廢的晶圓數量較原先評估多，因此調降首季財測，部分晶圓第 2 季開始已提前頭產，主要是因某些產品需求逐步成長，有助營運表現。

法人認為，台積電今年首季受虛擬貨幣需求不佳，加上蘋果手機銷售未如預期，雙重利空影響下，淡季壓力更為沉重，隨著半導體應用擴散，且今年包含智慧型手機、扣除虛擬貨幣的高速運算、物聯網等需求仍穩健，因此首季營運有機會是全年最低，第 2 季營收將緩步上揚。

近日市場傳，瑞薩將關閉 14 座廠區中的 13 座，最高停工時間恐長達 2 個月，雖然瑞薩出面否認，但市場解讀，IDM 廠的產能龐大，面臨景氣休正期時，營運壓力不小，未來瑞薩擴大委外的趨勢將加大，有助台積電以及後段封測廠商相關營運表現。