[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/03/07 108/03/06 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日反向1倍基金 13.59000 13.30000 0.29000 2.18045 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.45000 12.19000 0.26000 2.13290 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.65000 6.53000 0.12000 1.83767 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.02000 12.85000 0.17000 1.32296 群益印度中小基金N-人民幣 10.31290 10.18580 0.12710 1.24782 群益印度中小基金-人民幣 13.96120 13.78920 0.17200 1.24735 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.85000 28.52000 0.33000 1.15708 群益大印度基金-人民幣 12.52580 12.38680 0.13900 1.12216 群益印度中小基金-新臺幣 14.67000 14.51000 0.16000 1.10269 群益印度中小基金N-新臺幣 8.38000 8.29000 0.09000 1.08565 元大印度指數基金 9.75700 9.65300 0.10400 1.07739 群益印度中小基金N-美元 8.86530 8.77160 0.09370 1.06822 群益印度中小基金-美元 12.67970 12.54570 0.13400 1.06810 復華恒生單日反向一倍基金 8.22000 8.14000 0.08000 0.98280 群益大印度基金-新臺幣 11.44000 11.33000 0.11000 0.97087 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.45000 11.34000 0.11000 0.97002 群益大印度基金-美元 12.06290 11.95020 0.11270 0.94308 元大新中國基金-人民幣 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.28000 15.14000 0.14000 0.92470 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.92000 17.76000 0.16000 0.90090 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.03000 22.83000 0.20000 0.87604 保德信中國中小基金-人民幣 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146 台新印度基金 14.11000 13.99000 0.12000 0.85776 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.86000 10.77000 0.09000 0.83565 元大印度基金 12.15000 12.05000 0.10000 0.82988 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.22000 12.12000 0.10000 0.82508 元大華夏中小基金 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.50000 7.44000 0.06000 0.80645 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 保德信中國中小基金-新臺幣 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------