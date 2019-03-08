川普：日本將在美國投資至少7座工廠

美國總統川普在當地時間 6 日於白宮召開的會議上提到，日本首相安倍表示「日本至少有 7 座工廠將遷移到美國」。另外，川普也在會中指出，由於美日的貿易逆差過大，要求日方擴大在美國境內的生產規模。

川普在 6 日於白宮召開的雇用問題相關會議上，在企業相關人士前提到「有許多的企業進入美國。先前，日本首相安倍說道『日本至少有 7 座大型工廠會遷移到美國』」。雖然川普沒有透露詳細內容，但是日方的建廠計畫也因而曝光。

川普 6 日於白宮召開的勞動力政策會議上會晤企業界人士 (圖：AFP)

然而川普似乎還不滿意，「需要有更多的工廠搬來美國。美國對日本的貿易逆差太大了」，他如此說。而在過去，川普也曾威脅日本將提高汽車的進口關稅，並多次要求日本企業到美國投資建廠。

根據美國於當地時間 6 日所發表的貿易統計，美日間的貿易逆差在 2018 年達到 676 億美元，較 2017 年稍為減少，但仍僅次於中國、墨西哥、德國，排名第 4。

外界認為，川普政權希望美日兩國間的貿易協定可以早日展開協商，不僅為了減少貿易逆差，也企圖減少日本車的進口。

日本官房長官菅義偉 7 日在記者會上表示「對於川普總統的毎一句發言不作出評論。不論如何，安倍首相把握各種機會，來向美方傳達日本在投資上對美國經濟所作出的貢獻，在兩國間的貿易及投資上安定的擴大彼此利益才是最重要的」。

此外，有關日本首相安倍提到「至少有 7 座大型工廠會遷移到美國」一事，日本官房長官菅義偉表示「由於具體內容是兩國元首間的談話，不作評論」。