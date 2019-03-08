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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/03/07  108/03/06  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.59000   13.30000   0.29000    2.18045
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.45000   12.19000   0.26000    2.13290
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.65000    6.53000   0.12000    1.83767
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.02000   12.85000   0.17000    1.32296
群益印度中小基金N-人民幣                                         10.31290   10.18580   0.12710    1.24782
群益印度中小基金-人民幣                                          13.96120   13.78920   0.17200    1.24735
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.85000   28.52000   0.33000    1.15708
群益大印度基金-人民幣                                            12.52580   12.38680   0.13900    1.12216
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.67000   14.51000   0.16000    1.10269
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.38000    8.29000   0.09000    1.08565
元大印度指數基金                                                  9.75700    9.65300   0.10400    1.07739
群益印度中小基金N-美元                                            8.86530    8.77160   0.09370    1.06822
群益印度中小基金-美元                                            12.67970   12.54570   0.13400    1.06810
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.22000    8.14000   0.08000    0.98280
群益大印度基金-新臺幣                                            11.44000   11.33000   0.11000    0.97087
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.45000   11.34000   0.11000    0.97002
群益大印度基金-美元                                              12.06290   11.95020   0.11270    0.94308
元大新中國基金-人民幣                                             9.66000    9.57000   0.09000    0.94044
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.28000   15.14000   0.14000    0.92470
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                   17.92000   17.76000   0.16000    0.90090
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.03000   22.83000   0.20000    0.87604
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.26000    9.18000   0.08000    0.87146
台新印度基金                                                     14.11000   13.99000   0.12000    0.85776
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.86000   10.77000   0.09000    0.83565
元大印度基金                                                     12.15000   12.05000   0.10000    0.82988
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                   12.22000   12.12000   0.10000    0.82508
元大華夏中小基金                                                  7.38000    7.32000   0.06000    0.81967
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      7.50000    7.44000   0.06000    0.80645
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        8.80000    8.73000   0.07000    0.80183
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.83000    8.76000   0.07000    0.79909
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