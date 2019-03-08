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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/03/07  108/03/06  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.00490    9.99620   0.00870    0.08703
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.00490    9.99620   0.00870    0.08703
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.04790   10.04110   0.00680    0.06772
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.04790   10.04110   0.00680    0.06772
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.29210   10.28790   0.00420    0.04082
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.09990   10.09580   0.00410    0.04061
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.19730   10.19270   0.00460    0.04513
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.09390   10.08920   0.00470    0.04658
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.99000   23.98000   0.01000    0.04170
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         28.26000   28.06000   0.20000    0.71276
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.51780    9.51250   0.00530    0.05572
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.93560    9.93050   0.00510    0.05136
中國信託台灣活力基金                                               13.83000   13.99000  -0.16000   -1.14367
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.62000    8.69000  -0.07000   -0.80552
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.28000    9.36000  -0.08000   -0.85470
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.97610    9.97950  -0.00340   -0.03407
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10420    9.10730  -0.00310   -0.03404
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.35230   10.35740  -0.00510   -0.04924
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.41620    9.42080  -0.00460   -0.04883
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.55810   10.60140  -0.04330   -0.40844
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.05660    9.09370  -0.03710   -0.40797
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.22920   11.20360   0.02560    0.22850
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.93050    9.90790   0.02260    0.22810
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              40.56570   40.50900   0.05670    0.13997
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                40.96390   40.91300   0.05090    0.12441
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
中國信託智能運動基金-美元                                           9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01490   11.01480   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.68070    9.67260   0.00810    0.08374
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.09060    9.08300   0.00760    0.08367
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.89100    9.88380   0.00720    0.07285
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.28260    9.27590   0.00670    0.07223
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.91000   11.03000  -0.12000   -1.08794
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.44000   10.56000  -0.12000   -1.13636
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.05000   11.18000  -0.13000   -1.16279
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.64000   10.76000  -0.12000   -1.11524
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元大2001基金                                                       58.29000   59.05000  -0.76000   -1.28704
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          41.03140   40.98110   0.05030    0.12274
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.95800   38.96670  -0.00870   -0.02233
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.35000   21.22000   0.13000    0.61263
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.60060   11.59990   0.00070    0.00603
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.95330   10.97120  -0.01790   -0.16315
元大上證50基金                                                     32.30000   32.86000  -0.56000   -1.70420
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.60000   11.53000   0.07000    0.60711
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.55000   13.49000   0.06000    0.44477
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.99300   12.96600   0.02700    0.20824
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.54700   17.50700   0.04000    0.22848
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.74200   10.68400   0.05800    0.54287
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.58500   10.54500   0.04000    0.37933
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    3.02000   0.01000    0.33113
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.30220   47.38470  -0.08250   -0.17411
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.64950   10.63460   0.01490    0.14011
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.76450    9.75070   0.01380    0.14153
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.03650   10.03940  -0.00290   -0.02889
元大巴西指數基金                                                    6.73300    7.15000  -0.41700   -5.83217
元大巴菲特基金                                                     24.97000   25.07000  -0.10000   -0.39888
元大日經225基金                                                    26.98000   27.17000  -0.19000   -0.69930
元大台商收成基金                                                   21.02000   21.23000  -0.21000   -0.98917
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.47000   12.40000   0.07000    0.56452
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.16000   35.56000  -0.40000   -1.12486
元大台灣中型100基金                                                30.80000   31.09000  -0.29000   -0.93278
元大台灣加權股價指數基金                                           24.26900   24.37300  -0.10400   -0.42670
元大台灣卓越50基金                                                 77.05000   77.23000  -0.18000   -0.23307
元大台灣金融基金                                                   17.07000   17.11000  -0.04000   -0.23378
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.72000   29.92000  -0.20000   -0.66845
元大台灣高股息基金                                                 25.94000   26.17000  -0.23000   -0.87887
元大台灣電子科技基金                                               33.08000   33.30000  -0.22000   -0.66066
元大全球ETF成長組合基金                                            10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.45000   14.47000  -0.02000   -0.13822
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.93000   22.09000  -0.16000   -0.72431
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.86000   12.98000  -0.12000   -0.92450
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.92000    9.01000  -0.09000   -0.99889
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.33000   12.43000  -0.10000   -0.80451
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.85000   11.96800  -0.11800   -0.98596
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.95000    6.94000   0.01000    0.14409
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.40000    8.44000  -0.04000   -0.47393
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.53000    6.56000  -0.03000   -0.45732
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.58000    8.60900  -0.02900   -0.33686
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.50000    8.53000  -0.03000   -0.35170
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
元大全球農業商機基金                                               16.41000   16.54000  -0.13000   -0.78597
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
元大印尼指數基金                                                    9.46900    9.49400  -0.02500   -0.26332
元大印度指數基金                                                    9.75700    9.65300   0.10400    1.07739
元大印度基金                                                       12.15000   12.05000   0.10000    0.82988
元大多多基金                                                       16.05000   16.28000  -0.23000   -1.41278
元大多福基金                                                       49.68000   50.36000  -0.68000   -1.35028
元大亞太成長基金                                                    8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.94010    8.94890  -0.00880   -0.09834
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.24450    7.25170  -0.00720   -0.09929
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.14200    9.15000  -0.00800   -0.08743
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.99600    9.93100   0.06500    0.65452
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.28120   10.27470   0.00650    0.06326
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.14430   10.14060   0.00370    0.03649
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.14440   10.14070   0.00370    0.03649
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.13470   10.12940   0.00530    0.05232
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.13460   10.12940   0.00520    0.05134
元大卓越基金                                                       42.13000   42.29000  -0.16000   -0.37834
元大店頭基金                                                        7.85000    8.00000  -0.15000   -1.87500
元大泛歐成長基金                                                    8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.39000   10.38930   0.00070    0.00674
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.72380    9.71780   0.00600    0.06174
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.98520   31.96620   0.01900    0.05944
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.11120   37.96700   0.14420    0.37980
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.79090   18.85680  -0.06590   -0.34948
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.89030   18.75710   0.13320    0.71013
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.31490   40.21050   0.10440    0.25963
元大高科技基金                                                     18.15000   18.35000  -0.20000   -1.08992
元大得利貨幣市場基金                                               16.29760   16.29730   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01270   12.01250   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.90000   12.23000  -0.33000   -2.69828
元大華夏中小基金                                                    7.38000    7.32000   0.06000    0.81967
元大新中國基金-人民幣                                               9.66000    9.57000   0.09000    0.94044
元大新中國基金-美元                                                 9.27000    9.20400   0.06600    0.71708
元大新中國基金-新台幣                                               9.24000    9.17000   0.07000    0.76336
元大新主流基金                                                     22.47000   22.92000  -0.45000   -1.96335
元大新東協平衡基金-美元                                             9.37200    9.38800  -0.01600   -0.17043
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.30170   10.34450  -0.04280   -0.41375
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.75360    9.81250  -0.05890   -0.60025
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.78450   10.84780  -0.06330   -0.58353
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.10590    9.15930  -0.05340   -0.58301
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.06340   10.05320   0.01020    0.10146
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.47900    9.46930   0.00970    0.10244
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.22520   10.21310   0.01210    0.11848
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.63800    9.62660   0.01140    0.11842
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.69320    9.68330   0.00990    0.10224
元大新興亞洲基金                                                   11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.39090    9.39540  -0.00450   -0.04790
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.92000    8.92430  -0.00430   -0.04818
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.65430    9.65740  -0.00310   -0.03210
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.17710    9.18000  -0.00290   -0.03159
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.14000   15.13980   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.75000   35.23000  -0.48000   -1.36248
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.74000    8.85000  -0.11000   -1.24294
元大實質多重資產基金-美元                                           8.23700    8.35200  -0.11500   -1.37692
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.69000    8.81000  -0.12000   -1.36209
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.59000   13.30000   0.29000    2.18045
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.75000   16.45000  -0.70000   -4.25532
元大摩臺基金                                                       35.99000   36.13000  -0.14000   -0.38749
元大標普500基金                                                    25.85000   26.02000  -0.17000   -0.65334
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.10000   13.01000   0.09000    0.69178
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.13000   32.60000  -0.47000   -1.44172
元大標智滬深300基金                                                18.11000   18.41000  -0.30000   -1.62955
元大歐洲50基金                                                     23.89000   23.91000  -0.02000   -0.08365
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.30490    9.28900   0.01590    0.17117
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25570   10.25530   0.00040    0.00390
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.90000   14.96000  -0.06000   -0.40107
日盛上選基金                                                       31.62000   31.99000  -0.37000   -1.15661
日盛小而美基金                                                     17.04000   17.25000  -0.21000   -1.21739
日盛中國內需動力基金                                                9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.02780   12.00930   0.01850    0.15405
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.80400    9.78890   0.01510    0.15426
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.25570   12.23840   0.01730    0.14136
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.98340    9.96930   0.01410    0.14143
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.03900   11.02270   0.01630    0.14788
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.97550    8.96220   0.01330    0.14840
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
日盛日盛基金                                                       12.56000   12.74000  -0.18000   -1.41287
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.25220   10.26040  -0.00820   -0.07992
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.35640    9.36390  -0.00750   -0.08009
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.01620   10.02330  -0.00710   -0.07083
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.14190    9.14830  -0.00640   -0.06996
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.46010    2.45680   0.00330    0.13432
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65570    1.65340   0.00230    0.13911
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.37890    0.37850   0.00040    0.10568
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25570    0.25540   0.00030    0.11746
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.50020   12.48470   0.01550    0.12415
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30200    8.29180   0.01020    0.12301
日盛亞洲機會基金                                                    6.83000    6.81000   0.02000    0.29369
日盛首選基金                                                       16.55000   16.66000  -0.11000   -0.66026
日盛高科技基金                                                     17.33000   17.50000  -0.17000   -0.97143
日盛貨幣市場基金                                                   14.80850   14.80820   0.00030    0.00203
日盛新台商基金                                                     37.17000   37.67000  -0.50000   -1.32732
日盛精選五虎基金                                                   34.65000   34.92000  -0.27000   -0.77320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.52180   13.52160   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.56000   29.93000  -0.37000   -1.23622
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
台新MSCI中國基金                                                   21.22000   21.21000   0.01000    0.04715
台新大眾貨幣市場基金                                               14.19880   14.19860   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.34190   10.33370   0.00820    0.07935
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.68770   10.69910  -0.01140   -0.10655
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.26910   10.27850  -0.00940   -0.09145
台新中國通基金                                                     41.89000   42.14000  -0.25000   -0.59326
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52310    0.52320  -0.00010   -0.01911
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.11500   16.11300   0.00200    0.01241
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31760    0.31680   0.00080    0.25253
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
台新主流基金                                                       22.93000   22.94000  -0.01000   -0.04359
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      21.27000   21.34000  -0.07000   -0.32802
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.69330    0.69570  -0.00240   -0.34498
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.41000   15.46000  -0.05000   -0.32342
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50150    0.50330  -0.00180   -0.35764
台新台灣中小基金                                                   32.67000   32.83000  -0.16000   -0.48736
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.77230    9.77000   0.00230    0.02354
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.28570    9.28930  -0.00360   -0.03875
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.56300   10.56700  -0.00400   -0.03785
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.87700    9.87880  -0.00180   -0.01822
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.87630   10.87820  -0.00190   -0.01747
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       14.11000   13.99000   0.12000    0.85776
台新亞美短期債券基金                                               11.37150   11.37610  -0.00460   -0.04044
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59010    8.57890   0.01120    0.13055
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28400    0.28360   0.00040    0.14104
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.30230   12.28620   0.01610    0.13104
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40120    0.40080   0.00040    0.09980
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11530   11.11510   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 29.90200   30.07520  -0.17320   -0.57589
台新智慧生活基金-美元                                              10.12620   10.20240  -0.07620   -0.74688
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.35750    8.36410  -0.00660   -0.07891
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.54660    8.55200  -0.00540   -0.06314
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.25740    9.26470  -0.00730   -0.07879
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.47670    9.48270  -0.00600   -0.06327
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.06070   11.07580  -0.01510   -0.13633
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35340    0.35390  -0.00050   -0.14128
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.02460    8.03560  -0.01100   -0.13689
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27010    0.27050  -0.00040   -0.14787
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.47000    5.47000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.15000   21.13000   0.02000    0.09465
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               19.99000   20.07000  -0.08000   -0.39860
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.59590   12.59580   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                 10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.27320   11.27240   0.00080    0.00710
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.28110   10.29360  -0.01250   -0.12143
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.13590    9.12780   0.00810    0.08874
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.59690   10.58740   0.00950    0.08973
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.89730    7.90060  -0.00330   -0.04177
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.22430    9.22800  -0.00370   -0.04010
永豐中小基金                                                       50.39000   51.11000  -0.72000   -1.40873
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.73910    1.73460   0.00450    0.25943
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.37370    2.36740   0.00630    0.26611
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.10290    8.09200   0.01090    0.13470
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.72950   10.71510   0.01440    0.13439
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.72000    4.72000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.70000   21.72000  -0.02000   -0.09208
永豐主流品牌基金                                                   17.77000   17.87000  -0.10000   -0.55960
永豐永豐基金                                                       32.74000   33.09000  -0.35000   -1.05772
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.22750    9.21540   0.01210    0.13130
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.54080    9.52820   0.01260    0.13224
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.09270    9.08000   0.01270    0.13987
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.40280    9.38980   0.01300    0.13845
永豐亞洲民生消費基金                                               12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
永豐南非幣2021保本基金                                             13.66380   13.66330   0.00050    0.00366
永豐高科技基金                                                     22.50000   22.87000  -0.37000   -1.61784
永豐貨幣市場基金                                                   13.91660   13.91640   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.07040    2.06700   0.00340    0.16449
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50950    2.50550   0.00400    0.15965
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76330    7.76060   0.00270    0.03479
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.68510   10.68140   0.00370    0.03464
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05590    7.05490   0.00100    0.01417
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.13020   11.12860   0.00160    0.01438
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.52000   10.44000   0.08000    0.76628
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.51000    8.46000   0.05000    0.59102
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.55000   19.43000   0.12000    0.61760
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.01000   51.23000  -0.22000   -0.42944
永豐領航科技基金                                                   36.93000   37.51000  -0.58000   -1.54625
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
永豐趨勢平衡基金                                                   40.23000   40.71000  -0.48000   -1.17907
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.77510   11.77420   0.00090    0.00764
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.67870    9.66940   0.00930    0.09618
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.13930   10.12960   0.00970    0.09576
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.69790    9.68850   0.00940    0.09702
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.01510   10.00520   0.00990    0.09895
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.73280    9.72380   0.00900    0.09256
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.32230   10.31270   0.00960    0.09309
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.70760    9.69670   0.01090    0.11241
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.10760   10.09810   0.00950    0.09408
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.29000   14.29000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.22000   19.22000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.16000   19.16000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                               15.44000   15.67000  -0.23000   -1.46777
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.12860   10.16410  -0.03550   -0.34927
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.38450   10.42160  -0.03710   -0.35599
兆豐國際全球基金                                                   30.60000   30.72000  -0.12000   -0.39063
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.40070   10.40000   0.00070    0.00673
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.07870   10.07270   0.00600    0.05957
兆豐國際國民基金                                                   21.73000   21.93000  -0.20000   -0.91199
兆豐國際第一基金                                                   12.70000   12.78000  -0.08000   -0.62598
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.36050   10.33080   0.02970    0.28749
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.04590    8.02290   0.02300    0.28668
兆豐國際萬全基金                                                   20.09000   20.19000  -0.10000   -0.49529
兆豐國際電子基金                                                   24.78000   25.07000  -0.29000   -1.15676
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.84000   20.92000  -0.08000   -0.38241
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.69000   16.60000   0.09000    0.54217
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.97000   33.28000  -0.31000   -0.93149
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53390   12.53380   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.33820   10.32870   0.00950    0.09198
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.19470   10.18690   0.00780    0.07657
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.32330   10.31450   0.00880    0.08532
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.23900   10.22960   0.00940    0.09189
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.28840   10.28060   0.00780    0.07587
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.25810   10.24930   0.00880    0.08586
合庫台灣基金                                                       10.43000   10.63000  -0.20000   -1.88147
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.28930   11.30200  -0.01270   -0.11237
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.27440   12.28650  -0.01210   -0.09848
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.93200   10.94490  -0.01290   -0.11786
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.72380   11.73650  -0.01270   -0.10821
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.03210    8.04110  -0.00900   -0.11192
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.37770    9.38860  -0.01090   -0.11610
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.97810    8.98870  -0.01060   -0.11793
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80230    8.81170  -0.00940   -0.10668
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.18220    9.19300  -0.01080   -0.11748
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
合庫全球新興市場基金                                                9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
合庫貨幣市場基金                                                   10.15530   10.15520   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.66630    9.66660  -0.00030   -0.00310
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.90180    9.90290  -0.00110   -0.01111
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.16970   10.17030  -0.00060   -0.00590
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.69570   11.69640  -0.00070   -0.00598
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.45350   14.44670   0.00680    0.04707
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.64990    8.65040  -0.00050   -0.00578
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.40720    9.40820  -0.00100   -0.01063
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.79880    7.79930  -0.00050   -0.00641
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.66040    8.66090  -0.00050   -0.00577
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.31490   10.31130   0.00360    0.03491
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.14230   11.14150   0.00080    0.00718
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.27980   10.29840  -0.01860   -0.18061
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.13920   10.15590  -0.01670   -0.16444
安聯中國東協基金                                                   15.77000   15.78000  -0.01000   -0.06337
安聯中國策略基金-美元                                              11.82000   11.79000   0.03000    0.25445
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.33000   15.28000   0.05000    0.32723
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.98000   13.97000   0.01000    0.07158
安聯中華新思路基金-美元                                            13.32000   13.34000  -0.02000   -0.14993
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.51000   12.52000  -0.01000   -0.07987
安聯台灣大壩基金                                                   28.48000   28.66000  -0.18000   -0.62805
安聯台灣科技基金                                                   46.18000   46.78000  -0.60000   -1.28260
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.52450   12.52430   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   31.41000   31.61000  -0.20000   -0.63271
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.32520   10.31730   0.00790    0.07657
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.24320   15.23200   0.01120    0.07353
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59210    9.58500   0.00710    0.07407
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.40000   11.43000  -0.03000   -0.26247
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.63870   12.63510   0.00360    0.02849
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.34610   10.34420   0.00190    0.01837
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.39160   12.39020   0.00140    0.01130
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.34580    9.34200   0.00380    0.04068
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.26090    9.25920   0.00170    0.01836
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.86870    8.86770   0.00100    0.01128
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.07910   12.08140  -0.00230   -0.01904
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.97780   10.98110  -0.00330   -0.03005
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.61550   10.61880  -0.00330   -0.03108
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.55840    8.55990  -0.00150   -0.01752
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.40410    8.40660  -0.00250   -0.02974
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.10030    8.10280  -0.00250   -0.03085
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.07160   10.07470  -0.00310   -0.03077
安聯全球人口趨勢基金                                               11.61000   11.66000  -0.05000   -0.42882
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.33000    9.65000  -0.32000   -3.31606
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.12000   36.34000  -1.22000   -3.35718
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.03000    8.07000  -0.04000   -0.49566
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.10800   12.10030   0.00770    0.06363
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.34890   10.34230   0.00660    0.06382
安聯全球新興市場基金                                               17.39000   17.46000  -0.07000   -0.40092
安聯全球農金趨勢基金                                                9.01000    9.10000  -0.09000   -0.98901
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.66000    8.72000  -0.06000   -0.68807
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.89000   10.95000  -0.06000   -0.54795
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
安聯亞洲動態策略基金                                               22.08000   22.05000   0.03000    0.13605
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.34070   10.33630   0.00440    0.04257
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.98530    9.98110   0.00420    0.04208
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               86.99870   86.86840   0.13030    0.15000
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.96330   12.94720   0.01610    0.12435
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               66.57810   66.47240   0.10570    0.15901
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.82280    9.81060   0.01220    0.12436
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.65960    2.65760   0.00200    0.07526
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.84270   10.83580   0.00690    0.06368
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.22020    2.21610   0.00410    0.18501
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.90120    8.89560   0.00560    0.06295
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                  9.95790    9.95570   0.00220    0.02210
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                      9.97810    9.97670   0.00140    0.01403
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.17380   10.17060   0.00320    0.03146
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                            9.93280    9.93160   0.00120    0.01208
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.01160   10.01140   0.00020    0.00200
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                  9.95790    9.95570   0.00220    0.02210
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                      9.97810    9.97670   0.00140    0.01403
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.17380   10.17060   0.00320    0.03146
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                            9.93280    9.93160   0.00120    0.01208
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.01170   10.01140   0.00030    0.00300
宏利台灣動力基金                                                   28.34000   28.67000  -0.33000   -1.15103
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.93130    9.94430  -0.01300   -0.13073
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.74210    9.75390  -0.01180   -0.12098
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.61550    7.62550  -0.01000   -0.13114
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.57440    7.58390  -0.00950   -0.12527
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.85000   10.90000  -0.05000   -0.45872
宏利全球債券組合基金                                               13.22120   13.22360  -0.00240   -0.01815
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.87400    2.87210   0.00190    0.06615
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.00370   11.99760   0.00610    0.05084
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.74360    8.73930   0.00430    0.04920
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41720    2.41300   0.00420    0.17406
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.10810   11.10100   0.00710    0.06396
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.34990    3.34810   0.00180    0.05376
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53560    0.53530   0.00030    0.05604
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.33000   15.32000   0.01000    0.06527
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.97500   11.98750  -0.01250   -0.10428
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.61190   10.62360  -0.01170   -0.11013
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20520   10.21660  -0.01140   -0.11158
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.71840    8.72740  -0.00900   -0.10312
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.34690    8.35610  -0.00920   -0.11010
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.21220    8.22160  -0.00940   -0.11433
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.17940    8.18680  -0.00740   -0.09039
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.86990    2.86850   0.00140    0.04881
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41630    0.41610   0.00020    0.04807
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.55730   12.55300   0.00430    0.03425
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.94960    0.94910   0.00050    0.05268
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36200    7.35950   0.00250    0.03397
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04520    2.04420   0.00100    0.04892
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29500    0.29490   0.00010    0.03391
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98320    8.98010   0.00310    0.03452
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32740    0.32700   0.00040    0.12232
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.66860   13.66840   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.57000    2.58000  -0.01000   -0.38760
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
宏利臺灣股息收益基金                                               24.00000   24.20000  -0.20000   -0.82645
宏利澳幣保本基金                                                   12.41570   12.40900   0.00670    0.05399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.01080    9.96950   0.04130    0.41426
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.49610    9.47380   0.02230    0.23539
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.93760    8.91520   0.02240    0.25126
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.03360   11.00600   0.02760    0.25077
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
貝萊德新台幣基金                                                   12.95420   12.95410   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.42000   25.49000  -0.07000   -0.27462
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42500   11.42570  -0.00070   -0.00613
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.23900   10.24800  -0.00900   -0.08782
保德信大中華基金-人民幣                                             9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
保德信大中華基金-美元                                              10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
保德信大中華基金-新台幣                                            29.96000   29.87000   0.09000    0.30131
保德信中小型股基金                                                 44.94000   45.68000  -0.74000   -1.61996
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.26000    9.18000   0.08000    0.87146
保德信中國中小基金-美元                                             9.14000    9.07000   0.07000    0.77178
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.83000    8.76000   0.07000    0.79909
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.78090    9.75480   0.02610    0.26756
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.82740    9.80060   0.02680    0.27345
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.89120    9.86450   0.02670    0.27067
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.83970   10.81040   0.02930    0.27104
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
保德信中國品牌基金-美元                                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
保德信台商全方位基金                                               33.76000   34.07000  -0.31000   -0.90989
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.41000   27.73000  -0.32000   -1.15398
保德信全球消費商機基金                                             18.03000   18.05000  -0.02000   -0.11080
保德信全球基礎建設基金                                             12.75000   12.73000   0.02000    0.15711
保德信全球資源基金                                                  7.52000    7.53000  -0.01000   -0.13280
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.05000   10.22000  -0.17000   -1.66341
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.33000   33.87000  -0.54000   -1.59433
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.42320   10.35660   0.06660    0.64307
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.54880   10.48140   0.06740    0.64304
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.40020   10.33210   0.06810    0.65911
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.52550   10.45650   0.06900    0.65988
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.50420    9.51170  -0.00750   -0.07885
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.50320   10.51150  -0.00830   -0.07896
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.02650    9.03210  -0.00560   -0.06200
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.96040    9.96670  -0.00630   -0.06321
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.00430    7.99460   0.00970    0.12133
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.89060   10.87740   0.01320    0.12135
保德信亞太基金                                                     20.81000   20.75000   0.06000    0.28916
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.53250    8.52120   0.01130    0.13261
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.59160   11.57640   0.01520    0.13130
保德信店頭市場基金                                                 32.12000   33.00000  -0.88000   -2.66667
保德信拉丁美洲基金                                                  7.31000    7.56000  -0.25000   -3.30688
保德信金平衡基金                                                   29.08000   29.19000  -0.11000   -0.37684
保德信金滿意基金                                                   41.17000   41.53000  -0.36000   -0.86684
保德信科技島基金                                                   25.44000   25.68000  -0.24000   -0.93458
保德信高成長基金                                                   90.02000   90.83000  -0.81000   -0.89178
保德信第一基金                                                     24.39000   24.60000  -0.21000   -0.85366
保德信貨幣市場基金                                                 15.80990   15.80960   0.00030    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.42230   10.44930  -0.02700   -0.25839
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.60010   10.62580  -0.02570   -0.24186
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.67960   10.69960  -0.02000   -0.18692
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.17020   10.18760  -0.01740   -0.17080
保德信新世紀基金                                                    9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.00320    7.99210   0.01110    0.13889
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.15390   11.13850   0.01540    0.13826
保德信新興趨勢組合基金                                             11.02000   11.09000  -0.07000   -0.63120
保德信瑞騰基金                                                     15.58590   15.58600  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.84680    9.84250   0.00430    0.04369
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.24630   10.24190   0.00440    0.04296
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.76220    9.75700   0.00520    0.05330
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.97860    9.97300   0.00560    0.05615
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.88020    9.87440   0.00580    0.05874
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.15460   10.14850   0.00610    0.06011
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.78750    9.78330   0.00420    0.04293
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99880    9.99460   0.00420    0.04202
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.25140   10.24590   0.00550    0.05368
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.21960   10.21450   0.00510    0.04993
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35060   10.34520   0.00540    0.05220
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.11350   10.10940   0.00410    0.04056
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.22970   10.22440   0.00530    0.05184
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.07530   10.07360   0.00170    0.01688
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36020   10.35680   0.00340    0.03283
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.96510    9.96470   0.00040    0.00401
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.16430   10.16400   0.00030    0.00295
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.92770    9.92220   0.00550    0.05543
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.75990    9.75840   0.00150    0.01537
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.22050   10.21740   0.00310    0.03034
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34580   10.34250   0.00330    0.03191
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.35990   10.35660   0.00330    0.03186
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.63880   10.63560   0.00320    0.03009
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.19840   10.19710   0.00130    0.01275
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.30280   10.30140   0.00140    0.01359
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09110   10.08660   0.00450    0.04461
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.15120   10.14720   0.00400    0.03942
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.11420   10.10860   0.00560    0.05540
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型              9.94680    9.94190   0.00490    0.04929
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型              9.94820    9.94300   0.00520    0.05230
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.12830   10.12170   0.00660    0.06521
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.12840   10.12210   0.00630    0.06224
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.91180    9.90980   0.00200    0.02018
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型                9.91180    9.90980   0.00200    0.02018
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95100    1.94900   0.00200    0.10262
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.74980    2.74700   0.00280    0.10193
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29680    0.29670   0.00010    0.03370
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45300    0.45280   0.00020    0.04417
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43890    8.43580   0.00310    0.03675
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.11610   12.11080   0.00530    0.04376
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.51240    9.50060   0.01180    0.12420
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.92510   11.91010   0.01500    0.12594
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.69110    8.68610   0.00500    0.05756
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.94620   10.94000   0.00620    0.05667
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.49660   10.49110   0.00550    0.05243
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.34830   10.34150   0.00680    0.06575
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.35000   18.43000  -0.08000   -0.43407
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4222.56000 4238.49000 -15.93000   -0.37584
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.21680   10.21510   0.00170    0.01664
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.94880   10.94690   0.00190    0.01736
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.09170   10.08890   0.00280    0.02775
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.84950    9.85130  -0.00180   -0.01827
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.31390   10.31580  -0.00190   -0.01842
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.81180    9.81240  -0.00060   -0.00611
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.09960   10.10020  -0.00060   -0.00594
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.11700   10.11170   0.00530    0.05241
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.06150    6.06470  -0.00320   -0.05276
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.84700   10.85270  -0.00570   -0.05252
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.91130   10.86070   0.05060    0.46590
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     12.00300   11.94690   0.05610    0.46958
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.17970   11.12910   0.05060    0.45466
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.51000    9.46590   0.04410    0.46588
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.91000    9.86360   0.04640    0.47042
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.75270    9.70860   0.04410    0.45424
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.91230   10.86170   0.05060    0.46586
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.46330   11.40970   0.05360    0.46978
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.42340   11.37170   0.05170    0.45464
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.00000    7.00000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       11.99000   12.05000  -0.06000   -0.49793
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.68010   13.68000   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.92000   15.94000  -0.02000   -0.12547
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.76700   13.77150  -0.00450   -0.03268
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.18430   12.18820  -0.00390   -0.03200
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.76690   12.77190  -0.00500   -0.03915
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.57140    8.57420  -0.00280   -0.03266
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.67850    6.68070  -0.00220   -0.03293
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.61020    8.61300  -0.00280   -0.03251
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.38160    8.38310  -0.00150   -0.01789
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.62450   10.62870  -0.00420   -0.03952
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.29090    8.29020   0.00070    0.00844
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.36510   12.36900  -0.00390   -0.03153
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.92690   11.93080  -0.00390   -0.03269
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.47380   12.47600  -0.00220   -0.01763
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.62190   11.62650  -0.00460   -0.03956
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.85190    8.85470  -0.00280   -0.03162
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.62280    9.62580  -0.00300   -0.03117
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.57880    9.58060  -0.00180   -0.01879
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.44720    9.45090  -0.00370   -0.03915
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.32950    9.32870   0.00080    0.00858
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.34460   10.35170  -0.00710   -0.06859
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.26560   10.27140  -0.00580   -0.05647
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.12670   10.13420  -0.00750   -0.07401
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.19610   10.20000  -0.00390   -0.03824
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.73800    9.74470  -0.00670   -0.06876
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.49900    9.50440  -0.00540   -0.05682
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.41650   10.42000  -0.00350   -0.03359
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.52150    9.52860  -0.00710   -0.07451
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.59220    9.59580  -0.00360   -0.03752
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.32520   10.33230  -0.00710   -0.06872
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.26570   10.27150  -0.00580   -0.05647
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.12690   10.13440  -0.00750   -0.07401
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.19620   10.20020  -0.00400   -0.03921
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.73780    9.74450  -0.00670   -0.06876
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.49910    9.50450  -0.00540   -0.05682
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.58690   10.59040  -0.00350   -0.03305
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.52130    9.52840  -0.00710   -0.07451
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.59250    9.59610  -0.00360   -0.03752
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.09370   11.07870   0.01500    0.13539
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.40250   12.38400   0.01850    0.14939
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.76920   11.75340   0.01580    0.13443
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.04050    9.02830   0.01220    0.13513
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.72500    9.71050   0.01450    0.14932
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.64950    9.63650   0.01300    0.13490
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.79500   10.78040   0.01460    0.13543
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.54840   11.53110   0.01730    0.15003
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.36980   11.35450   0.01530    0.13475
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.04070    9.02850   0.01220    0.13513
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.72540    9.71090   0.01450    0.14932
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.64990    9.63700   0.01290    0.13386
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.29000   13.26000   0.03000    0.22624
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.12000   14.08000   0.04000    0.28409
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.37000   11.34000   0.03000    0.26455
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.46000   13.36000   0.10000    0.74850
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.71000   13.61000   0.10000    0.73475
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.12000   10.63000  -0.51000   -4.79774
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.54900   11.53660   0.01240    0.10748
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.41670    7.40870   0.00800    0.10798
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.69460   11.68520   0.00940    0.08044
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.41280   11.40310   0.00970    0.08506
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.48800   10.48020   0.00780    0.07443
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.30540    8.29870   0.00670    0.08074
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.34280    9.33490   0.00790    0.08463
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.40090    9.39380   0.00710    0.07558
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.97850   10.96920   0.00930    0.08478
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.26970   10.26140   0.00830    0.08089
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.47040   10.46260   0.00780    0.07455
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.67760    9.66940   0.00820    0.08480
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.97390    8.96660   0.00730    0.08141
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.90790    8.89940   0.00850    0.09551
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.42610    9.41900   0.00710    0.07538
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.22430   12.22750  -0.00320   -0.02617
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.72040   11.72270  -0.00230   -0.01962
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.11500   11.11860  -0.00360   -0.03238
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.01300    7.01490  -0.00190   -0.02709
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75320    8.75490  -0.00170   -0.01942
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.40730    9.41040  -0.00310   -0.03294
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.50830   10.51110  -0.00280   -0.02664
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.13260   11.13620  -0.00360   -0.03233
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.47760    9.47940  -0.00180   -0.01899
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.94650    8.94880  -0.00230   -0.02570
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.60820    9.61140  -0.00320   -0.03329
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.51590   11.49260   0.02330    0.20274
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.19350   12.16810   0.02540    0.20874
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.15930   11.13710   0.02220    0.19933
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.12930    9.11070   0.01860    0.20416
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.70000    9.67980   0.02020    0.20868
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71860    9.69930   0.01930    0.19898
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.49300   11.46910   0.02390    0.20839
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.27470   10.25380   0.02090    0.20383
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.63350   10.61230   0.02120    0.19977
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.62340    9.60390   0.01950    0.20304
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.28750    9.26860   0.01890    0.20391
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.92840    9.90780   0.02060    0.20792
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47190    9.45300   0.01890    0.19994
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.12000   18.14000  -0.02000   -0.11025
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.01000   17.02000  -0.01000   -0.05875
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.92990   12.93130  -0.00140   -0.01083
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.38300   10.43890  -0.05590   -0.53550
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.38700   11.44340  -0.05640   -0.49286
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.16400   12.22600  -0.06200   -0.50712
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.92850   10.98770  -0.05920   -0.53878
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.17580    9.22530  -0.04950   -0.53657
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.72960    9.77780  -0.04820   -0.49295
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.60640    9.65530  -0.04890   -0.50646
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.69430    9.74690  -0.05260   -0.53966
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.31060    9.36080  -0.05020   -0.53628
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.53090    9.57820  -0.04730   -0.49383
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.43950   11.49780  -0.05830   -0.50705
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.63690    9.68920  -0.05230   -0.53978
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.45000   12.19000   0.26000    2.13290
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        29.79000   31.15000  -1.36000   -4.36597
國泰大中華基金                                                     18.27000   18.51000  -0.24000   -1.29660
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.50000   14.62000  -0.12000   -0.82079
國泰中小成長基金-台幣級別                                          40.90000   41.35000  -0.45000   -1.08827
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.13690    4.13520   0.00170    0.04111
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       19.00000   19.03000  -0.03000   -0.15765
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.71720    0.71820  -0.00100   -0.13924
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.67280    0.67370  -0.00090   -0.13359
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.21980    2.21440   0.00540    0.24386
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.95340    9.94630   0.00710    0.07138
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.15620    8.15030   0.00590    0.07239
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.32590    0.32570   0.00020    0.06141
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.69880   11.69790   0.00090    0.00769
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.73700    1.74010  -0.00310   -0.17815
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.43100   10.43660  -0.00560   -0.05366
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.34370    0.34400  -0.00030   -0.08721
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.37000    4.36870   0.00130    0.02976
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       20.06000   20.09000  -0.03000   -0.14933
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.64490    0.64590  -0.00100   -0.15482
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.25610    3.25570   0.00040    0.01229
國泰中港台基金台幣級別                                             14.96000   14.98000  -0.02000   -0.13351
國泰中港台基金美元級別                                              0.48650    0.48730  -0.00080   -0.16417
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.42000   26.59000  -0.17000   -0.63934
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.71000   12.62000   0.09000    0.71315
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.01000   32.52000  -0.51000   -1.56827
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.52710   10.53220  -0.00510   -0.04842
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.11060   10.11560  -0.00500   -0.04943
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.13710   10.14210  -0.00500   -0.04930
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.34090    0.34110  -0.00020   -0.05863
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32720    0.32740  -0.00020   -0.06109
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32790    0.32810  -0.00020   -0.06096
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.43900   12.43880   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.37170    2.37450  -0.00280   -0.11792
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35340    0.35440  -0.00100   -0.28217
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50500    0.50280   0.00220    0.43755
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.25000   13.26000  -0.01000   -0.07541
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45650    0.45700  -0.00050   -0.10941
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.29000    5.29000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16870    0.16890  -0.00020   -0.11841
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40350    0.40480  -0.00130   -0.32115
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36030    0.36140  -0.00110   -0.30437
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42970    0.43100  -0.00130   -0.30162
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51890    0.51660   0.00230    0.44522
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.84000   20.94000  -0.10000   -0.47755
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.31000   21.34000  -0.03000   -0.14058
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.43500    2.42960   0.00540    0.22226
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.19710   11.19160   0.00550    0.04914
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.78040    9.77560   0.00480    0.04910
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36370    0.36360   0.00010    0.02750
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31770    0.31760   0.00010    0.03149
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.51640    0.51250   0.00390    0.76098
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38910    0.38860   0.00050    0.12867
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.45000   18.51000  -0.06000   -0.32415
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.59790    0.60010  -0.00220   -0.36661
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.18000   18.25000  -0.07000   -0.38356
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.85030    0.84720   0.00310    0.36591
國泰科技生化基金                                                   31.38000   31.87000  -0.49000   -1.53750
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.83000   27.97000  -0.14000   -0.50054
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.95000   12.87000   0.08000    0.62160
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.71280   39.56940   0.14340    0.36240
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.20260   19.27080  -0.06820   -0.35390
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.23650   19.10100   0.13550    0.70939
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.98210   39.98330  -0.00120   -0.00300
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.64590   41.60660   0.03930    0.09446
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.33010   43.36770  -0.03760   -0.08670
國泰紐幣2021保本基金                                               12.53520   12.52610   0.00910    0.07265
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.86750   12.85680   0.01070    0.08322
國泰紐幣保本基金                                                   12.63980   12.63950   0.00030    0.00237
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.46000   21.79000  -0.33000   -1.51446
國泰國泰基金台幣級別                                               21.46000   21.79000  -0.33000   -1.51446
國泰富時中國A50基金                                                20.79000   21.20000  -0.41000   -1.93396
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   42.30870   42.24960   0.05910    0.13988
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33600    0.33590   0.00010    0.02977
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48730    0.48350   0.00380    0.78594
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.85300   10.86760  -0.01460   -0.13434
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.50630    7.51640  -0.01010   -0.13437
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.36810    0.36870  -0.00060   -0.16273
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24330    0.24370  -0.00040   -0.16414
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.36090    2.36120  -0.00030   -0.01271
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.80070   10.82080  -0.02010   -0.18575
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.34900    0.34980  -0.00080   -0.22870
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.56940   42.61930  -0.04990   -0.11708
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            22.17000   22.20000  -0.03000   -0.13514
國泰新興市場基金台幣級別                                           12.16000   12.18000  -0.02000   -0.16420
國泰新興市場基金美元級別                                            0.39430    0.39500  -0.00070   -0.17722
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28820    2.28630   0.00190    0.08310
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44670    1.44550   0.00120    0.08302
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.35140    0.35170  -0.00030   -0.08530
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.34620    0.34660  -0.00040   -0.11541
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22440    0.22460  -0.00020   -0.08905
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.68000   10.69110  -0.01110   -0.10382
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.62510    6.63200  -0.00690   -0.10404
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       39.96440   39.89440   0.07000    0.17546
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           40.02310   39.95970   0.06340    0.15866
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               40.03630   39.99050   0.04580    0.11453
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.13000   14.05000   0.08000    0.56940
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   32.57000   32.96000  -0.39000   -1.18325
國泰價值卓越基金                                                   13.51000   13.72000  -0.21000   -1.53061
國泰標普北美科技ETF基金                                            21.48000   21.61000  -0.13000   -0.60157
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32470    0.32460   0.00010    0.03081
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.31530   40.37280  -0.05750   -0.14242
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.28000   21.40000  -0.12000   -0.56075
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.74000   19.71000   0.03000    0.15221
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.37000   17.42000  -0.05000   -0.28703
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.20320   12.19810   0.00510    0.04181
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.40360    0.40340   0.00020    0.04958
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.36650   10.36130   0.00520    0.05019
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.24410   10.23750   0.00660    0.06447
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.22510   10.21630   0.00880    0.08614
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.34700   10.34180   0.00520    0.05028
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.24740   10.24080   0.00660    0.06445
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.21270   10.20440   0.00830    0.08134
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35590   11.35540   0.00050    0.00440
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19730   10.21270  -0.01540   -0.15079
第一金大中華基金                                                   24.30000   24.54000  -0.24000   -0.97800
第一金小型精選基金                                                 30.54000   30.82000  -0.28000   -0.90850
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.90000   12.82000   0.08000    0.62402
第一金中國世紀基金-美元                                             8.24420    8.21020   0.03400    0.41412
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.24480    8.21080   0.03400    0.41409
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.62930    9.60860   0.02070    0.21543
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.36650    8.35920   0.00730    0.08733
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.98470   10.96140   0.02330    0.21256
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.69060    9.68220   0.00840    0.08676
第一金中概平衡基金                                                 24.75000   25.05000  -0.30000   -1.19760
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.29280   15.29250   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.31400  178.31200   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.29800   14.34700  -0.04900   -0.34153
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.29830   14.34730  -0.04900   -0.34153
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            13.74000   13.78000  -0.04000   -0.29028
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          13.74000   13.79000  -0.05000   -0.36258
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.17080   10.20950  -0.03870   -0.37906
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.17080   10.20990  -0.03910   -0.38296
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.64170    9.81710  -0.17540   -1.78668
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.64180    9.81720  -0.17540   -1.78666
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.82000   10.00000  -0.18000   -1.80000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.82000   10.00000  -0.18000   -1.80000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.39130   13.46520  -0.07390   -0.54882
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.40870   13.48270  -0.07400   -0.54885
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.64000   12.71000  -0.07000   -0.55075
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.67000   12.73000  -0.06000   -0.47133
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.63640    9.64930  -0.01290   -0.13369
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.63600    9.64890  -0.01290   -0.13369
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.24710    9.25870  -0.01160   -0.12529
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.27070    9.28240  -0.01170   -0.12604
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.35250   10.36640  -0.01390   -0.13409
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.95860    9.97110  -0.01250   -0.12536
第一金全球大趨勢基金                                               23.10000   23.25000  -0.15000   -0.64516
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.72370    8.73960  -0.01590   -0.18193
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.11560    6.12670  -0.01110   -0.18117
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.80240    9.77860   0.02380    0.24339
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.80400    9.78020   0.02380    0.24335
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.47910   10.45370   0.02540    0.24298
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.48080   10.45560   0.02520    0.24102
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.36610    8.37770  -0.01160   -0.13846
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.12180   10.13590  -0.01410   -0.13911
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.21120    9.21480  -0.00360   -0.03907
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.21020    9.21730  -0.00710   -0.07703
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.67030    7.67580  -0.00550   -0.07165
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.66680    7.67220  -0.00540   -0.07038
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.45590    8.46140  -0.00550   -0.06500
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.45650    8.46200  -0.00550   -0.06500
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17510   11.17940  -0.00430   -0.03846
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.17600   11.18020  -0.00420   -0.03757
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.96870    9.97580  -0.00710   -0.07117
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.65090   14.66040  -0.00950   -0.06480
第一金亞洲科技基金                                                 17.85000   17.82000   0.03000    0.16835
第一金亞洲新興市場基金                                             12.82000   12.80000   0.02000    0.15625
第一金店頭市場基金                                                  8.01000    8.20000  -0.19000   -2.31707
第一金創新趨勢基金                                                 20.69000   20.94000  -0.25000   -1.19389
第一金電子基金                                                     30.37000   30.78000  -0.41000   -1.33203
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.01000   18.06000  -0.05000   -0.27685
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.52000   19.40000   0.12000    0.61856
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.94000   19.99000  -0.05000   -0.25013
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.02000    7.98000   0.04000    0.50125
統一大中華中小基金(美元)                                            7.51000    7.49000   0.02000    0.26702
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.10000   11.06000   0.04000    0.36166
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               31.76000   32.19000  -0.43000   -1.33582
統一大滿貫基金-I類型                                               31.76000   32.19000  -0.43000   -1.33582
統一大龍印基金                                                     14.07000   14.08000  -0.01000   -0.07102
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
統一中小基金                                                       23.49000   23.87000  -0.38000   -1.59196
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.71010    9.69530   0.01480    0.15265
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.25520    9.25410   0.00110    0.01189
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94880    8.94610   0.00270    0.03018
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.87190   11.85380   0.01810    0.15269
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.26090   11.25960   0.00130    0.01155
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.85930   10.85600   0.00330    0.03040
統一台灣動力基金                                                   16.76000   17.02000  -0.26000   -1.52761
統一全天候基金-A類型                                              106.50000  108.31000  -1.81000   -1.67113
統一全天候基金-I類型                                              106.86000  108.67000  -1.81000   -1.66559
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.86850    7.87170  -0.00320   -0.04065
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.77730    7.79130  -0.01400   -0.17969
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.75880    7.77160  -0.01280   -0.16470
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.32500    8.32830  -0.00330   -0.03962
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.23580    8.25070  -0.01490   -0.18059
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.20930    8.22280  -0.01350   -0.16418
統一全球債券組合基金                                               12.06370   12.06830  -0.00460   -0.03812
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.83000   14.90000  -0.07000   -0.46980
統一全球新科技基金(美元)                                           14.30000   14.38000  -0.08000   -0.55633
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.71000   13.78000  -0.07000   -0.50798
統一亞太基金                                                       24.35000   24.29000   0.06000    0.24702
統一亞洲大金磚基金                                                 12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       55.40000   56.08000  -0.68000   -1.21255
統一強棒貨幣市場基金                                               16.70180   16.70160   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
統一強漢基金(美元)                                                  9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
統一強漢基金(新台幣)                                               24.40000   24.43000  -0.03000   -0.12280
統一統信基金                                                       28.35000   28.79000  -0.44000   -1.52831
統一黑馬基金                                                       55.67000   56.38000  -0.71000   -1.25931
統一新亞洲科技能源基金                                             15.85000   15.82000   0.03000    0.18963
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.89250    7.88820   0.00430    0.05451
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.28290   10.27740   0.00550    0.05352
統一經建基金                                                       44.85000   45.62000  -0.77000   -1.68786
統一龍馬基金                                                       62.57000   63.42000  -0.85000   -1.34027
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.65000   17.88000  -0.23000   -1.28635
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              43.54000   44.05000  -0.51000   -1.15778
野村中國機會基金                                                   13.74000   13.77000  -0.03000   -0.21786
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.01030   10.00270   0.00760    0.07598
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.01040   10.00610   0.00430    0.04297
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.00800   10.00300   0.00500    0.04999
野村巴西基金                                                        6.46000    6.84000  -0.38000   -5.55556
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
野村台灣高股息基金                                                 23.73000   23.92000  -0.19000   -0.79431
野村台灣運籌基金                                                   34.29000   34.57000  -0.28000   -0.80995
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.64860    9.64010   0.00850    0.08817
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.61910    9.61280   0.00630    0.06554
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.66590    9.65900   0.00690    0.07144
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.07890   10.07000   0.00890    0.08838
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.95350    9.94700   0.00650    0.06535
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.80910    9.80220   0.00690    0.07039
野村平衡基金                                                       18.34000   18.43000  -0.09000   -0.48833
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.72000   13.76000  -0.04000   -0.29070
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
野村全球生技醫療基金                                               16.77000   17.07000  -0.30000   -1.75747
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.09990   10.08750   0.01240    0.12292
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.07000   10.05860   0.01140    0.11334
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.98880    9.97620   0.01260    0.12630
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.24050   10.22790   0.01260    0.12319
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.18410   10.17260   0.01150    0.11305
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.10300   10.09030   0.01270    0.12586
野村全球品牌基金                                                   26.93000   27.02000  -0.09000   -0.33309
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.65000   12.70000  -0.05000   -0.39370
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.13000   19.21000  -0.08000   -0.41645
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.90000   11.95000  -0.05000   -0.41841
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.57580   10.57120   0.00460    0.04351
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.64390   10.64330   0.00060    0.00564
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.45880   10.45740   0.00140    0.01339
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.93850    8.96110  -0.02260   -0.25220
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.72330    8.74580  -0.02250   -0.25727
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.29560    8.31610  -0.02050   -0.24651
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.00240   11.03020  -0.02780   -0.25204
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.47050   10.49750  -0.02700   -0.25720
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.03560   10.06040  -0.02480   -0.24651
野村成長基金                                                       28.09000   28.34000  -0.25000   -0.88215
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.48720    8.47910   0.00810    0.09553
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.50540    8.49890   0.00650    0.07648
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.67100    8.66310   0.00790    0.09119
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.39770    9.38870   0.00900    0.09586
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.28720    9.28010   0.00710    0.07651
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.46150    9.45290   0.00860    0.09098
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.60000   12.56000   0.04000    0.31847
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.43210    9.42300   0.00910    0.09657
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48920    9.48000   0.00920    0.09705
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.57970    9.56920   0.01050    0.10973
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.33290   10.32430   0.00860    0.08330
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.22860   10.21870   0.00990    0.09688
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.32910   10.31780   0.01130    0.10952
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.53270    8.52180   0.01090    0.12791
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12930    9.11730   0.01200    0.13162
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.01740    9.00670   0.01070    0.11880
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.43890   13.42170   0.01720    0.12815
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.54740   12.53090   0.01650    0.13167
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.19390   10.18180   0.01210    0.11884
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.28690   10.27500   0.01190    0.11582
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.28980   10.27980   0.01000    0.09728
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.26800   10.25740   0.01060    0.10334
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.36700   10.35500   0.01200    0.11589
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.35880   10.34870   0.01010    0.09760
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.32120   10.31060   0.01060    0.10281
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.19220   10.18100   0.01120    0.11001
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.16880   10.15900   0.00980    0.09647
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.19300   10.18000   0.01300    0.12770
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.97960    9.98670  -0.00710   -0.07109
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.92230    9.92860  -0.00630   -0.06345
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.57640    9.58420  -0.00780   -0.08138
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.06820    9.07490  -0.00670   -0.07383
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.20450   11.21270  -0.00820   -0.07313
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.99250    9.99710  -0.00460   -0.04601
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.10890   11.11450  -0.00560   -0.05038
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.56460   10.57110  -0.00650   -0.06149
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.32130   10.32610  -0.00480   -0.04648
野村泰國基金                                                       40.58000   40.97000  -0.39000   -0.95192
野村高科技基金                                                      9.23000    9.36000  -0.13000   -1.38889
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.18350   10.20230  -0.01880   -0.18427
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.03320   10.05060  -0.01740   -0.17312
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.52930   10.54170  -0.01240   -0.11763
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.45570    9.47460  -0.01890   -0.19948
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.38950    9.40690  -0.01740   -0.18497
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.60190    9.54900   0.05290    0.55398
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.79430   11.81450  -0.02020   -0.17098
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.51720   13.52800  -0.01080   -0.07983
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.75790   10.77940  -0.02150   -0.19945
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.69010   10.71000  -0.01990   -0.18581
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.10540   11.04420   0.06120    0.55414
野村貨幣市場基金                                                   16.30890   16.30870   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.22000   15.25000  -0.03000   -0.19672
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.20180   10.19200   0.00980    0.09615
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.35840   10.36100  -0.00260   -0.02509
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40230   10.40320  -0.00090   -0.00865
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.06890   10.05160   0.01730    0.17211
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.04800   10.03330   0.01470    0.14651
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.01600   10.00080   0.01520    0.15199
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.27120   10.25350   0.01770    0.17262
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.21170   10.19670   0.01500    0.14711
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.26570   10.25010   0.01560    0.15219
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.02430   10.01870   0.00560    0.05590
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.03760   10.03700   0.00060    0.00598
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.93440    9.93230   0.00210    0.02114
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.29630   10.29050   0.00580    0.05636
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.27240   10.27180   0.00060    0.00584
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.16820   10.16610   0.00210    0.02066
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.23350   10.23030   0.00320    0.03128
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.85760    7.85520   0.00240    0.03055
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.91110   11.90740   0.00370    0.03107
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.88000    7.83000   0.05000    0.63857
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.00110   10.00090   0.00020    0.00200
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.03200   10.00090   0.03110    0.31097
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元     9.98900   10.00090  -0.01190   -0.11899
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺     9.99060   10.00090  -0.01030   -0.10299
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.06010   10.00090   0.05920    0.59195
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.00110   10.00090   0.00020    0.00200
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.03200   10.00090   0.03110    0.31097
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元     9.98900   10.00090  -0.01190   -0.11899
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺     9.99060   10.00090  -0.01030   -0.10299
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.06010   10.00090   0.05920    0.59195
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民     9.99720   10.00120  -0.00400   -0.04000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.02800   10.00120   0.02680    0.26797
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元     9.98510   10.00120  -0.01610   -0.16098
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺     9.98670   10.00120  -0.01450   -0.14498
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.05610   10.00120   0.05490    0.54893
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民     9.99720   10.00120  -0.00400   -0.04000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.02800   10.00120   0.02680    0.26797
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元     9.98510   10.00120  -0.01610   -0.16098
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺     9.98670   10.00120  -0.01450   -0.14498
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.05610   10.00120   0.05490    0.54893
野村精選貨幣市場基金                                               12.09970   12.09960   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.69000    7.70000  -0.01000   -0.12987
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
野村積極成長基金                                                   11.88000   11.99000  -0.11000   -0.91743
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.89000   33.13000  -0.24000   -0.72442
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.42290   10.43160  -0.00870   -0.08340
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.52680    8.53260  -0.00580   -0.06797
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87060    7.87780  -0.00720   -0.09140
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72890    7.73560  -0.00670   -0.08661
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.95350   11.96190  -0.00840   -0.07022
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.71950   10.72930  -0.00980   -0.09134
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.56230   10.57150  -0.00920   -0.08703
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
野村環球基金-人民幣計價                                            16.16000   16.22000  -0.06000   -0.36991
野村環球基金-美元計價                                              12.62000   12.67000  -0.05000   -0.39463
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.67000   17.75000  -0.08000   -0.45070
野村鴻利基金                                                       21.82000   21.92000  -0.10000   -0.45620
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.88450   16.88440   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.60000   18.77000  -0.17000   -0.90570
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.09000   13.00000   0.09000    0.69231
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.79000   14.78000   0.01000    0.06766
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.28880   10.28550   0.00330    0.03208
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.48490   13.48070   0.00420    0.03116
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.25970   10.25070   0.00900    0.08780
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44000   10.45020  -0.01020   -0.09761
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.03440   10.01840   0.01600    0.15971
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.18040   10.18320  -0.00280   -0.02750
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.91590    9.91520   0.00070    0.00706
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.00770   10.00640   0.00130    0.01299
凱基台商天下基金                                                   13.06000   12.98000   0.08000    0.61633
凱基台灣精五門基金                                                 19.86000   19.99000  -0.13000   -0.65033
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       40.39250   40.32310   0.06940    0.17211
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   41.19700   41.14810   0.04890    0.11884
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.94710   42.75990   0.18720    0.43779
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.56050   10.56660  -0.00610   -0.05773
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   39.94960   39.89210   0.05750    0.14414
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         40.29850   40.25010   0.04840    0.12025
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             39.88650   39.74050   0.14600    0.36738
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.76580   11.78860  -0.02280   -0.19341
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.57360   11.57340   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.68000   26.86000  -0.18000   -0.67014
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.52000   21.65000  -0.13000   -0.60046
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.82270   20.95710  -0.13440   -0.64131
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.02000   17.06000  -0.04000   -0.23447
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.24060   16.27490  -0.03430   -0.21075
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.58000    7.60000  -0.02000   -0.26316
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.17000   11.23000  -0.06000   -0.53428
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.12880   11.20940  -0.08060   -0.71904
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.66000   10.74000  -0.08000   -0.74488
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.75020   11.87010  -0.11990   -1.01010
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.06000   12.18000  -0.12000   -0.98522
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.29000   12.33000  -0.04000   -0.32441
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.02130   12.06370  -0.04240   -0.35147
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.99870   10.03820  -0.03950   -0.39350
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.97430   10.01740  -0.04310   -0.43025
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.98170   10.02410  -0.04240   -0.42298
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.99870   10.03820  -0.03950   -0.39350
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.97430   10.01740  -0.04310   -0.43025
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.98170   10.02410  -0.04240   -0.42298
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.73000   13.63000   0.10000    0.73368
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.22000   31.71000  -0.49000   -1.54525
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.05000   30.24000  -0.19000   -0.62831
富邦上証180基金                                                    32.04000   32.32000  -0.28000   -0.86634
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19910    0.19830   0.00080    0.40343
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.15000    6.12000   0.03000    0.49020
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.65000    6.53000   0.12000    1.83767
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   41.53000   43.35000  -1.82000   -4.19839
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.98060   11.94710   0.03350    0.28040
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.16180   11.13950   0.02230    0.20019
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.87800   10.86560   0.01240    0.11412
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.28310   10.25440   0.02870    0.27988
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.50000    9.48100   0.01900    0.20040
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.26730    9.25670   0.01060    0.11451
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.89160   21.51750  -0.62590   -2.90880
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.53480   11.53400   0.00080    0.00694
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.80070   10.81740  -0.01670   -0.15438
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.39070   13.37720   0.01350    0.10092
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.96660    1.96450   0.00210    0.10690
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.42550    9.41600   0.00950    0.10089
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43350    1.43200   0.00150    0.10475
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.01710   12.00780   0.00930    0.07745
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.75970    1.75870   0.00100    0.05686
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.19870   10.19080   0.00790    0.07752
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51310    1.51230   0.00080    0.05290
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.47940   10.47310   0.00630    0.06015
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.41560   10.40910   0.00650    0.06245
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.28000   15.14000   0.14000    0.92470
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.29000   19.66000  -0.37000   -1.88199
富邦日本東証基金                                                   20.44000   20.61000  -0.17000   -0.82484
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.60000   43.68000  -0.08000   -0.18315
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.74000   44.92000  -0.18000   -0.40071
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.95000   49.15000  -0.20000   -0.40692
富邦台灣心基金                                                     20.49000   20.70000  -0.21000   -1.01449
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.80000   43.90000  -0.10000   -0.22779
富邦台灣科技指數基金                                               51.28000   51.48000  -0.20000   -0.38850
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   42.05520   42.06570  -0.01050   -0.02496
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.22360   41.31560  -0.09200   -0.22268
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29890    0.29910  -0.00020   -0.06687
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52490    2.52300   0.00190    0.07531
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34580    0.34570   0.00010    0.02893
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.70540   10.70290   0.00250    0.02336
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17340    2.17170   0.00170    0.07828
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32840    0.32830   0.00010    0.03046
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.15140    9.14920   0.00220    0.02405
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.03000   22.83000   0.20000    0.87604
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.42000   14.51000  -0.09000   -0.62026
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.85000   28.52000   0.33000    1.15708
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.67950   15.67920   0.00030    0.00191
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.59930   41.55080   0.04850    0.11672
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.98020   40.92750   0.05270    0.12876
富邦長紅基金                                                       57.57000   58.18000  -0.61000   -1.04847
富邦科技基金                                                       22.12000   22.40000  -0.28000   -1.25000
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.89000   40.87020   0.01980    0.04845
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.09850   39.96140   0.13710    0.34308
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          37.59970   37.50910   0.09060    0.24154
富邦恒生國企ETF基金                                                21.55000   21.79000  -0.24000   -1.10142
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.02000   12.85000   0.17000    1.32296
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              30.14000   30.91000  -0.77000   -2.49110
富邦高成長基金                                                     22.08000   22.33000  -0.25000   -1.11957
富邦基金A類型                                                      12.43000   12.54000  -0.11000   -0.87719
富邦基金I類型                                                      12.43000   12.54000  -0.11000   -0.87719
富邦深証100基金                                                    10.46000   10.61000  -0.15000   -1.41376
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.96000   20.01000  -0.05000   -0.24988
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41490    0.41560  -0.00070   -0.16843
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.28870   12.31150  -0.02280   -0.18519
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.30290    9.32020  -0.01730   -0.18562
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29970    0.30030  -0.00060   -0.19980
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.57370    8.58960  -0.01590   -0.18511
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.82260    9.80590   0.01670    0.17031
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.37680   10.35750   0.01930    0.18634
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.37780    9.36180   0.01600    0.17091
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.90220    9.88380   0.01840    0.18616
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.35000   18.45000  -0.10000   -0.54201
富邦精準基金                                                       42.47000   43.09000  -0.62000   -1.43885
富邦精銳中小基金                                                   10.48000   10.59000  -0.11000   -1.03872
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.72000   17.03000  -0.31000   -1.82032
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.25000   20.31000  -0.06000   -0.29542
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.66000    7.62000   0.04000    0.52493
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.11000   14.28000  -0.17000   -1.19048
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.60000   19.59000   0.01000    0.05105
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.22260   10.19000   0.03260    0.31992
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.39110   10.38450   0.00660    0.06356
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.51650   10.50740   0.00910    0.08661
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.81840    9.78700   0.03140    0.32083
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.93470    9.92850   0.00620    0.06245
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.03870   10.03010   0.00860    0.08574
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富達台灣成長基金                                                   29.62000   29.67000  -0.05000   -0.16852
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.88040    9.89410  -0.01370   -0.13847
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.88750    9.90150  -0.01400   -0.14139
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.80280    9.81700  -0.01420   -0.14465
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.03280   10.04670  -0.01390   -0.13835
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.05350   10.06770  -0.01420   -0.14105
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.96810    9.98240  -0.01430   -0.14325
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.53700    8.52160   0.01540    0.18072
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.19660    9.17990   0.01670    0.18192
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.83420    8.81840   0.01580    0.17917
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.01260    9.99430   0.01830    0.18310
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.10300   10.08480   0.01820    0.18047
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.72260    9.70530   0.01730    0.17825
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.83370    9.81580   0.01790    0.18236
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.47000    8.45470   0.01530    0.18096
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.68280    9.66530   0.01750    0.18106
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.05880    9.04270   0.01610    0.17804
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.97290   10.95300   0.01990    0.18169
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.82500   10.80550   0.01950    0.18046
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.22690   10.20870   0.01820    0.17828
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.22490    9.20840   0.01650    0.17918
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.12240   10.10410   0.01830    0.18111
富達卓越領航全球組合基金                                           14.89000   14.93000  -0.04000   -0.26792
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.70390    8.68700   0.01690    0.19454
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.55400    9.53540   0.01860    0.19506
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.14390    9.12640   0.01750    0.19175
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.28470   10.26450   0.02020    0.19679
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.34140   10.32140   0.02000    0.19377
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.94640    9.92740   0.01900    0.19139
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.25760    9.23960   0.01800    0.19481
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.06400   10.04440   0.01960    0.19513
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.67000    9.61000   0.06000    0.62435
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.50000    7.44000   0.06000    0.80645
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.80000    8.73000   0.07000    0.80183
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.60000    8.54000   0.06000    0.70258
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.87240    9.86280   0.00960    0.09734
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.41450    9.40390   0.01060    0.11272
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.94880    8.93850   0.01030    0.11523
富蘭克林華美中華基金                                               11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.40000   20.63000  -0.23000   -1.11488
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.11000   20.24000  -0.13000   -0.64229
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.77360    7.76430   0.00930    0.11978
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.88070    8.87100   0.00970    0.10935
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.75070    9.74010   0.01060    0.10883
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.25570    9.24460   0.01110    0.12007
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.27290   11.28510  -0.01220   -0.10811
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.61380    8.62320  -0.00940   -0.10901
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85700    8.86670  -0.00970   -0.10940
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.69880   13.70200  -0.00320   -0.02335
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.05430   10.05660  -0.00230   -0.02287
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.30530   10.31820  -0.01290   -0.12502
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.55920    7.56870  -0.00950   -0.12552
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.93290    8.94410  -0.01120   -0.12522
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.85630   10.86890  -0.01260   -0.11593
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.43560    7.44420  -0.00860   -0.11553
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.80720    8.81750  -0.01030   -0.11681
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.58530   10.59040  -0.00510   -0.04816
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.59020    7.59380  -0.00360   -0.04741
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.03210    8.03490  -0.00280   -0.03485
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.09380    9.09760  -0.00380   -0.04177
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.04630   10.05040  -0.00410   -0.04079
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.63170   12.63620  -0.00450   -0.03561
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.94000    8.02000  -0.08000   -0.99751
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.16000    8.24000  -0.08000   -0.97087
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.32000    8.28000   0.04000    0.48309
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.64000   11.59000   0.05000    0.43141
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.76970   12.80010  -0.03040   -0.23750
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
富蘭克林華美第一富基金                                             36.39000   36.68000  -0.29000   -0.79062
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.33150   10.33130   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.62000   13.71000  -0.09000   -0.65646
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.97000   13.07000  -0.10000   -0.76511
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.05000   15.17000  -0.12000   -0.79103
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.91620    6.95280  -0.03660   -0.52641
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.61120   10.58840   0.02280    0.21533
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.38290    9.39060  -0.00770   -0.08200
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.13260   11.14170  -0.00910   -0.08168
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.68410    6.68920  -0.00510   -0.07624
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85510    8.86260  -0.00750   -0.08463
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.26550   10.27430  -0.00880   -0.08565
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.60660   10.61470  -0.00810   -0.07631
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    63.52000   63.50000   0.02000    0.03150
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    62.76000   62.73000   0.03000    0.04782
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.51000   20.53000  -0.02000   -0.09742
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.79210   11.79150   0.00060    0.00509
復華人生目標基金                                                   36.93580   37.09800  -0.16220   -0.43722
復華大中華中小策略基金                                              8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
復華中小精選基金                                                   63.52000   64.52000  -1.00000   -1.54991
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             53.54850   53.58320  -0.03470   -0.06476
復華中國特選信用債券ETF基金                                        60.88260   60.86970   0.01290    0.02119
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.33000    8.35000  -0.02000   -0.23952
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
復華台灣智能基金                                                   11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
復華全方位基金                                                     27.58000   27.92000  -0.34000   -1.21777
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.32000   12.39000  -0.07000   -0.56497
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.33000   19.45000  -0.12000   -0.61697
復華全球平衡基金-美元                                               9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.34000   19.40000  -0.06000   -0.30928
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.53000   14.58000  -0.05000   -0.34294
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.96000   14.00000  -0.04000   -0.28571
復華全球原物料基金                                                  8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.23000   12.27000  -0.04000   -0.32600
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.69560   11.68580   0.00980    0.08386
復華全球債券基金                                                   13.75530   13.71030   0.04500    0.32822
復華全球債券組合基金                                               14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.30000   14.34000  -0.04000   -0.27894
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
復華有利貨幣市場基金                                               13.46970   13.46950   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
復華亞太成長基金                                                   12.81000   12.76000   0.05000    0.39185
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.58000    8.63000  -0.05000   -0.57937
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
復華東協世紀基金                                                   12.25000   12.23000   0.02000    0.16353
復華南非幣長期收益基金A                                            13.69000   13.70000  -0.01000   -0.07299
復華南非幣長期收益基金B                                             8.10000    8.11000  -0.01000   -0.12330
復華南非幣短期收益基金A                                            14.15000   14.16000  -0.01000   -0.07062
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      60.39280   60.18570   0.20710    0.34410
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.58000   20.75000  -0.17000   -0.81928
復華美國新星基金-美元                                              11.98000   12.05000  -0.07000   -0.58091
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.12000   12.19000  -0.07000   -0.57424
復華恒生基金                                                       21.65000   21.83000  -0.18000   -0.82455
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.22000    8.14000   0.08000    0.98280
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.41000   33.09000  -0.68000   -2.05500
復華神盾基金                                                       24.10510   24.30390  -0.19880   -0.81798
復華高成長基金                                                     64.14000   64.67000  -0.53000   -0.81955
復華高益策略組合基金                                               13.13000   13.14000  -0.01000   -0.07610
復華貨幣市場基金                                                   14.43180   14.43160   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.23000   18.30000  -0.07000   -0.38251
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.27000   48.20000   0.07000    0.14523
復華復華基金                                                       20.00000   20.17000  -0.17000   -0.84284
復華華人世紀基金                                                   16.78000   16.78000   0.00000    0.00000
復華傳家二號基金                                                   29.41090   29.53680  -0.12590   -0.42625
復華傳家基金                                                       20.48590   20.62840  -0.14250   -0.69080
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.16000   15.16000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.79000   13.82000  -0.03000   -0.21708
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
復華新興人民幣債券基金A                                            12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
復華新興人民幣債券基金B                                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.80000   19.77000   0.03000    0.15175
復華新興市場企業債券ETF基金                                        63.56000   63.48000   0.08000    0.12602
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.42000    5.42000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.21000   12.22000  -0.01000   -0.08183
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.09000   12.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                23.79000   24.04000  -0.25000   -1.03993
復華數位經濟基金                                                   44.93000   45.73000  -0.80000   -1.74940
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.65210    9.64890   0.00320    0.03316
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.48440    9.48160   0.00280    0.02953
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.17270   10.16930   0.00340    0.03343
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.86470    9.86170   0.00300    0.03042
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.80160    9.79720   0.00440    0.04491
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.32130   10.31510   0.00620    0.06011
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.56360    9.55920   0.00440    0.04603
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.09220   10.08590   0.00630    0.06246
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.90530    9.90070   0.00460    0.04646
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.43630   10.42980   0.00650    0.06232
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.33580   10.32960   0.00620    0.06002
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.28900   10.28320   0.00580    0.05640
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.30460   10.29720   0.00740    0.07186
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.14110   10.13080   0.01030    0.10167
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.13140   11.10610   0.02530    0.22780
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.09870   10.08930   0.00940    0.09317
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.31400   10.30360   0.01040    0.10094
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.44180   11.41580   0.02600    0.22775
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.23400   10.22450   0.00950    0.09291
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.28520   10.27400   0.01120    0.10901
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.04840   10.03910   0.00930    0.09264
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.14540   10.12000   0.02540    0.25099
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.06220   10.05310   0.00910    0.09052
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.04660   10.03730   0.00930    0.09265
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.14410   10.11870   0.02540    0.25102
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.05850   10.04950   0.00900    0.08956
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.01980   10.01880   0.00100    0.00998
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                          9.98360    9.98470  -0.00110   -0.01102
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.01820   10.01880  -0.00060   -0.00599
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                          9.98380    9.98470  -0.00090   -0.00901
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.42700   10.42240   0.00460    0.04414
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.41930   10.41480   0.00450    0.04321
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.42310   10.41680   0.00630    0.06048
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06300    9.05460   0.00840    0.09277
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.34280    8.34400  -0.00120   -0.01438
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31730    8.31710   0.00020    0.00240
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.61970   11.60900   0.01070    0.09217
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.73130   10.73290  -0.00160   -0.01491
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.82300   10.82280   0.00020    0.00185
景順主流基金                                                       16.43000   16.66000  -0.23000   -1.38055
景順台灣科技基金                                                   28.63000   29.05000  -0.42000   -1.44578
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
景順全球科技基金                                                   22.10000   22.16000  -0.06000   -0.27076
景順全球康健基金                                                   19.18000   19.37000  -0.19000   -0.98090
景順貨幣市場基金                                                   15.96940   15.96920   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.34000   30.73000  -0.39000   -1.26912
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.24000   14.30000  -0.06000   -0.41958
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.31000   13.36000  -0.05000   -0.37425
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.59000    9.66000  -0.07000   -0.72464
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.95000   10.02000  -0.07000   -0.69860
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.15000   10.23000  -0.08000   -0.78201
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61330    8.60750   0.00580    0.06738
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.10050    8.10990  -0.00940   -0.11591
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.25950   11.25190   0.00760    0.06754
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56580   10.57800  -0.01220   -0.11533
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.36000    8.34000   0.02000    0.23981
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.22000    8.21000   0.01000    0.12180
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.48470    9.48170   0.00300    0.03164
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.67980    9.67520   0.00460    0.04754
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.92540    9.92230   0.00310    0.03124
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.13330   10.12850   0.00480    0.04739
華南永昌永昌基金                                                   18.87000   19.16000  -0.29000   -1.51357
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.49860   14.49050   0.00810    0.05590
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.79000    9.86000  -0.07000   -0.70994
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
華南永昌全球精品基金                                               15.78000   15.84000  -0.06000   -0.37879
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.73000   12.75000  -0.02000   -0.15686
華南永昌物聯網精選基金                                             11.55000   11.76000  -0.21000   -1.78571
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.24880   16.24860   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.97370   24.19800  -0.22430   -0.92694
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.96760   11.96750   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.55590   10.55000   0.00590    0.05592
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.70930   10.72140  -0.01210   -0.11286
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.98950    9.98380   0.00570    0.05709
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.09350   10.10500  -0.01150   -0.11381
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.37920   10.37040   0.00880    0.08486
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.47390   10.48270  -0.00880   -0.08395
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.92020    9.91180   0.00840    0.08475
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.99720   10.00570  -0.00850   -0.08495
華頓中小型基金                                                     20.57000   21.06000  -0.49000   -2.32669
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.66800   11.65660   0.01140    0.09780
華頓台灣基金                                                       23.35000   23.95000  -0.60000   -2.50522
華頓平安貨幣市場基金                                               11.54830   11.54820   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               16.56000   16.56000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                            13.63520   13.64620  -0.01100   -0.08061
華頓全球高收益債券基金B                                             8.12890    8.13540  -0.00650   -0.07990
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.98000    5.03000  -0.05000   -0.99404
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.79410    2.77200   0.02210    0.79726
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.83290   12.74300   0.08990    0.70549
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41600    0.41310   0.00290    0.70201
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.89370   11.85920   0.03450    0.29091
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.58900   10.55620   0.03280    0.31072
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.86010   10.83830   0.02180    0.20114
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.64190    9.62260   0.01930    0.20057
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.07880   11.05830   0.02050    0.18538
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.86820    9.85040   0.01780    0.18070
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.45000   11.34000   0.11000    0.97002
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.86000   10.77000   0.09000    0.83565
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.54790    2.54430   0.00360    0.14149
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.00520    2.00130   0.00390    0.19487
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.13600   12.13240   0.00360    0.02967
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.56850    9.56570   0.00280    0.02927
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37860    0.37850   0.00010    0.02642
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30410    0.30400   0.00010    0.03289
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.43000    3.42000   0.01000    0.29240
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.76000   15.74000   0.02000    0.12706
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.29000   23.35000  -0.06000   -0.25696
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.23000   12.29000  -0.06000   -0.48820
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.22000    8.21000   0.01000    0.12180
匯豐安富基金                                                       24.98000   25.00000  -0.02000   -0.08000
匯豐成功基金                                                       41.70000   41.80000  -0.10000   -0.23923
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58180    2.57760   0.00420    0.16294
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.28790    2.28370   0.00420    0.18391
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.74280   11.73570   0.00710    0.06050
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.91950    7.91230   0.00720    0.09100
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38520    0.38490   0.00030    0.07794
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33450    0.33430   0.00020    0.05983
匯豐金磚動力基金                                                   14.75000   14.77000  -0.02000   -0.13541
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99870   14.99860   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.12000    5.16000  -0.04000   -0.77519
匯豐新鑽動力基金                                                   10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.38640    5.42030  -0.03390   -0.62543
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.14800    9.18200  -0.03400   -0.37029
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.22000   50.35000  -0.13000   -0.25819
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.22000   50.35000  -0.13000   -0.25819
匯豐龍騰電子基金                                                   34.94000   35.18000  -0.24000   -0.68221
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.33180   12.33360  -0.00180   -0.01459
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.20000   17.40000  -0.20000   -1.14943
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
新光中國成長基金(美元)                                              9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.70360   10.69590   0.00770    0.07199
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.04070   10.04100  -0.00030   -0.00299
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.36230   10.36130   0.00100    0.00965
新光台灣富貴基金                                                   22.34000   22.54000  -0.20000   -0.88731
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.00000   20.13000  -0.13000   -0.64580
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.16630   40.16810  -0.00180   -0.00448
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    39.60300   39.55300   0.05000    0.12641
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.25000   11.37000  -0.12000   -1.05541
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.97000   11.08000  -0.11000   -0.99278
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.24600   10.23650   0.00950    0.09281
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.01860   10.00810   0.01050    0.10492
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.73810    9.74710  -0.00900   -0.09234
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.50960    9.51560  -0.00600   -0.06305
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
新光吉星貨幣市場基金                                               15.48000   15.47980   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.83000    8.87000  -0.04000   -0.45096
新光亞洲精選基金-美金                                              21.90000   21.89000   0.01000    0.04568
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.20000   22.19000   0.01000    0.04507
新光兩岸優勢基金                                                   11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
新光店頭基金                                                       22.39000   22.81000  -0.42000   -1.84130
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
新光特選內需收益ETF基金                                            19.30000   19.35000  -0.05000   -0.25840
新光創新科技基金                                                   13.04000   13.14000  -0.10000   -0.76104
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.11090   10.09780   0.01310    0.12973
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.31330   10.29810   0.01520    0.14760
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.87360    9.85890   0.01470    0.14910
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.33650    9.35650  -0.02000   -0.21376
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.52990    9.54890  -0.01900   -0.19898
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.11740    9.13580  -0.01840   -0.20141
新光澳幣八年期保本基金                                             10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
新光澳幣十年期保本基金                                             10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
新光澳幣保本基金                                                   12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.32330   10.32890  -0.00560   -0.05422
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51540    9.52070  -0.00530   -0.05567
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.47080    9.47690  -0.00610   -0.06437
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.14550   10.15210  -0.00660   -0.06501
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.16260   10.16910  -0.00650   -0.06392
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.48200    9.48800  -0.00600   -0.06324
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.45830    9.46540  -0.00710   -0.07501
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.13750   10.14510  -0.00760   -0.07491
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.16000    7.22000  -0.06000   -0.83102
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.37780   10.33820   0.03960    0.38305
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.55780    9.52110   0.03670    0.38546
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.25810   10.21920   0.03890    0.38066
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.55540    9.51920   0.03620    0.38028
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.65300    9.60730   0.04570    0.47568
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.41420   10.36540   0.04880    0.47080
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.50040   14.44460   0.05580    0.38630
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.63290    8.59970   0.03320    0.38606
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.72520   41.74740  -0.02220   -0.05318
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.36030   38.29470   0.06560    0.17130
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               40.44980   40.36670   0.08310    0.20586
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.85730   38.77630   0.08100    0.20889
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 41.83260   41.76630   0.06630    0.15874
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                42.73580   42.67810   0.05770    0.13520
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.88060   40.82240   0.05820    0.14257
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.24180   10.19840   0.04340    0.42556
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.56690   39.42040   0.14650    0.37163
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.37590   11.37510   0.00080    0.00703
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.35850   10.37440  -0.01590   -0.15326
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.41540   12.40760   0.00780    0.06286
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.50250    9.51340  -0.01090   -0.11458
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
群益大印度基金-人民幣                                              12.52580   12.38680   0.13900    1.12216
群益大印度基金-美元                                                12.06290   11.95020   0.11270    0.94308
群益大印度基金-新臺幣                                              11.44000   11.33000   0.11000    0.97087
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.33360   11.38150  -0.04790   -0.42086
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.19220   11.25950  -0.06730   -0.59772
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.51000   10.58000  -0.07000   -0.66163
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.23730   10.31520  -0.07790   -0.75520
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.22320    9.30980  -0.08660   -0.93020
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.69000    8.77000  -0.08000   -0.91220
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.09640    9.13480  -0.03840   -0.42037
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.22880    8.27830  -0.04950   -0.59795
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.70000    8.75000  -0.05000   -0.57143
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.54800    8.61290  -0.06490   -0.75352
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.99270    8.06770  -0.07500   -0.92963
群益中小型股基金                                                   42.91000   43.62000  -0.71000   -1.62769
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.15920   10.10640   0.05280    0.52244
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.65830    9.62520   0.03310    0.34389
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.06190    9.02940   0.03250    0.35994
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.74350    8.72710   0.01640    0.18792
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.31160    8.31070   0.00090    0.01083
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.79920    7.79720   0.00200    0.02565
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.28000   10.26820   0.01180    0.11492
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.30780   11.29490   0.01290    0.11421
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.97510   10.96560   0.00950    0.08663
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.12670   10.11720   0.00950    0.09390
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.68910    8.65220   0.03690    0.42648
群益中國新機會基金N-美元                                            8.17060    8.15030   0.02030    0.24907
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.70600    7.67330   0.03270    0.42615
群益中國新機會基金-美元                                             8.73600    8.71440   0.02160    0.24787
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.34000    8.31000   0.03000    0.36101
群益平衡王基金                                                     19.31020   19.49270  -0.18250   -0.93625
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.53000    8.56000  -0.03000   -0.35047
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.11000    6.12000  -0.01000   -0.16340
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.13170   11.15350  -0.02180   -0.19545
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.88040   10.92110  -0.04070   -0.37267
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.69520    9.75500  -0.05980   -0.61302
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.47560    9.55100  -0.07540   -0.78945
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.99000    9.06000  -0.07000   -0.77263
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.25190   10.23900   0.01290    0.12599
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.02420   10.01300   0.01120    0.11185
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.25750    9.29220  -0.03470   -0.37343
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.20750    9.23560  -0.02810   -0.30426
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.31140   10.29840   0.01300    0.12623
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.33880   10.32720   0.01160    0.11232
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.42080    9.45610  -0.03530   -0.37330
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.85170    9.88170  -0.03000   -0.30359
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.57170   10.56130   0.01040    0.09847
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.42370    7.44630  -0.02260   -0.30351
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.35020   10.36020  -0.01000   -0.09652
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.20690   10.21820  -0.01130   -0.11059
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.30640   10.31730  -0.01090   -0.10565
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.81930    9.88660  -0.06730   -0.68072
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.75690    9.81690  -0.06000   -0.61119
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.85210    9.91220  -0.06010   -0.60632
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.35030   10.36030  -0.01000   -0.09652
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.20680   10.21810  -0.01130   -0.11059
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.30650   10.31740  -0.01090   -0.10565
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.81940    9.88660  -0.06720   -0.67971
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.75680    9.81680  -0.06000   -0.61120
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.85210    9.91220  -0.06010   -0.60632
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.60370    9.75510  -0.15140   -1.55201
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.17000   11.35000  -0.18000   -1.58590
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.71440   15.96210  -0.24770   -1.55180
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.50000   15.75000  -0.25000   -1.58730
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.51000   11.55000  -0.04000   -0.34632
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.31290   10.18580   0.12710    1.24782
群益印度中小基金N-美元                                              8.86530    8.77160   0.09370    1.06822
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.38000    8.29000   0.09000    1.08565
群益印度中小基金-人民幣                                            13.96120   13.78920   0.17200    1.24735
群益印度中小基金-美元                                              12.67970   12.54570   0.13400    1.06810
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.67000   14.51000   0.16000    1.10269
群益多利策略組合基金                                               11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.65000   13.65000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.12000   15.13000  -0.01000   -0.06609
群益安家基金                                                       23.87020   24.13660  -0.26640   -1.10372
群益安穩貨幣市場基金                                               16.12680   16.12660   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               22.47000   23.20000  -0.73000   -3.14655
群益亞太中小基金                                                   10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.11000   16.10000   0.01000    0.06211
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.02730   10.01740   0.00990    0.09883
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.51770    7.53420  -0.01650   -0.21900
群益店頭市場基金                                                   87.65000   89.61000  -1.96000   -2.18726
群益東方盛世基金                                                    8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
群益東協成長基金-人民幣                                            12.58960   12.60960  -0.02000   -0.15861
群益東協成長基金-美元                                              11.31590   11.35410  -0.03820   -0.33644
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.19000   11.23000  -0.04000   -0.35619
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.10950   11.12180  -0.01230   -0.11059
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.51630   10.53230  -0.01600   -0.15191
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.94230    9.95670  -0.01440   -0.14463
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.33480    9.40000  -0.06520   -0.69362
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.83920    8.90470  -0.06550   -0.73557
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.35500    8.41620  -0.06120   -0.72717
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.28070   10.29560  -0.01490   -0.14472
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.13510    9.19890  -0.06380   -0.69356
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.99630    9.06300  -0.06670   -0.73596
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.33370    9.40200  -0.06830   -0.72644
群益長安基金                                                       26.55000   26.83000  -0.28000   -1.04361
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.88560    9.94750  -0.06190   -0.62227
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.95430   15.04780  -0.09350   -0.62135
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.44000   14.53000  -0.09000   -0.61941
群益真善美基金                                                     15.89640   15.98700  -0.09060   -0.56671
群益馬拉松基金                                                    111.26000  111.92000  -0.66000   -0.58971
群益深証中小板基金                                                 13.11000   13.17000  -0.06000   -0.45558
群益創新科技基金                                                   31.80000   32.32000  -0.52000   -1.60891
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.33000    9.25690   0.07310    0.78968
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.79320    8.73980   0.05340    0.61100
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.16040   10.08080   0.07960    0.78962
群益華夏盛世基金-美元                                               9.69560    9.63670   0.05890    0.61121
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.99000   15.89000   0.10000    0.62933
群益奧斯卡基金                                                     27.06000   27.47000  -0.41000   -1.49254
群益新興金鑽基金-美元                                              11.68920   11.66360   0.02560    0.21949
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
群益葛萊美基金                                                     23.05000   23.36000  -0.31000   -1.32705
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.69000   20.78000  -0.09000   -0.43311
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.36000    8.31000   0.05000    0.60168
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.41000   12.55000  -0.14000   -1.11554
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.47060   10.49860  -0.02800   -0.26670
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.57310   10.60660  -0.03350   -0.31584
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.58860   10.62040  -0.03180   -0.29942
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.47060   10.49850  -0.02790   -0.26575
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.57310   10.60660  -0.03350   -0.31584
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.58860   10.62040  -0.03180   -0.29942
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.47060   10.49850  -0.02790   -0.26575
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.57320   10.60660  -0.03340   -0.31490
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.47060   10.49840  -0.02780   -0.26480
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.57310   10.60660  -0.03350   -0.31584
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.34790   12.34240   0.00550    0.04456
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.43580   11.43340   0.00240    0.02099
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.36930   11.35890   0.01040    0.09156
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.54040    8.60060  -0.06020   -0.69995
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.91230    8.95540  -0.04310   -0.48127
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.18000    8.22000  -0.04000   -0.48662
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.48010    8.52330  -0.04320   -0.50685
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.86080    9.90880  -0.04800   -0.48442
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
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德信大發基金                                                       27.62000   28.00000  -0.38000   -1.35714
德信中國精選成長基金                                               12.31000   12.23000   0.08000    0.65413
德信台灣主流中小基金                                               17.79000   18.07000  -0.28000   -1.54953
德信新興股票組合基金                                               10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
德信萬保貨幣市場基金                                               11.96220   11.96200   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.82050   10.81740   0.00310    0.02866
德信數位時代基金                                                   28.82000   29.12000  -0.30000   -1.03022
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.42120   10.41140   0.00980    0.09413
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.35680   10.34890   0.00790    0.07634
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.69180   11.69160   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.73000   14.86000  -0.13000   -0.87483
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.93000   18.00000  -0.07000   -0.38889
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.33040   10.29970   0.03070    0.29807
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.29720   15.25200   0.04520    0.29635
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.23700    8.22720   0.00980    0.11912
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12920   11.11700   0.01220    0.10974
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.84320   11.83090   0.01230    0.10397
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.67720   13.66070   0.01650    0.12078
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摩根大歐洲基金                                                     16.86000   16.85000   0.01000    0.05935
摩根中小基金                                                       22.38000   22.65000  -0.27000   -1.19205
摩根中國A股基金                                                    14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
摩根中國A股基金(美元)                                              11.43000   11.44000  -0.01000   -0.08741
摩根中國亮點基金                                                   13.38000   13.39000  -0.01000   -0.07468
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.62320   11.58840   0.03480    0.30030
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.70480   12.65760   0.04720    0.37290
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.88970    9.86080   0.02890    0.29308
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.31480   13.27490   0.03990    0.30057
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.14730   15.09140   0.05590    0.37041
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.13000   19.27000  -0.14000   -0.72652
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.13000   19.27000  -0.14000   -0.72652
摩根台灣增長基金                                                   47.99000   48.34000  -0.35000   -0.72404
摩根平衡基金                                                       27.27000   27.30000  -0.03000   -0.10989
摩根全球α基金                                                     18.25000   18.36000  -0.11000   -0.59913
摩根全球平衡基金                                                   15.40680   15.38930   0.01750    0.11372
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.45000    9.45410  -0.00410   -0.04337
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.46570   10.46670  -0.00100   -0.00955
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.93550    9.93930  -0.00380   -0.03823
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.36900   11.37410  -0.00510   -0.04484
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.09600   10.09980  -0.00380   -0.03762
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.73690   10.72300   0.01390    0.12963
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.01300   13.99490   0.01810    0.12933
摩根亞洲基金                                                       57.30000   57.32000  -0.02000   -0.03489
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.46490    8.45670   0.00820    0.09696
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.91440    9.90280   0.01160    0.11714
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80590    8.79710   0.00880    0.10003
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.60260   12.59020   0.01240    0.09849
摩根東方內需機會基金                                               18.15000   18.16000  -0.01000   -0.05507
摩根東方科技基金                                                   32.02000   32.09000  -0.07000   -0.21814
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
摩根金龍收成基金                                                   21.96000   21.98000  -0.02000   -0.09099
摩根第一貨幣市場基金                                               15.11030   15.11020   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.26000   13.17000   0.09000    0.68337
摩根新金磚五國基金                                                 11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
摩根新絲路基金                                                      9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
摩根新興35基金                                                     13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                   22.43000   22.41000   0.02000    0.08925
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.27390    7.28280  -0.00890   -0.12221
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.51310    9.52060  -0.00750   -0.07878
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.37590    9.38690  -0.01100   -0.11718
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.85900   10.87240  -0.01340   -0.12325
摩根新興科技基金                                                   52.26000   52.93000  -0.67000   -1.26582
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.65260    8.65050   0.00210    0.02428
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.35030    9.34670   0.00360    0.03852
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.84950    8.84820   0.00130    0.01469
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.12930   10.12690   0.00240    0.02370
摩根龍揚基金                                                       32.80000   32.83000  -0.03000   -0.09138
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.44000   11.47000  -0.03000   -0.26155
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.24990    9.25450  -0.00460   -0.04971
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.31050   11.31610  -0.00560   -0.04949
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.11170   10.09400   0.01770    0.17535
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.38090   10.37620   0.00470    0.04530
聯邦中國龍基金                                                     24.54000   24.86000  -0.32000   -1.28721
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.27330   12.26710   0.00620    0.05054
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.43480   11.42800   0.00680    0.05950
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.35670   10.34990   0.00680    0.06570
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.34760   10.34210   0.00550    0.05318
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.69740    9.69160   0.00580    0.05985
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.77700    8.77120   0.00580    0.06613
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.89620    9.95320  -0.05700   -0.57268
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.95890   10.01460  -0.05570   -0.55619
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.56320    9.64010  -0.07690   -0.79771
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.71450    9.79110  -0.07660   -0.78234
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.19020    9.26410  -0.07390   -0.79770
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.33350    9.40700  -0.07350   -0.78133
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.10920   11.14900  -0.03980   -0.35698
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.85320   10.88960  -0.03640   -0.33426
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.04430   10.07670  -0.03240   -0.32153
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.38230   10.41940  -0.03710   -0.35607
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.12550   10.15950  -0.03400   -0.33466
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.37360    9.40380  -0.03020   -0.32115
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.17490   22.37990  -0.20500   -0.91600
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.30330    9.36710  -0.06380   -0.68111
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.61090    9.67540  -0.06450   -0.66664
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.27370    9.33740  -0.06370   -0.68220
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.58750    9.65180  -0.06430   -0.66620
聯邦貨幣市場基金                                                   13.19640   13.19620   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.26000   12.42000  -0.16000   -1.28824
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.29600   16.30940  -0.01340   -0.08216
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.29310   12.32470  -0.03160   -0.25640
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.69840   11.71960  -0.02120   -0.18089
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.17050   11.19070  -0.02020   -0.18051
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.04580   12.03840   0.00740    0.06147
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.17510   11.16550   0.00960    0.08598
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.48610   10.47990   0.00620    0.05916
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.53880    8.53160   0.00720    0.08439
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       34.13000   34.44000  -0.31000   -0.90012
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.92000   17.76000   0.16000    0.90090
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.47000   18.33000   0.14000    0.76378
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.22000   12.12000   0.10000    0.82508
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.80000   15.81000  -0.01000   -0.06325
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.77000   12.78000  -0.01000   -0.07825
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.60000    7.61000  -0.01000   -0.13141
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.01000   14.99000   0.02000    0.13342
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.28000   14.29000  -0.01000   -0.06998
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.50000   14.50000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.27000   15.28000  -0.01000   -0.06545
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.14000   20.19000  -0.05000   -0.24765
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.24000   18.28000  -0.04000   -0.21882
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.54000   12.57000  -0.03000   -0.23866
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.63000   14.66000  -0.03000   -0.20464
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.45000   15.48000  -0.03000   -0.19380
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.49000   14.53000  -0.04000   -0.27529
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.57000   14.60000  -0.03000   -0.20548
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.75000   12.77000  -0.02000   -0.15662
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.80000   12.83000  -0.03000   -0.23383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.69000    8.71000  -0.02000   -0.22962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.35000   13.38000  -0.03000   -0.22422
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.80000   18.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.57000   17.57000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.94000   13.93000   0.01000    0.07179
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.95000   12.94000   0.01000    0.07728
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.82000   12.82000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.10000   14.12000  -0.02000   -0.14164
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.12000   14.14000  -0.02000   -0.14144
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
聯博貨幣市場基金                                                   15.01990   15.01980   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.62870   10.61720   0.01150    0.10831
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.60020   13.58630   0.01390    0.10231
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.38200    7.37400   0.00800    0.10849
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.97000   13.94000   0.03000    0.21521
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.06000   14.03000   0.03000    0.21383
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.61860    9.61220   0.00640    0.06658
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                        9.97110    9.99820  -0.02710   -0.27105
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.71770    9.71720   0.00050    0.00515
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.72170    9.72090   0.00080    0.00823
瀚亞中小型股基金                                                   20.59000   20.88000  -0.29000   -1.38889
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.06000   12.03000   0.03000    0.24938
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
瀚亞巴西基金                                                        5.75000    5.98000  -0.23000   -3.84615
瀚亞外銷基金                                                       39.07000   39.52000  -0.45000   -1.13866
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.73430   10.73910  -0.00480   -0.04470
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.47060   10.48220  -0.01160   -0.11066
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.31860   12.33200  -0.01340   -0.10866
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.37100   10.33610   0.03490    0.33765
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.20560    7.20850  -0.00290   -0.04023
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.88340    7.89210  -0.00870   -0.11024
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.98540    7.99420  -0.00880   -0.11008
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.03520    7.01160   0.02360    0.33659
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.64410    8.65350  -0.00940   -0.10863
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.86440    8.86800  -0.00360   -0.04060
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.21730    9.22760  -0.01030   -0.11162
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.01010    9.01990  -0.00980   -0.10865
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.08690   10.07180   0.01510    0.14992
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.52520    9.49920   0.02600    0.27371
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.66550    9.65190   0.01360    0.14090
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.70690    9.69230   0.01460    0.15064
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.68000   13.58000   0.10000    0.73638
瀚亞印度基金-美元                                                  13.21000   13.13000   0.08000    0.60929
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.32000   29.13000   0.19000    0.65225
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.67000   12.66000   0.01000    0.07899
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.01000   15.02000  -0.01000   -0.06658
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.01780   12.00670   0.01110    0.09245
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.09690   14.10800  -0.01110   -0.07868
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.17520   11.17520   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.92860   10.92760   0.00100    0.00915
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.47840   12.40000   0.07840    0.63226
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.00140    8.99350   0.00790    0.08784
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.95130    9.96100  -0.00970   -0.09738
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.08200    9.08200   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.87080    8.87000   0.00080    0.00902
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.43910    9.37800   0.06110    0.65152
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.33430   14.35130  -0.01700   -0.11846
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.32420   10.32460  -0.00040   -0.00387
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.29780   12.31240  -0.01460   -0.11858
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.10000   11.06000   0.04000    0.36166
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.88000   19.84000   0.04000    0.20161
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.59720   13.59700   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.46000   26.61000  -0.15000   -0.56370
瀚亞高科技基金                                                     56.62000   57.64000  -1.02000   -1.76960
瀚亞理財通基金                                                     25.99000   26.13000  -0.14000   -0.53578
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.54000    8.52000   0.02000    0.23474
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
瀚亞菁華基金                                                       21.38000   21.67000  -0.29000   -1.33826
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.62640   13.63390  -0.00750   -0.05501
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.27000    9.27510  -0.00510   -0.05499
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.35030   10.35200  -0.00170   -0.01642
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.09010   11.09010   0.00000    0.00000
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.43330   10.44870  -0.01540   -0.14739
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.86650    9.87950  -0.01300   -0.13159
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.43630   10.37000   0.06630    0.63934
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.96630    7.96750  -0.00120   -0.01506
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.05880    8.05860   0.00020    0.00248
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.73140    8.74430  -0.01290   -0.14752
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.14180    8.15250  -0.01070   -0.13125
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.97560    7.92490   0.05070    0.63976
瀚亞電通網基金                                                     14.39000   14.65000  -0.26000   -1.77474
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.64500   13.63840   0.00660    0.04839
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.12650   10.10830   0.01820    0.18005
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.68890    9.68420   0.00470    0.04853
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.29440   11.28880   0.00560    0.04961
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.03000   11.09000  -0.06000   -0.54103
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