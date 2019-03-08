[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/03/07 108/03/06 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.00490 9.99620 0.00870 0.08703 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.00490 9.99620 0.00870 0.08703 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.04790 10.04110 0.00680 0.06772 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.04790 10.04110 0.00680 0.06772 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.29210 10.28790 0.00420 0.04082 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.09990 10.09580 0.00410 0.04061 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.19730 10.19270 0.00460 0.04513 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.09390 10.08920 0.00470 0.04658 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.99000 23.98000 0.01000 0.04170 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 28.26000 28.06000 0.20000 0.71276 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.51780 9.51250 0.00530 0.05572 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.93560 9.93050 0.00510 0.05136 中國信託台灣活力基金 13.83000 13.99000 -0.16000 -1.14367 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.62000 8.69000 -0.07000 -0.80552 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.28000 9.36000 -0.08000 -0.85470 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.97610 9.97950 -0.00340 -0.03407 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10420 9.10730 -0.00310 -0.03404 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.35230 10.35740 -0.00510 -0.04924 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.41620 9.42080 -0.00460 -0.04883 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55810 10.60140 -0.04330 -0.40844 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.05660 9.09370 -0.03710 -0.40797 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.22920 11.20360 0.02560 0.22850 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.93050 9.90790 0.02260 0.22810 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.56570 40.50900 0.05670 0.13997 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.96390 40.91300 0.05090 0.12441 中國信託智能運動基金-台幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 中國信託智能運動基金-美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01490 11.01480 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.68070 9.67260 0.00810 0.08374 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.09060 9.08300 0.00760 0.08367 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.89100 9.88380 0.00720 0.07285 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.28260 9.27590 0.00670 0.07223 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.91000 11.03000 -0.12000 -1.08794 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.44000 10.56000 -0.12000 -1.13636 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.05000 11.18000 -0.13000 -1.16279 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.64000 10.76000 -0.12000 -1.11524 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.29000 59.05000 -0.76000 -1.28704 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.03140 40.98110 0.05030 0.12274 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.95800 38.96670 -0.00870 -0.02233 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.35000 21.22000 0.13000 0.61263 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.60060 11.59990 0.00070 0.00603 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95330 10.97120 -0.01790 -0.16315 元大上證50基金 32.30000 32.86000 -0.56000 -1.70420 元大大中華TMT基金-人民幣 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711 元大大中華TMT基金-新台幣 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.55000 13.49000 0.06000 0.44477 元大大中華價值指數基金-美元 12.99300 12.96600 0.02700 0.20824 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.54700 17.50700 0.04000 0.22848 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.74200 10.68400 0.05800 0.54287 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.58500 10.54500 0.04000 0.37933 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.02000 0.01000 0.33113 元大中國平衡基金-新台幣 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.30220 47.38470 -0.08250 -0.17411 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.64950 10.63460 0.01490 0.14011 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.76450 9.75070 0.01380 0.14153 元大中國機會債券基金-新台幣 10.03650 10.03940 -0.00290 -0.02889 元大巴西指數基金 6.73300 7.15000 -0.41700 -5.83217 元大巴菲特基金 24.97000 25.07000 -0.10000 -0.39888 元大日經225基金 26.98000 27.17000 -0.19000 -0.69930 元大台商收成基金 21.02000 21.23000 -0.21000 -0.98917 元大台灣50單日反向1倍基金 12.47000 12.40000 0.07000 0.56452 元大台灣50單日正向2倍基金 35.16000 35.56000 -0.40000 -1.12486 元大台灣中型100基金 30.80000 31.09000 -0.29000 -0.93278 元大台灣加權股價指數基金 24.26900 24.37300 -0.10400 -0.42670 元大台灣卓越50基金 77.05000 77.23000 -0.18000 -0.23307 元大台灣金融基金 17.07000 17.11000 -0.04000 -0.23378 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.72000 29.92000 -0.20000 -0.66845 元大台灣高股息基金 25.94000 26.17000 -0.23000 -0.87887 元大台灣電子科技基金 33.08000 33.30000 -0.22000 -0.66066 元大全球ETF成長組合基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 元大全球ETF穩健組合基金 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822 元大全球人工智慧ETF基金 21.93000 22.09000 -0.16000 -0.72431 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.86000 12.98000 -0.12000 -0.92450 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.92000 9.01000 -0.09000 -0.99889 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.33000 12.43000 -0.10000 -0.80451 元大全球不動產證券化基金-美元 11.85000 11.96800 -0.11800 -0.98596 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.95000 6.94000 0.01000 0.14409 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.53000 6.56000 -0.03000 -0.45732 元大全球股票入息基金-美元配息 8.58000 8.60900 -0.02900 -0.33686 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170 元大全球新興市場精選組合基金 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 元大全球農業商機基金 16.41000 16.54000 -0.13000 -0.78597 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 元大印尼指數基金 9.46900 9.49400 -0.02500 -0.26332 元大印度指數基金 9.75700 9.65300 0.10400 1.07739 元大印度基金 12.15000 12.05000 0.10000 0.82988 元大多多基金 16.05000 16.28000 -0.23000 -1.41278 元大多福基金 49.68000 50.36000 -0.68000 -1.35028 元大亞太成長基金 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.94010 8.94890 -0.00880 -0.09834 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.24450 7.25170 -0.00720 -0.09929 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.14200 9.15000 -0.00800 -0.08743 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.99600 9.93100 0.06500 0.65452 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.28120 10.27470 0.00650 0.06326 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.14430 10.14060 0.00370 0.03649 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.14440 10.14070 0.00370 0.03649 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.13470 10.12940 0.00530 0.05232 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.13460 10.12940 0.00520 0.05134 元大卓越基金 42.13000 42.29000 -0.16000 -0.37834 元大店頭基金 7.85000 8.00000 -0.15000 -1.87500 元大泛歐成長基金 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 元大美元貨幣市場基金-美元 10.39000 10.38930 0.00070 0.00674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72380 9.71780 0.00600 0.06174 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.98520 31.96620 0.01900 0.05944 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.11120 37.96700 0.14420 0.37980 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.79090 18.85680 -0.06590 -0.34948 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.89030 18.75710 0.13320 0.71013 元大美國政府7至10年期債券基金 40.31490 40.21050 0.10440 0.25963 元大高科技基金 18.15000 18.35000 -0.20000 -1.08992 元大得利貨幣市場基金 16.29760 16.29730 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.01270 12.01250 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.90000 12.23000 -0.33000 -2.69828 元大華夏中小基金 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967 元大新中國基金-人民幣 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044 元大新中國基金-美元 9.27000 9.20400 0.06600 0.71708 元大新中國基金-新台幣 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336 元大新主流基金 22.47000 22.92000 -0.45000 -1.96335 元大新東協平衡基金-美元 9.37200 9.38800 -0.01600 -0.17043 元大新東協平衡基金-新台幣 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.30170 10.34450 -0.04280 -0.41375 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.75360 9.81250 -0.05890 -0.60025 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.78450 10.84780 -0.06330 -0.58353 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.10590 9.15930 -0.05340 -0.58301 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.06340 10.05320 0.01020 0.10146 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.47900 9.46930 0.00970 0.10244 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.22520 10.21310 0.01210 0.11848 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.63800 9.62660 0.01140 0.11842 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.69320 9.68330 0.00990 0.10224 元大新興亞洲基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.39090 9.39540 -0.00450 -0.04790 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.92000 8.92430 -0.00430 -0.04818 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.65430 9.65740 -0.00310 -0.03210 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.17710 9.18000 -0.00290 -0.03159 元大萬泰貨幣市場基金 15.14000 15.13980 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.75000 35.23000 -0.48000 -1.36248 元大實質多重資產基金-人民幣 8.74000 8.85000 -0.11000 -1.24294 元大實質多重資產基金-美元 8.23700 8.35200 -0.11500 -1.37692 元大實質多重資產基金-新台幣 8.69000 8.81000 -0.12000 -1.36209 元大滬深300單日反向1倍基金 13.59000 13.30000 0.29000 2.18045 元大滬深300單日正向2倍基金 15.75000 16.45000 -0.70000 -4.25532 元大摩臺基金 35.99000 36.13000 -0.14000 -0.38749 元大標普500基金 25.85000 26.02000 -0.17000 -0.65334 元大標普500單日反向1倍基金 13.10000 13.01000 0.09000 0.69178 元大標普500單日正向2倍基金 32.13000 32.60000 -0.47000 -1.44172 元大標智滬深300基金 18.11000 18.41000 -0.30000 -1.62955 元大歐洲50基金 23.89000 23.91000 -0.02000 -0.08365 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.30490 9.28900 0.01590 0.17117 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25570 10.25530 0.00040 0.00390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.90000 14.96000 -0.06000 -0.40107 日盛上選基金 31.62000 31.99000 -0.37000 -1.15661 日盛小而美基金 17.04000 17.25000 -0.21000 -1.21739 日盛中國內需動力基金 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.02780 12.00930 0.01850 0.15405 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80400 9.78890 0.01510 0.15426 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.25570 12.23840 0.01730 0.14136 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.98340 9.96930 0.01410 0.14143 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.03900 11.02270 0.01630 0.14788 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.97550 8.96220 0.01330 0.14840 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 日盛日盛基金 12.56000 12.74000 -0.18000 -1.41287 日盛目標收益組合基金(美元) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.25220 10.26040 -0.00820 -0.07992 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.35640 9.36390 -0.00750 -0.08009 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.01620 10.02330 -0.00710 -0.07083 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.14190 9.14830 -0.00640 -0.06996 日盛全球智能車基金(美元) 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.46010 2.45680 0.00330 0.13432 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65570 1.65340 0.00230 0.13911 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37890 0.37850 0.00040 0.10568 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25570 0.25540 0.00030 0.11746 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.50020 12.48470 0.01550 0.12415 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.30200 8.29180 0.01020 0.12301 日盛亞洲機會基金 6.83000 6.81000 0.02000 0.29369 日盛首選基金 16.55000 16.66000 -0.11000 -0.66026 日盛高科技基金 17.33000 17.50000 -0.17000 -0.97143 日盛貨幣市場基金 14.80850 14.80820 0.00030 0.00203 日盛新台商基金 37.17000 37.67000 -0.50000 -1.32732 日盛精選五虎基金 34.65000 34.92000 -0.27000 -0.77320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52180 13.52160 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.56000 29.93000 -0.37000 -1.23622 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 台新MSCI中國基金 21.22000 21.21000 0.01000 0.04715 台新大眾貨幣市場基金 14.19880 14.19860 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.34190 10.33370 0.00820 0.07935 台新中美貨幣市場基金-美元 10.68770 10.69910 -0.01140 -0.10655 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.26910 10.27850 -0.00940 -0.09145 台新中國通基金 41.89000 42.14000 -0.25000 -0.59326 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52310 0.52320 -0.00010 -0.01911 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.11500 16.11300 0.00200 0.01241 台新中國精選中小基金-美元 0.31760 0.31680 0.00080 0.25253 台新中國精選中小基金-新台幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 台新主流基金 22.93000 22.94000 -0.01000 -0.04359 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.27000 21.34000 -0.07000 -0.32802 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.69330 0.69570 -0.00240 -0.34498 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.41000 15.46000 -0.05000 -0.32342 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50150 0.50330 -0.00180 -0.35764 台新台灣中小基金 32.67000 32.83000 -0.16000 -0.48736 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.77230 9.77000 0.00230 0.02354 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.28570 9.28930 -0.00360 -0.03875 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.56300 10.56700 -0.00400 -0.03785 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.87700 9.87880 -0.00180 -0.01822 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.87630 10.87820 -0.00190 -0.01747 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.11000 13.99000 0.12000 0.85776 台新亞美短期債券基金 11.37150 11.37610 -0.00460 -0.04044 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59010 8.57890 0.01120 0.13055 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28400 0.28360 0.00040 0.14104 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.30230 12.28620 0.01610 0.13104 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40120 0.40080 0.00040 0.09980 台新真吉利貨幣市場基金 11.11530 11.11510 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 29.90200 30.07520 -0.17320 -0.57589 台新智慧生活基金-美元 10.12620 10.20240 -0.07620 -0.74688 台新智慧生活基金-新台幣 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.35750 8.36410 -0.00660 -0.07891 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.54660 8.55200 -0.00540 -0.06314 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.25740 9.26470 -0.00730 -0.07879 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47670 9.48270 -0.00600 -0.06327 台新新興市場債券基金(A類型) 11.06070 11.07580 -0.01510 -0.13633 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35340 0.35390 -0.00050 -0.14128 台新新興市場債券基金(B類型) 8.02460 8.03560 -0.01100 -0.13689 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27010 0.27050 -0.00040 -0.14787 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.47000 5.47000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.15000 21.13000 0.02000 0.09465 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.99000 20.07000 -0.08000 -0.39860 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59590 12.59580 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.27320 11.27240 0.00080 0.00710 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28110 10.29360 -0.01250 -0.12143 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.13590 9.12780 0.00810 0.08874 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59690 10.58740 0.00950 0.08973 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89730 7.90060 -0.00330 -0.04177 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.22430 9.22800 -0.00370 -0.04010 永豐中小基金 50.39000 51.11000 -0.72000 -1.40873 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.73910 1.73460 0.00450 0.25943 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37370 2.36740 0.00630 0.26611 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.10290 8.09200 0.01090 0.13470 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.72950 10.71510 0.01440 0.13439 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.72000 4.72000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.70000 21.72000 -0.02000 -0.09208 永豐主流品牌基金 17.77000 17.87000 -0.10000 -0.55960 永豐永豐基金 32.74000 33.09000 -0.35000 -1.05772 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.22750 9.21540 0.01210 0.13130 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.54080 9.52820 0.01260 0.13224 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.09270 9.08000 0.01270 0.13987 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.40280 9.38980 0.01300 0.13845 永豐亞洲民生消費基金 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 永豐南非幣2021保本基金 13.66380 13.66330 0.00050 0.00366 永豐高科技基金 22.50000 22.87000 -0.37000 -1.61784 永豐貨幣市場基金 13.91660 13.91640 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07040 2.06700 0.00340 0.16449 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50950 2.50550 0.00400 0.15965 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76330 7.76060 0.00270 0.03479 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.68510 10.68140 0.00370 0.03464 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05590 7.05490 0.00100 0.01417 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.13020 11.12860 0.00160 0.01438 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.52000 10.44000 0.08000 0.76628 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.51000 8.46000 0.05000 0.59102 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.55000 19.43000 0.12000 0.61760 永豐臺灣加權ETF基金 51.01000 51.23000 -0.22000 -0.42944 永豐領航科技基金 36.93000 37.51000 -0.58000 -1.54625 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 永豐趨勢平衡基金 40.23000 40.71000 -0.48000 -1.17907 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.77510 11.77420 0.00090 0.00764 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.67870 9.66940 0.00930 0.09618 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.13930 10.12960 0.00970 0.09576 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.69790 9.68850 0.00940 0.09702 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.01510 10.00520 0.00990 0.09895 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.73280 9.72380 0.00900 0.09256 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.32230 10.31270 0.00960 0.09309 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.70760 9.69670 0.01090 0.11241 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.10760 10.09810 0.00950 0.09408 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.22000 19.22000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.16000 19.16000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.44000 15.67000 -0.23000 -1.46777 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.12860 10.16410 -0.03550 -0.34927 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.38450 10.42160 -0.03710 -0.35599 兆豐國際全球基金 30.60000 30.72000 -0.12000 -0.39063 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.40070 10.40000 0.00070 0.00673 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.07870 10.07270 0.00600 0.05957 兆豐國際國民基金 21.73000 21.93000 -0.20000 -0.91199 兆豐國際第一基金 12.70000 12.78000 -0.08000 -0.62598 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.36050 10.33080 0.02970 0.28749 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.04590 8.02290 0.02300 0.28668 兆豐國際萬全基金 20.09000 20.19000 -0.10000 -0.49529 兆豐國際電子基金 24.78000 25.07000 -0.29000 -1.15676 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.84000 20.92000 -0.08000 -0.38241 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.69000 16.60000 0.09000 0.54217 兆豐國際豐台灣基金 32.97000 33.28000 -0.31000 -0.93149 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53390 12.53380 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.33820 10.32870 0.00950 0.09198 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.19470 10.18690 0.00780 0.07657 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.32330 10.31450 0.00880 0.08532 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.23900 10.22960 0.00940 0.09189 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.28840 10.28060 0.00780 0.07587 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.25810 10.24930 0.00880 0.08586 合庫台灣基金 10.43000 10.63000 -0.20000 -1.88147 合庫全球高收益債券基金A類型 11.28930 11.30200 -0.01270 -0.11237 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.27440 12.28650 -0.01210 -0.09848 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.93200 10.94490 -0.01290 -0.11786 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.72380 11.73650 -0.01270 -0.10821 合庫全球高收益債券基金B類型 8.03210 8.04110 -0.00900 -0.11192 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.37770 9.38860 -0.01090 -0.11610 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.97810 8.98870 -0.01060 -0.11793 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80230 8.81170 -0.00940 -0.10668 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.18220 9.19300 -0.01080 -0.11748 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 合庫全球新興市場基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 合庫貨幣市場基金 10.15530 10.15520 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.66630 9.66660 -0.00030 -0.00310 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.90180 9.90290 -0.00110 -0.01111 合庫新興多重收益基金A類型 10.16970 10.17030 -0.00060 -0.00590 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.69570 11.69640 -0.00070 -0.00598 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.45350 14.44670 0.00680 0.04707 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.64990 8.65040 -0.00050 -0.00578 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.40720 9.40820 -0.00100 -0.01063 合庫新興多重收益基金B類型 7.79880 7.79930 -0.00050 -0.00641 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66040 8.66090 -0.00050 -0.00577 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.31490 10.31130 0.00360 0.03491 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 安本標準兩岸價值基金 美元 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14230 11.14150 0.00080 0.00718 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.27980 10.29840 -0.01860 -0.18061 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13920 10.15590 -0.01670 -0.16444 安聯中國東協基金 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337 安聯中國策略基金-美元 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445 安聯中國策略基金-新臺幣 15.33000 15.28000 0.05000 0.32723 安聯中華新思路基金-人民幣 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158 安聯中華新思路基金-美元 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 安聯台灣大壩基金 28.48000 28.66000 -0.18000 -0.62805 安聯台灣科技基金 46.18000 46.78000 -0.60000 -1.28260 安聯台灣貨幣市場基金 12.52450 12.52430 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.41000 31.61000 -0.20000 -0.63271 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.32520 10.31730 0.00790 0.07657 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.24320 15.23200 0.01120 0.07353 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59210 9.58500 0.00710 0.07407 安聯四季成長組合基金-美元 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.63870 12.63510 0.00360 0.02849 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.34610 10.34420 0.00190 0.01837 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.39160 12.39020 0.00140 0.01130 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34580 9.34200 0.00380 0.04068 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26090 9.25920 0.00170 0.01836 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.86870 8.86770 0.00100 0.01128 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.07910 12.08140 -0.00230 -0.01904 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97780 10.98110 -0.00330 -0.03005 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61550 10.61880 -0.00330 -0.03108 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55840 8.55990 -0.00150 -0.01752 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40410 8.40660 -0.00250 -0.02974 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.10030 8.10280 -0.00250 -0.03085 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.07160 10.07470 -0.00310 -0.03077 安聯全球人口趨勢基金 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.33000 9.65000 -0.32000 -3.31606 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.12000 36.34000 -1.22000 -3.35718 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.10800 12.10030 0.00770 0.06363 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.34890 10.34230 0.00660 0.06382 安聯全球新興市場基金 17.39000 17.46000 -0.07000 -0.40092 安聯全球農金趨勢基金 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901 安聯全球綠能趨勢基金 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 安聯亞洲動態策略基金 22.08000 22.05000 0.03000 0.13605 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.34070 10.33630 0.00440 0.04257 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.98530 9.98110 0.00420 0.04208 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 86.99870 86.86840 0.13030 0.15000 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.96330 12.94720 0.01610 0.12435 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.57810 66.47240 0.10570 0.15901 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.82280 9.81060 0.01220 0.12436 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.65960 2.65760 0.00200 0.07526 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84270 10.83580 0.00690 0.06368 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22020 2.21610 0.00410 0.18501 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90120 8.89560 0.00560 0.06295 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 9.95790 9.95570 0.00220 0.02210 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.97810 9.97670 0.00140 0.01403 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.17380 10.17060 0.00320 0.03146 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.93280 9.93160 0.00120 0.01208 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.01160 10.01140 0.00020 0.00200 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 9.95790 9.95570 0.00220 0.02210 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.97810 9.97670 0.00140 0.01403 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.17380 10.17060 0.00320 0.03146 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.93280 9.93160 0.00120 0.01208 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.01170 10.01140 0.00030 0.00300 宏利台灣動力基金 28.34000 28.67000 -0.33000 -1.15103 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93130 9.94430 -0.01300 -0.13073 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.74210 9.75390 -0.01180 -0.12098 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.61550 7.62550 -0.01000 -0.13114 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.57440 7.58390 -0.00950 -0.12527 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872 宏利全球債券組合基金 13.22120 13.22360 -0.00240 -0.01815 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87400 2.87210 0.00190 0.06615 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.00370 11.99760 0.00610 0.05084 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.74360 8.73930 0.00430 0.04920 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41720 2.41300 0.00420 0.17406 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.10810 11.10100 0.00710 0.06396 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.34990 3.34810 0.00180 0.05376 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53560 0.53530 0.00030 0.05604 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.33000 15.32000 0.01000 0.06527 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.97500 11.98750 -0.01250 -0.10428 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.61190 10.62360 -0.01170 -0.11013 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20520 10.21660 -0.01140 -0.11158 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71840 8.72740 -0.00900 -0.10312 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.34690 8.35610 -0.00920 -0.11010 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.21220 8.22160 -0.00940 -0.11433 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.17940 8.18680 -0.00740 -0.09039 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86990 2.86850 0.00140 0.04881 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41630 0.41610 0.00020 0.04807 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.55730 12.55300 0.00430 0.03425 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94960 0.94910 0.00050 0.05268 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36200 7.35950 0.00250 0.03397 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04520 2.04420 0.00100 0.04892 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29500 0.29490 0.00010 0.03391 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98320 8.98010 0.00310 0.03452 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32740 0.32700 0.00040 0.12232 宏利萬利貨幣市場基金 13.66860 13.66840 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.57000 2.58000 -0.01000 -0.38760 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 宏利臺灣股息收益基金 24.00000 24.20000 -0.20000 -0.82645 宏利澳幣保本基金 12.41570 12.40900 0.00670 0.05399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.01080 9.96950 0.04130 0.41426 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.49610 9.47380 0.02230 0.23539 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.93760 8.91520 0.02240 0.25126 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.03360 11.00600 0.02760 0.25077 貝萊德亞美利加收益基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 貝萊德新台幣基金 12.95420 12.95410 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.42000 25.49000 -0.07000 -0.27462 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42500 11.42570 -0.00070 -0.00613 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23900 10.24800 -0.00900 -0.08782 保德信大中華基金-人民幣 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 保德信大中華基金-美元 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 保德信大中華基金-新台幣 29.96000 29.87000 0.09000 0.30131 保德信中小型股基金 44.94000 45.68000 -0.74000 -1.61996 保德信中國中小基金-人民幣 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146 保德信中國中小基金-美元 9.14000 9.07000 0.07000 0.77178 保德信中國中小基金-新臺幣 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.78090 9.75480 0.02610 0.26756 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.82740 9.80060 0.02680 0.27345 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.89120 9.86450 0.02670 0.27067 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.83970 10.81040 0.02930 0.27104 保德信中國品牌基金-人民幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 保德信中國品牌基金-美元 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 保德信台商全方位基金 33.76000 34.07000 -0.31000 -0.90989 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.41000 27.73000 -0.32000 -1.15398 保德信全球消費商機基金 18.03000 18.05000 -0.02000 -0.11080 保德信全球基礎建設基金 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711 保德信全球資源基金 7.52000 7.53000 -0.01000 -0.13280 保德信全球醫療生化基金-美元 10.05000 10.22000 -0.17000 -1.66341 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.33000 33.87000 -0.54000 -1.59433 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.42320 10.35660 0.06660 0.64307 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.54880 10.48140 0.06740 0.64304 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.40020 10.33210 0.06810 0.65911 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.52550 10.45650 0.06900 0.65988 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.50420 9.51170 -0.00750 -0.07885 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.50320 10.51150 -0.00830 -0.07896 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.02650 9.03210 -0.00560 -0.06200 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.96040 9.96670 -0.00630 -0.06321 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.00430 7.99460 0.00970 0.12133 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89060 10.87740 0.01320 0.12135 保德信亞太基金 20.81000 20.75000 0.06000 0.28916 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.53250 8.52120 0.01130 0.13261 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.59160 11.57640 0.01520 0.13130 保德信店頭市場基金 32.12000 33.00000 -0.88000 -2.66667 保德信拉丁美洲基金 7.31000 7.56000 -0.25000 -3.30688 保德信金平衡基金 29.08000 29.19000 -0.11000 -0.37684 保德信金滿意基金 41.17000 41.53000 -0.36000 -0.86684 保德信科技島基金 25.44000 25.68000 -0.24000 -0.93458 保德信高成長基金 90.02000 90.83000 -0.81000 -0.89178 保德信第一基金 24.39000 24.60000 -0.21000 -0.85366 保德信貨幣市場基金 15.80990 15.80960 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.42230 10.44930 -0.02700 -0.25839 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.60010 10.62580 -0.02570 -0.24186 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.67960 10.69960 -0.02000 -0.18692 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.17020 10.18760 -0.01740 -0.17080 保德信新世紀基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.00320 7.99210 0.01110 0.13889 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.15390 11.13850 0.01540 0.13826 保德信新興趨勢組合基金 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120 保德信瑞騰基金 15.58590 15.58600 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84680 9.84250 0.00430 0.04369 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.24630 10.24190 0.00440 0.04296 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.76220 9.75700 0.00520 0.05330 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.97860 9.97300 0.00560 0.05615 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88020 9.87440 0.00580 0.05874 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15460 10.14850 0.00610 0.06011 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78750 9.78330 0.00420 0.04293 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99880 9.99460 0.00420 0.04202 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.25140 10.24590 0.00550 0.05368 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21960 10.21450 0.00510 0.04993 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35060 10.34520 0.00540 0.05220 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.11350 10.10940 0.00410 0.04056 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.22970 10.22440 0.00530 0.05184 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07530 10.07360 0.00170 0.01688 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36020 10.35680 0.00340 0.03283 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.96510 9.96470 0.00040 0.00401 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.16430 10.16400 0.00030 0.00295 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92770 9.92220 0.00550 0.05543 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75990 9.75840 0.00150 0.01537 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22050 10.21740 0.00310 0.03034 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34580 10.34250 0.00330 0.03191 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.35990 10.35660 0.00330 0.03186 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.63880 10.63560 0.00320 0.03009 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.19840 10.19710 0.00130 0.01275 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.30280 10.30140 0.00140 0.01359 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09110 10.08660 0.00450 0.04461 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.15120 10.14720 0.00400 0.03942 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.11420 10.10860 0.00560 0.05540 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.94680 9.94190 0.00490 0.04929 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.94820 9.94300 0.00520 0.05230 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.12830 10.12170 0.00660 0.06521 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.12840 10.12210 0.00630 0.06224 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.91180 9.90980 0.00200 0.02018 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.91180 9.90980 0.00200 0.02018 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95100 1.94900 0.00200 0.10262 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74980 2.74700 0.00280 0.10193 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29680 0.29670 0.00010 0.03370 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45300 0.45280 0.00020 0.04417 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43890 8.43580 0.00310 0.03675 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.11610 12.11080 0.00530 0.04376 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51240 9.50060 0.01180 0.12420 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.92510 11.91010 0.01500 0.12594 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.69110 8.68610 0.00500 0.05756 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.94620 10.94000 0.00620 0.05667 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.49660 10.49110 0.00550 0.05243 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.34830 10.34150 0.00680 0.06575 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.35000 18.43000 -0.08000 -0.43407 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4222.56000 4238.49000 -15.93000 -0.37584 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21680 10.21510 0.00170 0.01664 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.94880 10.94690 0.00190 0.01736 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09170 10.08890 0.00280 0.02775 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84950 9.85130 -0.00180 -0.01827 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.31390 10.31580 -0.00190 -0.01842 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.81180 9.81240 -0.00060 -0.00611 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.09960 10.10020 -0.00060 -0.00594 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.11700 10.11170 0.00530 0.05241 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.06150 6.06470 -0.00320 -0.05276 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.84700 10.85270 -0.00570 -0.05252 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.91130 10.86070 0.05060 0.46590 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.00300 11.94690 0.05610 0.46958 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.17970 11.12910 0.05060 0.45466 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.51000 9.46590 0.04410 0.46588 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.91000 9.86360 0.04640 0.47042 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.75270 9.70860 0.04410 0.45424 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.91230 10.86170 0.05060 0.46586 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.46330 11.40970 0.05360 0.46978 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.42340 11.37170 0.05170 0.45464 柏瑞五國金勢力建設基金 7.00000 7.00000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.99000 12.05000 -0.06000 -0.49793 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68010 13.68000 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.92000 15.94000 -0.02000 -0.12547 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.76700 13.77150 -0.00450 -0.03268 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.18430 12.18820 -0.00390 -0.03200 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.76690 12.77190 -0.00500 -0.03915 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.57140 8.57420 -0.00280 -0.03266 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.67850 6.68070 -0.00220 -0.03293 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61020 8.61300 -0.00280 -0.03251 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.38160 8.38310 -0.00150 -0.01789 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.62450 10.62870 -0.00420 -0.03952 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29090 8.29020 0.00070 0.00844 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.36510 12.36900 -0.00390 -0.03153 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.92690 11.93080 -0.00390 -0.03269 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.47380 12.47600 -0.00220 -0.01763 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.62190 11.62650 -0.00460 -0.03956 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.85190 8.85470 -0.00280 -0.03162 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62280 9.62580 -0.00300 -0.03117 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.57880 9.58060 -0.00180 -0.01879 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.44720 9.45090 -0.00370 -0.03915 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.32950 9.32870 0.00080 0.00858 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.34460 10.35170 -0.00710 -0.06859 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.26560 10.27140 -0.00580 -0.05647 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.12670 10.13420 -0.00750 -0.07401 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.19610 10.20000 -0.00390 -0.03824 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.73800 9.74470 -0.00670 -0.06876 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.49900 9.50440 -0.00540 -0.05682 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.41650 10.42000 -0.00350 -0.03359 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.52150 9.52860 -0.00710 -0.07451 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.59220 9.59580 -0.00360 -0.03752 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.32520 10.33230 -0.00710 -0.06872 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.26570 10.27150 -0.00580 -0.05647 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.12690 10.13440 -0.00750 -0.07401 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.19620 10.20020 -0.00400 -0.03921 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.73780 9.74450 -0.00670 -0.06876 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.49910 9.50450 -0.00540 -0.05682 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.58690 10.59040 -0.00350 -0.03305 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.52130 9.52840 -0.00710 -0.07451 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.59250 9.59610 -0.00360 -0.03752 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.09370 11.07870 0.01500 0.13539 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.40250 12.38400 0.01850 0.14939 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.76920 11.75340 0.01580 0.13443 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04050 9.02830 0.01220 0.13513 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72500 9.71050 0.01450 0.14932 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.64950 9.63650 0.01300 0.13490 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.79500 10.78040 0.01460 0.13543 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.54840 11.53110 0.01730 0.15003 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.36980 11.35450 0.01530 0.13475 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04070 9.02850 0.01220 0.13513 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72540 9.71090 0.01450 0.14932 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.64990 9.63700 0.01290 0.13386 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.46000 13.36000 0.10000 0.74850 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.71000 13.61000 0.10000 0.73475 柏瑞拉丁美洲基金 10.12000 10.63000 -0.51000 -4.79774 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54900 11.53660 0.01240 0.10748 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.41670 7.40870 0.00800 0.10798 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.69460 11.68520 0.00940 0.08044 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.41280 11.40310 0.00970 0.08506 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.48800 10.48020 0.00780 0.07443 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.30540 8.29870 0.00670 0.08074 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.34280 9.33490 0.00790 0.08463 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.40090 9.39380 0.00710 0.07558 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.97850 10.96920 0.00930 0.08478 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.26970 10.26140 0.00830 0.08089 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.47040 10.46260 0.00780 0.07455 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.67760 9.66940 0.00820 0.08480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97390 8.96660 0.00730 0.08141 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.90790 8.89940 0.00850 0.09551 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.42610 9.41900 0.00710 0.07538 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.22430 12.22750 -0.00320 -0.02617 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.72040 11.72270 -0.00230 -0.01962 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.11500 11.11860 -0.00360 -0.03238 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.01300 7.01490 -0.00190 -0.02709 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75320 8.75490 -0.00170 -0.01942 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.40730 9.41040 -0.00310 -0.03294 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.50830 10.51110 -0.00280 -0.02664 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.13260 11.13620 -0.00360 -0.03233 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.47760 9.47940 -0.00180 -0.01899 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.94650 8.94880 -0.00230 -0.02570 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.60820 9.61140 -0.00320 -0.03329 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.51590 11.49260 0.02330 0.20274 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.19350 12.16810 0.02540 0.20874 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.15930 11.13710 0.02220 0.19933 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.12930 9.11070 0.01860 0.20416 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70000 9.67980 0.02020 0.20868 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71860 9.69930 0.01930 0.19898 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.49300 11.46910 0.02390 0.20839 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.27470 10.25380 0.02090 0.20383 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.63350 10.61230 0.02120 0.19977 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.62340 9.60390 0.01950 0.20304 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.28750 9.26860 0.01890 0.20391 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.92840 9.90780 0.02060 0.20792 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47190 9.45300 0.01890 0.19994 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.12000 18.14000 -0.02000 -0.11025 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.01000 17.02000 -0.01000 -0.05875 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.92990 12.93130 -0.00140 -0.01083 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.38300 10.43890 -0.05590 -0.53550 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.38700 11.44340 -0.05640 -0.49286 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.16400 12.22600 -0.06200 -0.50712 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.92850 10.98770 -0.05920 -0.53878 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.17580 9.22530 -0.04950 -0.53657 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.72960 9.77780 -0.04820 -0.49295 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.60640 9.65530 -0.04890 -0.50646 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.69430 9.74690 -0.05260 -0.53966 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.31060 9.36080 -0.05020 -0.53628 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.53090 9.57820 -0.04730 -0.49383 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.43950 11.49780 -0.05830 -0.50705 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.63690 9.68920 -0.05230 -0.53978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.45000 12.19000 0.26000 2.13290 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.79000 31.15000 -1.36000 -4.36597 國泰大中華基金 18.27000 18.51000 -0.24000 -1.29660 國泰小龍基金-台幣級別 14.50000 14.62000 -0.12000 -0.82079 國泰中小成長基金-台幣級別 40.90000 41.35000 -0.45000 -1.08827 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.13690 4.13520 0.00170 0.04111 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.00000 19.03000 -0.03000 -0.15765 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.71720 0.71820 -0.00100 -0.13924 國泰中國內需增長基金美元級別 0.67280 0.67370 -0.00090 -0.13359 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21980 2.21440 0.00540 0.24386 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.95340 9.94630 0.00710 0.07138 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.15620 8.15030 0.00590 0.07239 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32590 0.32570 0.00020 0.06141 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.69880 11.69790 0.00090 0.00769 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73700 1.74010 -0.00310 -0.17815 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.43100 10.43660 -0.00560 -0.05366 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34370 0.34400 -0.00030 -0.08721 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.37000 4.36870 0.00130 0.02976 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.06000 20.09000 -0.03000 -0.14933 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.64490 0.64590 -0.00100 -0.15482 國泰中港台基金人民幣級別 3.25610 3.25570 0.00040 0.01229 國泰中港台基金台幣級別 14.96000 14.98000 -0.02000 -0.13351 國泰中港台基金美元級別 0.48650 0.48730 -0.00080 -0.16417 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.42000 26.59000 -0.17000 -0.63934 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.71000 12.62000 0.09000 0.71315 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.01000 32.52000 -0.51000 -1.56827 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.52710 10.53220 -0.00510 -0.04842 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.11060 10.11560 -0.00500 -0.04943 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.13710 10.14210 -0.00500 -0.04930 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34090 0.34110 -0.00020 -0.05863 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32720 0.32740 -0.00020 -0.06109 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32790 0.32810 -0.00020 -0.06096 國泰台灣貨幣市場基金 12.43900 12.43880 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37170 2.37450 -0.00280 -0.11792 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35340 0.35440 -0.00100 -0.28217 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50500 0.50280 0.00220 0.43755 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45650 0.45700 -0.00050 -0.10941 國泰全球資源基金台幣級別 5.29000 5.29000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.16870 0.16890 -0.00020 -0.11841 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40350 0.40480 -0.00130 -0.32115 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36030 0.36140 -0.00110 -0.30437 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42970 0.43100 -0.00130 -0.30162 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51890 0.51660 0.00230 0.44522 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.84000 20.94000 -0.10000 -0.47755 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.31000 21.34000 -0.03000 -0.14058 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43500 2.42960 0.00540 0.22226 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.19710 11.19160 0.00550 0.04914 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.78040 9.77560 0.00480 0.04910 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36370 0.36360 0.00010 0.02750 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31770 0.31760 0.00010 0.03149 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51640 0.51250 0.00390 0.76098 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38910 0.38860 0.00050 0.12867 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.45000 18.51000 -0.06000 -0.32415 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59790 0.60010 -0.00220 -0.36661 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.18000 18.25000 -0.07000 -0.38356 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.85030 0.84720 0.00310 0.36591 國泰科技生化基金 31.38000 31.87000 -0.49000 -1.53750 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.83000 27.97000 -0.14000 -0.50054 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.71280 39.56940 0.14340 0.36240 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.20260 19.27080 -0.06820 -0.35390 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.23650 19.10100 0.13550 0.70939 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.98210 39.98330 -0.00120 -0.00300 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.64590 41.60660 0.03930 0.09446 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.33010 43.36770 -0.03760 -0.08670 國泰紐幣2021保本基金 12.53520 12.52610 0.00910 0.07265 國泰紐幣八年期保本基金 12.86750 12.85680 0.01070 0.08322 國泰紐幣保本基金 12.63980 12.63950 0.00030 0.00237 國泰國泰基金台幣I級別 21.46000 21.79000 -0.33000 -1.51446 國泰國泰基金台幣級別 21.46000 21.79000 -0.33000 -1.51446 國泰富時中國A50基金 20.79000 21.20000 -0.41000 -1.93396 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.30870 42.24960 0.05910 0.13988 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33600 0.33590 0.00010 0.02977 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48730 0.48350 0.00380 0.78594 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.85300 10.86760 -0.01460 -0.13434 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.50630 7.51640 -0.01010 -0.13437 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36810 0.36870 -0.00060 -0.16273 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24330 0.24370 -0.00040 -0.16414 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.36090 2.36120 -0.00030 -0.01271 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.80070 10.82080 -0.02010 -0.18575 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34900 0.34980 -0.00080 -0.22870 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.56940 42.61930 -0.04990 -0.11708 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 22.17000 22.20000 -0.03000 -0.13514 國泰新興市場基金台幣級別 12.16000 12.18000 -0.02000 -0.16420 國泰新興市場基金美元級別 0.39430 0.39500 -0.00070 -0.17722 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28820 2.28630 0.00190 0.08310 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44670 1.44550 0.00120 0.08302 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35140 0.35170 -0.00030 -0.08530 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34620 0.34660 -0.00040 -0.11541 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22440 0.22460 -0.00020 -0.08905 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68000 10.69110 -0.01110 -0.10382 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.62510 6.63200 -0.00690 -0.10404 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 39.96440 39.89440 0.07000 0.17546 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 40.02310 39.95970 0.06340 0.15866 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.03630 39.99050 0.04580 0.11453 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.13000 14.05000 0.08000 0.56940 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.57000 32.96000 -0.39000 -1.18325 國泰價值卓越基金 13.51000 13.72000 -0.21000 -1.53061 國泰標普北美科技ETF基金 21.48000 21.61000 -0.13000 -0.60157 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32470 0.32460 0.00010 0.03081 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.31530 40.37280 -0.05750 -0.14242 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.28000 21.40000 -0.12000 -0.56075 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.74000 19.71000 0.03000 0.15221 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.37000 17.42000 -0.05000 -0.28703 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.20320 12.19810 0.00510 0.04181 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40360 0.40340 0.00020 0.04958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.36650 10.36130 0.00520 0.05019 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.24410 10.23750 0.00660 0.06447 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.22510 10.21630 0.00880 0.08614 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.34700 10.34180 0.00520 0.05028 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.24740 10.24080 0.00660 0.06445 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.21270 10.20440 0.00830 0.08134 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35590 11.35540 0.00050 0.00440 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19730 10.21270 -0.01540 -0.15079 第一金大中華基金 24.30000 24.54000 -0.24000 -0.97800 第一金小型精選基金 30.54000 30.82000 -0.28000 -0.90850 第一金中國世紀基金-人民幣 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402 第一金中國世紀基金-美元 8.24420 8.21020 0.03400 0.41412 第一金中國世紀基金-美元-N 8.24480 8.21080 0.03400 0.41409 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62930 9.60860 0.02070 0.21543 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36650 8.35920 0.00730 0.08733 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.98470 10.96140 0.02330 0.21256 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.69060 9.68220 0.00840 0.08676 第一金中概平衡基金 24.75000 25.05000 -0.30000 -1.19760 第一金台灣貨幣市場基金 15.29280 15.29250 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.31400 178.31200 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.29800 14.34700 -0.04900 -0.34153 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.29830 14.34730 -0.04900 -0.34153 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.74000 13.78000 -0.04000 -0.29028 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.17080 10.20950 -0.03870 -0.37906 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.17080 10.20990 -0.03910 -0.38296 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.64170 9.81710 -0.17540 -1.78668 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.64180 9.81720 -0.17540 -1.78666 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.82000 10.00000 -0.18000 -1.80000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.82000 10.00000 -0.18000 -1.80000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.39130 13.46520 -0.07390 -0.54882 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.40870 13.48270 -0.07400 -0.54885 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.64000 12.71000 -0.07000 -0.55075 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.67000 12.73000 -0.06000 -0.47133 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.63640 9.64930 -0.01290 -0.13369 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.63600 9.64890 -0.01290 -0.13369 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.24710 9.25870 -0.01160 -0.12529 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.27070 9.28240 -0.01170 -0.12604 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.35250 10.36640 -0.01390 -0.13409 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95860 9.97110 -0.01250 -0.12536 第一金全球大趨勢基金 23.10000 23.25000 -0.15000 -0.64516 第一金全球不動產證券化基金A 8.72370 8.73960 -0.01590 -0.18193 第一金全球不動產證券化基金B 6.11560 6.12670 -0.01110 -0.18117 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.80240 9.77860 0.02380 0.24339 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.80400 9.78020 0.02380 0.24335 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.47910 10.45370 0.02540 0.24298 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.48080 10.45560 0.02520 0.24102 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.36610 8.37770 -0.01160 -0.13846 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12180 10.13590 -0.01410 -0.13911 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.21120 9.21480 -0.00360 -0.03907 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21020 9.21730 -0.00710 -0.07703 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67030 7.67580 -0.00550 -0.07165 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.66680 7.67220 -0.00540 -0.07038 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.45590 8.46140 -0.00550 -0.06500 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.45650 8.46200 -0.00550 -0.06500 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17510 11.17940 -0.00430 -0.03846 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17600 11.18020 -0.00420 -0.03757 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96870 9.97580 -0.00710 -0.07117 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65090 14.66040 -0.00950 -0.06480 第一金亞洲科技基金 17.85000 17.82000 0.03000 0.16835 第一金亞洲新興市場基金 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625 第一金店頭市場基金 8.01000 8.20000 -0.19000 -2.31707 第一金創新趨勢基金 20.69000 20.94000 -0.25000 -1.19389 第一金電子基金 30.37000 30.78000 -0.41000 -1.33203 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.01000 18.06000 -0.05000 -0.27685 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.52000 19.40000 0.12000 0.61856 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.94000 19.99000 -0.05000 -0.25013 統一大中華中小基金(人民幣) 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125 統一大中華中小基金(美元) 7.51000 7.49000 0.02000 0.26702 統一大中華中小基金(新台幣) 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 統一大東協高股息基金(美元) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 31.76000 32.19000 -0.43000 -1.33582 統一大滿貫基金-I類型 31.76000 32.19000 -0.43000 -1.33582 統一大龍印基金 14.07000 14.08000 -0.01000 -0.07102 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 統一大龍騰中國基金(美元) 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 統一中小基金 23.49000 23.87000 -0.38000 -1.59196 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.71010 9.69530 0.01480 0.15265 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.25520 9.25410 0.00110 0.01189 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94880 8.94610 0.00270 0.03018 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.87190 11.85380 0.01810 0.15269 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.26090 11.25960 0.00130 0.01155 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.85930 10.85600 0.00330 0.03040 統一台灣動力基金 16.76000 17.02000 -0.26000 -1.52761 統一全天候基金-A類型 106.50000 108.31000 -1.81000 -1.67113 統一全天候基金-I類型 106.86000 108.67000 -1.81000 -1.66559 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.86850 7.87170 -0.00320 -0.04065 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.77730 7.79130 -0.01400 -0.17969 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.75880 7.77160 -0.01280 -0.16470 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.32500 8.32830 -0.00330 -0.03962 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.23580 8.25070 -0.01490 -0.18059 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.20930 8.22280 -0.01350 -0.16418 統一全球債券組合基金 12.06370 12.06830 -0.00460 -0.03812 統一全球新科技基金(人民幣) 14.83000 14.90000 -0.07000 -0.46980 統一全球新科技基金(美元) 14.30000 14.38000 -0.08000 -0.55633 統一全球新科技基金(新台幣) 13.71000 13.78000 -0.07000 -0.50798 統一亞太基金 24.35000 24.29000 0.06000 0.24702 統一亞洲大金磚基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 55.40000 56.08000 -0.68000 -1.21255 統一強棒貨幣市場基金 16.70180 16.70160 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 統一強漢基金(美元) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 統一強漢基金(新台幣) 24.40000 24.43000 -0.03000 -0.12280 統一統信基金 28.35000 28.79000 -0.44000 -1.52831 統一黑馬基金 55.67000 56.38000 -0.71000 -1.25931 統一新亞洲科技能源基金 15.85000 15.82000 0.03000 0.18963 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.89250 7.88820 0.00430 0.05451 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.28290 10.27740 0.00550 0.05352 統一經建基金 44.85000 45.62000 -0.77000 -1.68786 統一龍馬基金 62.57000 63.42000 -0.85000 -1.34027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.65000 17.88000 -0.23000 -1.28635 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.54000 44.05000 -0.51000 -1.15778 野村中國機會基金 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.01030 10.00270 0.00760 0.07598 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.01040 10.00610 0.00430 0.04297 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.00800 10.00300 0.00500 0.04999 野村巴西基金 6.46000 6.84000 -0.38000 -5.55556 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 野村台灣高股息基金 23.73000 23.92000 -0.19000 -0.79431 野村台灣運籌基金 34.29000 34.57000 -0.28000 -0.80995 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.64860 9.64010 0.00850 0.08817 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.61910 9.61280 0.00630 0.06554 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.66590 9.65900 0.00690 0.07144 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.07890 10.07000 0.00890 0.08838 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.95350 9.94700 0.00650 0.06535 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80910 9.80220 0.00690 0.07039 野村平衡基金 18.34000 18.43000 -0.09000 -0.48833 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.72000 13.76000 -0.04000 -0.29070 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 野村全球生技醫療基金 16.77000 17.07000 -0.30000 -1.75747 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.09990 10.08750 0.01240 0.12292 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.07000 10.05860 0.01140 0.11334 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.98880 9.97620 0.01260 0.12630 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.24050 10.22790 0.01260 0.12319 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.18410 10.17260 0.01150 0.11305 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.10300 10.09030 0.01270 0.12586 野村全球品牌基金 26.93000 27.02000 -0.09000 -0.33309 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.65000 12.70000 -0.05000 -0.39370 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.13000 19.21000 -0.08000 -0.41645 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.57580 10.57120 0.00460 0.04351 野村全球短期收益基金-美元計價 10.64390 10.64330 0.00060 0.00564 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.45880 10.45740 0.00140 0.01339 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.93850 8.96110 -0.02260 -0.25220 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.72330 8.74580 -0.02250 -0.25727 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.29560 8.31610 -0.02050 -0.24651 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.00240 11.03020 -0.02780 -0.25204 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.47050 10.49750 -0.02700 -0.25720 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03560 10.06040 -0.02480 -0.24651 野村成長基金 28.09000 28.34000 -0.25000 -0.88215 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.48720 8.47910 0.00810 0.09553 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.50540 8.49890 0.00650 0.07648 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.67100 8.66310 0.00790 0.09119 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.39770 9.38870 0.00900 0.09586 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.28720 9.28010 0.00710 0.07651 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.46150 9.45290 0.00860 0.09098 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.60000 12.56000 0.04000 0.31847 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.43210 9.42300 0.00910 0.09657 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48920 9.48000 0.00920 0.09705 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.57970 9.56920 0.01050 0.10973 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.33290 10.32430 0.00860 0.08330 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.22860 10.21870 0.00990 0.09688 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.32910 10.31780 0.01130 0.10952 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.53270 8.52180 0.01090 0.12791 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12930 9.11730 0.01200 0.13162 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01740 9.00670 0.01070 0.11880 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.43890 13.42170 0.01720 0.12815 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.54740 12.53090 0.01650 0.13167 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.19390 10.18180 0.01210 0.11884 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.28690 10.27500 0.01190 0.11582 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.28980 10.27980 0.01000 0.09728 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.26800 10.25740 0.01060 0.10334 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.36700 10.35500 0.01200 0.11589 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.35880 10.34870 0.01010 0.09760 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32120 10.31060 0.01060 0.10281 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.19220 10.18100 0.01120 0.11001 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.16880 10.15900 0.00980 0.09647 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.19300 10.18000 0.01300 0.12770 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.97960 9.98670 -0.00710 -0.07109 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92230 9.92860 -0.00630 -0.06345 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.57640 9.58420 -0.00780 -0.08138 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06820 9.07490 -0.00670 -0.07383 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.20450 11.21270 -0.00820 -0.07313 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.99250 9.99710 -0.00460 -0.04601 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.10890 11.11450 -0.00560 -0.05038 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.56460 10.57110 -0.00650 -0.06149 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.32130 10.32610 -0.00480 -0.04648 野村泰國基金 40.58000 40.97000 -0.39000 -0.95192 野村高科技基金 9.23000 9.36000 -0.13000 -1.38889 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18350 10.20230 -0.01880 -0.18427 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.03320 10.05060 -0.01740 -0.17312 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.52930 10.54170 -0.01240 -0.11763 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.45570 9.47460 -0.01890 -0.19948 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.38950 9.40690 -0.01740 -0.18497 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.60190 9.54900 0.05290 0.55398 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.79430 11.81450 -0.02020 -0.17098 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.51720 13.52800 -0.01080 -0.07983 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.75790 10.77940 -0.02150 -0.19945 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69010 10.71000 -0.01990 -0.18581 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.10540 11.04420 0.06120 0.55414 野村貨幣市場基金 16.30890 16.30870 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.22000 15.25000 -0.03000 -0.19672 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.20180 10.19200 0.00980 0.09615 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.35840 10.36100 -0.00260 -0.02509 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40230 10.40320 -0.00090 -0.00865 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.06890 10.05160 0.01730 0.17211 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.04800 10.03330 0.01470 0.14651 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.01600 10.00080 0.01520 0.15199 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.27120 10.25350 0.01770 0.17262 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.21170 10.19670 0.01500 0.14711 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.26570 10.25010 0.01560 0.15219 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.02430 10.01870 0.00560 0.05590 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.03760 10.03700 0.00060 0.00598 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.93440 9.93230 0.00210 0.02114 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.29630 10.29050 0.00580 0.05636 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.27240 10.27180 0.00060 0.00584 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.16820 10.16610 0.00210 0.02066 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.23350 10.23030 0.00320 0.03128 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.85760 7.85520 0.00240 0.03055 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.91110 11.90740 0.00370 0.03107 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.88000 7.83000 0.05000 0.63857 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.00110 10.00090 0.00020 0.00200 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.03200 10.00090 0.03110 0.31097 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.98900 10.00090 -0.01190 -0.11899 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 9.99060 10.00090 -0.01030 -0.10299 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.06010 10.00090 0.05920 0.59195 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.00110 10.00090 0.00020 0.00200 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.03200 10.00090 0.03110 0.31097 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.98900 10.00090 -0.01190 -0.11899 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 9.99060 10.00090 -0.01030 -0.10299 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.06010 10.00090 0.05920 0.59195 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.99720 10.00120 -0.00400 -0.04000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.02800 10.00120 0.02680 0.26797 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.98510 10.00120 -0.01610 -0.16098 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 9.98670 10.00120 -0.01450 -0.14498 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.05610 10.00120 0.05490 0.54893 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.99720 10.00120 -0.00400 -0.04000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.02800 10.00120 0.02680 0.26797 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.98510 10.00120 -0.01610 -0.16098 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 9.98670 10.00120 -0.01450 -0.14498 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.05610 10.00120 0.05490 0.54893 野村精選貨幣市場基金 12.09970 12.09960 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 野村歐洲高股息基金季配型 7.69000 7.70000 -0.01000 -0.12987 野村歐洲高股息基金累積型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 野村積極成長基金 11.88000 11.99000 -0.11000 -0.91743 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.89000 33.13000 -0.24000 -0.72442 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.42290 10.43160 -0.00870 -0.08340 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52680 8.53260 -0.00580 -0.06797 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87060 7.87780 -0.00720 -0.09140 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72890 7.73560 -0.00670 -0.08661 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.95350 11.96190 -0.00840 -0.07022 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.71950 10.72930 -0.00980 -0.09134 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.56230 10.57150 -0.00920 -0.08703 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 野村環球基金-人民幣計價 16.16000 16.22000 -0.06000 -0.36991 野村環球基金-美元計價 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.67000 17.75000 -0.08000 -0.45070 野村鴻利基金 21.82000 21.92000 -0.10000 -0.45620 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88450 16.88440 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.60000 18.77000 -0.17000 -0.90570 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.79000 14.78000 0.01000 0.06766 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.28880 10.28550 0.00330 0.03208 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.48490 13.48070 0.00420 0.03116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.25970 10.25070 0.00900 0.08780 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.44000 10.45020 -0.01020 -0.09761 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03440 10.01840 0.01600 0.15971 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.18040 10.18320 -0.00280 -0.02750 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91590 9.91520 0.00070 0.00706 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.00770 10.00640 0.00130 0.01299 凱基台商天下基金 13.06000 12.98000 0.08000 0.61633 凱基台灣精五門基金 19.86000 19.99000 -0.13000 -0.65033 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.39250 40.32310 0.06940 0.17211 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.19700 41.14810 0.04890 0.11884 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.94710 42.75990 0.18720 0.43779 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.56050 10.56660 -0.00610 -0.05773 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 39.94960 39.89210 0.05750 0.14414 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.29850 40.25010 0.04840 0.12025 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 39.88650 39.74050 0.14600 0.36738 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.76580 11.78860 -0.02280 -0.19341 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57360 11.57340 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.68000 26.86000 -0.18000 -0.67014 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.52000 21.65000 -0.13000 -0.60046 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.82270 20.95710 -0.13440 -0.64131 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.02000 17.06000 -0.04000 -0.23447 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.24060 16.27490 -0.03430 -0.21075 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.12880 11.20940 -0.08060 -0.71904 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.75020 11.87010 -0.11990 -1.01010 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.06000 12.18000 -0.12000 -0.98522 凱基護城河基金-台幣計價A 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441 凱基護城河基金-美元計價B 12.02130 12.06370 -0.04240 -0.35147 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.99870 10.03820 -0.03950 -0.39350 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.97430 10.01740 -0.04310 -0.43025 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.98170 10.02410 -0.04240 -0.42298 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.99870 10.03820 -0.03950 -0.39350 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.97430 10.01740 -0.04310 -0.43025 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.98170 10.02410 -0.04240 -0.42298 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.73000 13.63000 0.10000 0.73368 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.22000 31.71000 -0.49000 -1.54525 富邦NASDAQ-100基金 30.05000 30.24000 -0.19000 -0.62831 富邦上証180基金 32.04000 32.32000 -0.28000 -0.86634 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19910 0.19830 0.00080 0.40343 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.15000 6.12000 0.03000 0.49020 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.65000 6.53000 0.12000 1.83767 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.53000 43.35000 -1.82000 -4.19839 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.98060 11.94710 0.03350 0.28040 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.16180 11.13950 0.02230 0.20019 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87800 10.86560 0.01240 0.11412 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.28310 10.25440 0.02870 0.27988 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.50000 9.48100 0.01900 0.20040 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.26730 9.25670 0.01060 0.11451 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.89160 21.51750 -0.62590 -2.90880 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.53480 11.53400 0.00080 0.00694 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80070 10.81740 -0.01670 -0.15438 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.39070 13.37720 0.01350 0.10092 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96660 1.96450 0.00210 0.10690 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42550 9.41600 0.00950 0.10089 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43350 1.43200 0.00150 0.10475 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.01710 12.00780 0.00930 0.07745 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75970 1.75870 0.00100 0.05686 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19870 10.19080 0.00790 0.07752 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51310 1.51230 0.00080 0.05290 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.47940 10.47310 0.00630 0.06015 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.41560 10.40910 0.00650 0.06245 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.28000 15.14000 0.14000 0.92470 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.29000 19.66000 -0.37000 -1.88199 富邦日本東証基金 20.44000 20.61000 -0.17000 -0.82484 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.60000 43.68000 -0.08000 -0.18315 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.74000 44.92000 -0.18000 -0.40071 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.95000 49.15000 -0.20000 -0.40692 富邦台灣心基金 20.49000 20.70000 -0.21000 -1.01449 富邦台灣釆吉50基金 43.80000 43.90000 -0.10000 -0.22779 富邦台灣科技指數基金 51.28000 51.48000 -0.20000 -0.38850 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.05520 42.06570 -0.01050 -0.02496 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.22360 41.31560 -0.09200 -0.22268 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29890 0.29910 -0.00020 -0.06687 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52490 2.52300 0.00190 0.07531 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34580 0.34570 0.00010 0.02893 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70540 10.70290 0.00250 0.02336 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17340 2.17170 0.00170 0.07828 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32840 0.32830 0.00010 0.03046 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.15140 9.14920 0.00220 0.02405 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.03000 22.83000 0.20000 0.87604 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.42000 14.51000 -0.09000 -0.62026 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.85000 28.52000 0.33000 1.15708 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67950 15.67920 0.00030 0.00191 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.59930 41.55080 0.04850 0.11672 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.98020 40.92750 0.05270 0.12876 富邦長紅基金 57.57000 58.18000 -0.61000 -1.04847 富邦科技基金 22.12000 22.40000 -0.28000 -1.25000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.89000 40.87020 0.01980 0.04845 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.09850 39.96140 0.13710 0.34308 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.59970 37.50910 0.09060 0.24154 富邦恒生國企ETF基金 21.55000 21.79000 -0.24000 -1.10142 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.02000 12.85000 0.17000 1.32296 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.14000 30.91000 -0.77000 -2.49110 富邦高成長基金 22.08000 22.33000 -0.25000 -1.11957 富邦基金A類型 12.43000 12.54000 -0.11000 -0.87719 富邦基金I類型 12.43000 12.54000 -0.11000 -0.87719 富邦深証100基金 10.46000 10.61000 -0.15000 -1.41376 富邦富時歐洲ETF基金 19.96000 20.01000 -0.05000 -0.24988 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41490 0.41560 -0.00070 -0.16843 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.28870 12.31150 -0.02280 -0.18519 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.30290 9.32020 -0.01730 -0.18562 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29970 0.30030 -0.00060 -0.19980 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.57370 8.58960 -0.01590 -0.18511 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.82260 9.80590 0.01670 0.17031 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.37680 10.35750 0.01930 0.18634 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.37780 9.36180 0.01600 0.17091 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90220 9.88380 0.01840 0.18616 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.35000 18.45000 -0.10000 -0.54201 富邦精準基金 42.47000 43.09000 -0.62000 -1.43885 富邦精銳中小基金 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.72000 17.03000 -0.31000 -1.82032 富邦臺灣公司治理100基金 20.25000 20.31000 -0.06000 -0.29542 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.66000 7.62000 0.04000 0.52493 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.11000 14.28000 -0.17000 -1.19048 富邦標普美國特別股ETF基金 19.60000 19.59000 0.01000 0.05105 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.22260 10.19000 0.03260 0.31992 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.39110 10.38450 0.00660 0.06356 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.51650 10.50740 0.00910 0.08661 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.81840 9.78700 0.03140 0.32083 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.93470 9.92850 0.00620 0.06245 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.03870 10.03010 0.00860 0.08574 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.62000 29.67000 -0.05000 -0.16852 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.88040 9.89410 -0.01370 -0.13847 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.88750 9.90150 -0.01400 -0.14139 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.80280 9.81700 -0.01420 -0.14465 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.03280 10.04670 -0.01390 -0.13835 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.05350 10.06770 -0.01420 -0.14105 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96810 9.98240 -0.01430 -0.14325 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.53700 8.52160 0.01540 0.18072 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.19660 9.17990 0.01670 0.18192 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83420 8.81840 0.01580 0.17917 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.01260 9.99430 0.01830 0.18310 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.10300 10.08480 0.01820 0.18047 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72260 9.70530 0.01730 0.17825 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83370 9.81580 0.01790 0.18236 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47000 8.45470 0.01530 0.18096 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.68280 9.66530 0.01750 0.18106 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05880 9.04270 0.01610 0.17804 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.97290 10.95300 0.01990 0.18169 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.82500 10.80550 0.01950 0.18046 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22690 10.20870 0.01820 0.17828 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.22490 9.20840 0.01650 0.17918 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.12240 10.10410 0.01830 0.18111 富達卓越領航全球組合基金 14.89000 14.93000 -0.04000 -0.26792 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.70390 8.68700 0.01690 0.19454 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.55400 9.53540 0.01860 0.19506 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14390 9.12640 0.01750 0.19175 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.28470 10.26450 0.02020 0.19679 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.34140 10.32140 0.02000 0.19377 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94640 9.92740 0.01900 0.19139 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.25760 9.23960 0.01800 0.19481 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.06400 10.04440 0.01960 0.19513 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.50000 7.44000 0.06000 0.80645 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.87240 9.86280 0.00960 0.09734 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.41450 9.40390 0.01060 0.11272 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94880 8.93850 0.01030 0.11523 富蘭克林華美中華基金 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.40000 20.63000 -0.23000 -1.11488 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.11000 20.24000 -0.13000 -0.64229 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.77360 7.76430 0.00930 0.11978 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.88070 8.87100 0.00970 0.10935 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75070 9.74010 0.01060 0.10883 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25570 9.24460 0.01110 0.12007 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.27290 11.28510 -0.01220 -0.10811 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61380 8.62320 -0.00940 -0.10901 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85700 8.86670 -0.00970 -0.10940 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.69880 13.70200 -0.00320 -0.02335 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.05430 10.05660 -0.00230 -0.02287 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.30530 10.31820 -0.01290 -0.12502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.55920 7.56870 -0.00950 -0.12552 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.93290 8.94410 -0.01120 -0.12522 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.85630 10.86890 -0.01260 -0.11593 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.43560 7.44420 -0.00860 -0.11553 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.80720 8.81750 -0.01030 -0.11681 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.58530 10.59040 -0.00510 -0.04816 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.59020 7.59380 -0.00360 -0.04741 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.03210 8.03490 -0.00280 -0.03485 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.09380 9.09760 -0.00380 -0.04177 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.04630 10.05040 -0.00410 -0.04079 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63170 12.63620 -0.00450 -0.03561 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.94000 8.02000 -0.08000 -0.99751 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.16000 8.24000 -0.08000 -0.97087 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.76970 12.80010 -0.03040 -0.23750 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 富蘭克林華美第一富基金 36.39000 36.68000 -0.29000 -0.79062 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33150 10.33130 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.62000 13.71000 -0.09000 -0.65646 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.97000 13.07000 -0.10000 -0.76511 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.05000 15.17000 -0.12000 -0.79103 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.91620 6.95280 -0.03660 -0.52641 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.61120 10.58840 0.02280 0.21533 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.38290 9.39060 -0.00770 -0.08200 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.13260 11.14170 -0.00910 -0.08168 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68410 6.68920 -0.00510 -0.07624 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85510 8.86260 -0.00750 -0.08463 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.26550 10.27430 -0.00880 -0.08565 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.60660 10.61470 -0.00810 -0.07631 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.52000 63.50000 0.02000 0.03150 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.76000 62.73000 0.03000 0.04782 復華1至5年期高收益債券基金 20.51000 20.53000 -0.02000 -0.09742 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.79210 11.79150 0.00060 0.00509 復華人生目標基金 36.93580 37.09800 -0.16220 -0.43722 復華大中華中小策略基金 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 復華中小精選基金 63.52000 64.52000 -1.00000 -1.54991 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.54850 53.58320 -0.03470 -0.06476 復華中國特選信用債券ETF基金 60.88260 60.86970 0.01290 0.02119 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 復華六年到期新興市場債券基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 復華台灣智能基金 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 復華全方位基金 27.58000 27.92000 -0.34000 -1.21777 復華全球大趨勢基金-美元 12.32000 12.39000 -0.07000 -0.56497 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.33000 19.45000 -0.12000 -0.61697 復華全球平衡基金-美元 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 復華全球平衡基金-新臺幣 19.34000 19.40000 -0.06000 -0.30928 復華全球物聯網科技基金-美元 14.53000 14.58000 -0.05000 -0.34294 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571 復華全球原物料基金 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751 復華全球消費基金-新臺幣 12.23000 12.27000 -0.04000 -0.32600 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.69560 11.68580 0.00980 0.08386 復華全球債券基金 13.75530 13.71030 0.04500 0.32822 復華全球債券組合基金 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.30000 14.34000 -0.04000 -0.27894 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 復華全球戰略配置強基金-美元 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 復華有利貨幣市場基金 13.46970 13.46950 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 復華亞太成長基金 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185 復華亞太神龍科技基金-美元 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 復華東協世紀基金 12.25000 12.23000 0.02000 0.16353 復華南非幣長期收益基金A 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299 復華南非幣長期收益基金B 8.10000 8.11000 -0.01000 -0.12330 復華南非幣短期收益基金A 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.39280 60.18570 0.20710 0.34410 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.58000 20.75000 -0.17000 -0.81928 復華美國新星基金-美元 11.98000 12.05000 -0.07000 -0.58091 復華美國新星基金-新臺幣 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424 復華恒生基金 21.65000 21.83000 -0.18000 -0.82455 復華恒生單日反向一倍基金 8.22000 8.14000 0.08000 0.98280 復華恒生單日正向二倍基金 32.41000 33.09000 -0.68000 -2.05500 復華神盾基金 24.10510 24.30390 -0.19880 -0.81798 復華高成長基金 64.14000 64.67000 -0.53000 -0.81955 復華高益策略組合基金 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610 復華貨幣市場基金 14.43180 14.43160 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.23000 18.30000 -0.07000 -0.38251 復華富時台灣高股息低波動基金 48.27000 48.20000 0.07000 0.14523 復華復華基金 20.00000 20.17000 -0.17000 -0.84284 復華華人世紀基金 16.78000 16.78000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 29.41090 29.53680 -0.12590 -0.42625 復華傳家基金 20.48590 20.62840 -0.14250 -0.69080 復華奧林匹克全球組合基金 15.16000 15.16000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.79000 13.82000 -0.03000 -0.21708 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 復華新興人民幣債券基金A 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 19.80000 19.77000 0.03000 0.15175 復華新興市場企業債券ETF基金 63.56000 63.48000 0.08000 0.12602 復華新興市場高收益債券基金A 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.79000 24.04000 -0.25000 -1.03993 復華數位經濟基金 44.93000 45.73000 -0.80000 -1.74940 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.65210 9.64890 0.00320 0.03316 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.48440 9.48160 0.00280 0.02953 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.17270 10.16930 0.00340 0.03343 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.86470 9.86170 0.00300 0.03042 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.80160 9.79720 0.00440 0.04491 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.32130 10.31510 0.00620 0.06011 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.56360 9.55920 0.00440 0.04603 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.09220 10.08590 0.00630 0.06246 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.90530 9.90070 0.00460 0.04646 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.43630 10.42980 0.00650 0.06232 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.33580 10.32960 0.00620 0.06002 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.28900 10.28320 0.00580 0.05640 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.30460 10.29720 0.00740 0.07186 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.14110 10.13080 0.01030 0.10167 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.13140 11.10610 0.02530 0.22780 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.09870 10.08930 0.00940 0.09317 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.31400 10.30360 0.01040 0.10094 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.44180 11.41580 0.02600 0.22775 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.23400 10.22450 0.00950 0.09291 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.28520 10.27400 0.01120 0.10901 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.04840 10.03910 0.00930 0.09264 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.14540 10.12000 0.02540 0.25099 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.06220 10.05310 0.00910 0.09052 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.04660 10.03730 0.00930 0.09265 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.14410 10.11870 0.02540 0.25102 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.05850 10.04950 0.00900 0.08956 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.01980 10.01880 0.00100 0.00998 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 9.98360 9.98470 -0.00110 -0.01102 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.01820 10.01880 -0.00060 -0.00599 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 9.98380 9.98470 -0.00090 -0.00901 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.42700 10.42240 0.00460 0.04414 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.41930 10.41480 0.00450 0.04321 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.42310 10.41680 0.00630 0.06048 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06300 9.05460 0.00840 0.09277 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.34280 8.34400 -0.00120 -0.01438 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31730 8.31710 0.00020 0.00240 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.61970 11.60900 0.01070 0.09217 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.73130 10.73290 -0.00160 -0.01491 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.82300 10.82280 0.00020 0.00185 景順主流基金 16.43000 16.66000 -0.23000 -1.38055 景順台灣科技基金 28.63000 29.05000 -0.42000 -1.44578 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 景順全球科技基金 22.10000 22.16000 -0.06000 -0.27076 景順全球康健基金 19.18000 19.37000 -0.19000 -0.98090 景順貨幣市場基金 15.96940 15.96920 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.34000 30.73000 -0.39000 -1.26912 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.24000 14.30000 -0.06000 -0.41958 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.31000 13.36000 -0.05000 -0.37425 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61330 8.60750 0.00580 0.06738 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10050 8.10990 -0.00940 -0.11591 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.25950 11.25190 0.00760 0.06754 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56580 10.57800 -0.01220 -0.11533 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981 華南永昌中國A股基金(美元) 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48470 9.48170 0.00300 0.03164 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.67980 9.67520 0.00460 0.04754 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.92540 9.92230 0.00310 0.03124 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.13330 10.12850 0.00480 0.04739 華南永昌永昌基金 18.87000 19.16000 -0.29000 -1.51357 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 華南永昌全球亨利組合基金 14.49860 14.49050 0.00810 0.05590 華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 華南永昌全球精品基金 15.78000 15.84000 -0.06000 -0.37879 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.73000 12.75000 -0.02000 -0.15686 華南永昌物聯網精選基金 11.55000 11.76000 -0.21000 -1.78571 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24880 16.24860 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.97370 24.19800 -0.22430 -0.92694 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96760 11.96750 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.55590 10.55000 0.00590 0.05592 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.70930 10.72140 -0.01210 -0.11286 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.98950 9.98380 0.00570 0.05709 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.09350 10.10500 -0.01150 -0.11381 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.37920 10.37040 0.00880 0.08486 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.47390 10.48270 -0.00880 -0.08395 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92020 9.91180 0.00840 0.08475 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.99720 10.00570 -0.00850 -0.08495 華頓中小型基金 20.57000 21.06000 -0.49000 -2.32669 華頓中國多重機會平衡基金 11.66800 11.65660 0.01140 0.09780 華頓台灣基金 23.35000 23.95000 -0.60000 -2.50522 華頓平安貨幣市場基金 11.54830 11.54820 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.56000 16.56000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.63520 13.64620 -0.01100 -0.08061 華頓全球高收益債券基金B 8.12890 8.13540 -0.00650 -0.07990 華頓全球黑鑽油源基金 4.98000 5.03000 -0.05000 -0.99404 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.79410 2.77200 0.02210 0.79726 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.83290 12.74300 0.08990 0.70549 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41600 0.41310 0.00290 0.70201 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.89370 11.85920 0.03450 0.29091 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.58900 10.55620 0.03280 0.31072 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86010 10.83830 0.02180 0.20114 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.64190 9.62260 0.01930 0.20057 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.07880 11.05830 0.02050 0.18538 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.86820 9.85040 0.01780 0.18070 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.45000 11.34000 0.11000 0.97002 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.86000 10.77000 0.09000 0.83565 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.54790 2.54430 0.00360 0.14149 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00520 2.00130 0.00390 0.19487 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.13600 12.13240 0.00360 0.02967 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.56850 9.56570 0.00280 0.02927 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37860 0.37850 0.00010 0.02642 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30410 0.30400 0.00010 0.03289 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.43000 3.42000 0.01000 0.29240 匯豐中國動力基金(台幣) 15.76000 15.74000 0.02000 0.12706 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.29000 23.35000 -0.06000 -0.25696 匯豐全球趨勢組合基金 12.23000 12.29000 -0.06000 -0.48820 匯豐全球關鍵資源基金 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180 匯豐安富基金 24.98000 25.00000 -0.02000 -0.08000 匯豐成功基金 41.70000 41.80000 -0.10000 -0.23923 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58180 2.57760 0.00420 0.16294 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28790 2.28370 0.00420 0.18391 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74280 11.73570 0.00710 0.06050 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.91950 7.91230 0.00720 0.09100 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38520 0.38490 0.00030 0.07794 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33450 0.33430 0.00020 0.05983 匯豐金磚動力基金 14.75000 14.77000 -0.02000 -0.13541 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99870 14.99860 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 5.16000 -0.04000 -0.77519 匯豐新鑽動力基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.38640 5.42030 -0.03390 -0.62543 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.14800 9.18200 -0.03400 -0.37029 匯豐龍鳳基金-A類型 50.22000 50.35000 -0.13000 -0.25819 匯豐龍鳳基金-I類型 50.22000 50.35000 -0.13000 -0.25819 匯豐龍騰電子基金 34.94000 35.18000 -0.24000 -0.68221 匯豐雙高收益債券組合基金 12.33180 12.33360 -0.00180 -0.01459 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.20000 17.40000 -0.20000 -1.14943 新光中國成長基金(人民幣) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 新光中國成長基金(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 新光中國成長基金(新臺幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.70360 10.69590 0.00770 0.07199 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.04070 10.04100 -0.00030 -0.00299 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.36230 10.36130 0.00100 0.00965 新光台灣富貴基金 22.34000 22.54000 -0.20000 -0.88731 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.00000 20.13000 -0.13000 -0.64580 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.16630 40.16810 -0.00180 -0.00448 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.60300 39.55300 0.05000 0.12641 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 新光全球AI新創產業基金美元 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.25000 11.37000 -0.12000 -1.05541 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.97000 11.08000 -0.11000 -0.99278 新光全球債券基金(A累積)美元 10.24600 10.23650 0.00950 0.09281 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.01860 10.00810 0.01050 0.10492 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73810 9.74710 -0.00900 -0.09234 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.50960 9.51560 -0.00600 -0.06305 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 新光吉星貨幣市場基金 15.48000 15.47980 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 新光多重資產基金(A累積)美元 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096 新光亞洲精選基金-美金 21.90000 21.89000 0.01000 0.04568 新光亞洲精選基金-新台幣 22.20000 22.19000 0.01000 0.04507 新光兩岸優勢基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 新光店頭基金 22.39000 22.81000 -0.42000 -1.84130 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 新光特選內需收益ETF基金 19.30000 19.35000 -0.05000 -0.25840 新光創新科技基金 13.04000 13.14000 -0.10000 -0.76104 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.11090 10.09780 0.01310 0.12973 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.31330 10.29810 0.01520 0.14760 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.87360 9.85890 0.01470 0.14910 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.33650 9.35650 -0.02000 -0.21376 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.52990 9.54890 -0.01900 -0.19898 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11740 9.13580 -0.01840 -0.20141 新光澳幣八年期保本基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 新光澳幣十年期保本基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 新光澳幣保本基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.32330 10.32890 -0.00560 -0.05422 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51540 9.52070 -0.00530 -0.05567 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47080 9.47690 -0.00610 -0.06437 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.14550 10.15210 -0.00660 -0.06501 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.16260 10.16910 -0.00650 -0.06392 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48200 9.48800 -0.00600 -0.06324 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45830 9.46540 -0.00710 -0.07501 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.13750 10.14510 -0.00760 -0.07491 瑞銀全球創新趨勢基金 7.16000 7.22000 -0.06000 -0.83102 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.37780 10.33820 0.03960 0.38305 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55780 9.52110 0.03670 0.38546 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.25810 10.21920 0.03890 0.38066 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55540 9.51920 0.03620 0.38028 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65300 9.60730 0.04570 0.47568 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.41420 10.36540 0.04880 0.47080 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.50040 14.44460 0.05580 0.38630 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.63290 8.59970 0.03320 0.38606 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.72520 41.74740 -0.02220 -0.05318 群益10年期以上金融債ETF基金 38.36030 38.29470 0.06560 0.17130 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.44980 40.36670 0.08310 0.20586 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.85730 38.77630 0.08100 0.20889 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.83260 41.76630 0.06630 0.15874 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.73580 42.67810 0.05770 0.13520 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.88060 40.82240 0.05820 0.14257 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.24180 10.19840 0.04340 0.42556 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.56690 39.42040 0.14650 0.37163 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37590 11.37510 0.00080 0.00703 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35850 10.37440 -0.01590 -0.15326 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.41540 12.40760 0.00780 0.06286 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.50250 9.51340 -0.01090 -0.11458 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 群益大印度基金-人民幣 12.52580 12.38680 0.13900 1.12216 群益大印度基金-美元 12.06290 11.95020 0.11270 0.94308 群益大印度基金-新臺幣 11.44000 11.33000 0.11000 0.97087 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.33360 11.38150 -0.04790 -0.42086 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.19220 11.25950 -0.06730 -0.59772 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.51000 10.58000 -0.07000 -0.66163 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.23730 10.31520 -0.07790 -0.75520 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.22320 9.30980 -0.08660 -0.93020 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.77000 -0.08000 -0.91220 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.09640 9.13480 -0.03840 -0.42037 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.22880 8.27830 -0.04950 -0.59795 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.54800 8.61290 -0.06490 -0.75352 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.99270 8.06770 -0.07500 -0.92963 群益中小型股基金 42.91000 43.62000 -0.71000 -1.62769 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.15920 10.10640 0.05280 0.52244 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.65830 9.62520 0.03310 0.34389 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.06190 9.02940 0.03250 0.35994 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.74350 8.72710 0.01640 0.18792 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.31160 8.31070 0.00090 0.01083 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.79920 7.79720 0.00200 0.02565 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.28000 10.26820 0.01180 0.11492 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.30780 11.29490 0.01290 0.11421 群益中國高收益債券基金-美元 10.97510 10.96560 0.00950 0.08663 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.12670 10.11720 0.00950 0.09390 群益中國新機會基金N-人民幣 8.68910 8.65220 0.03690 0.42648 群益中國新機會基金N-美元 8.17060 8.15030 0.02030 0.24907 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 群益中國新機會基金-人民幣 7.70600 7.67330 0.03270 0.42615 群益中國新機會基金-美元 8.73600 8.71440 0.02160 0.24787 群益中國新機會基金-新臺幣 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101 群益平衡王基金 19.31020 19.49270 -0.18250 -0.93625 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.13170 11.15350 -0.02180 -0.19545 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.88040 10.92110 -0.04070 -0.37267 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.69520 9.75500 -0.05980 -0.61302 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.47560 9.55100 -0.07540 -0.78945 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.25190 10.23900 0.01290 0.12599 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.02420 10.01300 0.01120 0.11185 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.25750 9.29220 -0.03470 -0.37343 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.20750 9.23560 -0.02810 -0.30426 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.31140 10.29840 0.01300 0.12623 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.33880 10.32720 0.01160 0.11232 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.42080 9.45610 -0.03530 -0.37330 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85170 9.88170 -0.03000 -0.30359 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.57170 10.56130 0.01040 0.09847 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.42370 7.44630 -0.02260 -0.30351 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.35020 10.36020 -0.01000 -0.09652 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.20690 10.21820 -0.01130 -0.11059 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.30640 10.31730 -0.01090 -0.10565 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.81930 9.88660 -0.06730 -0.68072 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.75690 9.81690 -0.06000 -0.61119 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.85210 9.91220 -0.06010 -0.60632 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.35030 10.36030 -0.01000 -0.09652 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.20680 10.21810 -0.01130 -0.11059 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.30650 10.31740 -0.01090 -0.10565 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.81940 9.88660 -0.06720 -0.67971 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.75680 9.81680 -0.06000 -0.61120 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.85210 9.91220 -0.06010 -0.60632 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.60370 9.75510 -0.15140 -1.55201 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.17000 11.35000 -0.18000 -1.58590 群益全球關鍵生技基金-美元 15.71440 15.96210 -0.24770 -1.55180 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.50000 15.75000 -0.25000 -1.58730 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632 群益印度中小基金N-人民幣 10.31290 10.18580 0.12710 1.24782 群益印度中小基金N-美元 8.86530 8.77160 0.09370 1.06822 群益印度中小基金N-新臺幣 8.38000 8.29000 0.09000 1.08565 群益印度中小基金-人民幣 13.96120 13.78920 0.17200 1.24735 群益印度中小基金-美元 12.67970 12.54570 0.13400 1.06810 群益印度中小基金-新臺幣 14.67000 14.51000 0.16000 1.10269 群益多利策略組合基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.12000 15.13000 -0.01000 -0.06609 群益安家基金 23.87020 24.13660 -0.26640 -1.10372 群益安穩貨幣市場基金 16.12680 16.12660 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.47000 23.20000 -0.73000 -3.14655 群益亞太中小基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 群益亞太新趨勢平衡基金 16.11000 16.10000 0.01000 0.06211 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.02730 10.01740 0.00990 0.09883 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.51770 7.53420 -0.01650 -0.21900 群益店頭市場基金 87.65000 89.61000 -1.96000 -2.18726 群益東方盛世基金 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 群益東協成長基金-人民幣 12.58960 12.60960 -0.02000 -0.15861 群益東協成長基金-美元 11.31590 11.35410 -0.03820 -0.33644 群益東協成長基金-新臺幣 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.10950 11.12180 -0.01230 -0.11059 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.51630 10.53230 -0.01600 -0.15191 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.94230 9.95670 -0.01440 -0.14463 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.33480 9.40000 -0.06520 -0.69362 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.83920 8.90470 -0.06550 -0.73557 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.35500 8.41620 -0.06120 -0.72717 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.28070 10.29560 -0.01490 -0.14472 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.13510 9.19890 -0.06380 -0.69356 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.99630 9.06300 -0.06670 -0.73596 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.33370 9.40200 -0.06830 -0.72644 群益長安基金 26.55000 26.83000 -0.28000 -1.04361 群益美國新創亮點基金N-美元 9.88560 9.94750 -0.06190 -0.62227 群益美國新創亮點基金-美元 14.95430 15.04780 -0.09350 -0.62135 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.44000 14.53000 -0.09000 -0.61941 群益真善美基金 15.89640 15.98700 -0.09060 -0.56671 群益馬拉松基金 111.26000 111.92000 -0.66000 -0.58971 群益深証中小板基金 13.11000 13.17000 -0.06000 -0.45558 群益創新科技基金 31.80000 32.32000 -0.52000 -1.60891 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.33000 9.25690 0.07310 0.78968 群益華夏盛世基金N-美元 8.79320 8.73980 0.05340 0.61100 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 群益華夏盛世基金-人民幣 10.16040 10.08080 0.07960 0.78962 群益華夏盛世基金-美元 9.69560 9.63670 0.05890 0.61121 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.99000 15.89000 0.10000 0.62933 群益奧斯卡基金 27.06000 27.47000 -0.41000 -1.49254 群益新興金鑽基金-美元 11.68920 11.66360 0.02560 0.21949 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 群益葛萊美基金 23.05000 23.36000 -0.31000 -1.32705 群益道瓊美國地產ETF基金 20.69000 20.78000 -0.09000 -0.43311 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.41000 12.55000 -0.14000 -1.11554 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.47060 10.49860 -0.02800 -0.26670 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.57310 10.60660 -0.03350 -0.31584 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.58860 10.62040 -0.03180 -0.29942 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.47060 10.49850 -0.02790 -0.26575 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.57310 10.60660 -0.03350 -0.31584 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.58860 10.62040 -0.03180 -0.29942 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.47060 10.49850 -0.02790 -0.26575 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.57320 10.60660 -0.03340 -0.31490 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.47060 10.49840 -0.02780 -0.26480 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.57310 10.60660 -0.03350 -0.31584 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.34790 12.34240 0.00550 0.04456 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.43580 11.43340 0.00240 0.02099 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.36930 11.35890 0.01040 0.09156 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.54040 8.60060 -0.06020 -0.69995 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91230 8.95540 -0.04310 -0.48127 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.48010 8.52330 -0.04320 -0.50685 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.86080 9.90880 -0.04800 -0.48442 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.62000 28.00000 -0.38000 -1.35714 德信中國精選成長基金 12.31000 12.23000 0.08000 0.65413 德信台灣主流中小基金 17.79000 18.07000 -0.28000 -1.54953 德信新興股票組合基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 德信萬保貨幣市場基金 11.96220 11.96200 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.82050 10.81740 0.00310 0.02866 德信數位時代基金 28.82000 29.12000 -0.30000 -1.03022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.42120 10.41140 0.00980 0.09413 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.35680 10.34890 0.00790 0.07634 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69180 11.69160 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.73000 14.86000 -0.13000 -0.87483 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.93000 18.00000 -0.07000 -0.38889 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.33040 10.29970 0.03070 0.29807 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.29720 15.25200 0.04520 0.29635 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23700 8.22720 0.00980 0.11912 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12920 11.11700 0.01220 0.10974 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.84320 11.83090 0.01230 0.10397 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.67720 13.66070 0.01650 0.12078 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.86000 16.85000 0.01000 0.05935 摩根中小基金 22.38000 22.65000 -0.27000 -1.19205 摩根中國A股基金 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 摩根中國A股基金(美元) 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 摩根中國亮點基金 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.62320 11.58840 0.03480 0.30030 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.70480 12.65760 0.04720 0.37290 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.88970 9.86080 0.02890 0.29308 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.31480 13.27490 0.03990 0.30057 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.14730 15.09140 0.05590 0.37041 摩根台灣金磚基金-累積型 19.13000 19.27000 -0.14000 -0.72652 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.13000 19.27000 -0.14000 -0.72652 摩根台灣增長基金 47.99000 48.34000 -0.35000 -0.72404 摩根平衡基金 27.27000 27.30000 -0.03000 -0.10989 摩根全球α基金 18.25000 18.36000 -0.11000 -0.59913 摩根全球平衡基金 15.40680 15.38930 0.01750 0.11372 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45000 9.45410 -0.00410 -0.04337 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.46570 10.46670 -0.00100 -0.00955 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.93550 9.93930 -0.00380 -0.03823 摩根多元入息成長基金-累積型 11.36900 11.37410 -0.00510 -0.04484 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.09600 10.09980 -0.00380 -0.03762 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.73690 10.72300 0.01390 0.12963 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.01300 13.99490 0.01810 0.12933 摩根亞洲基金 57.30000 57.32000 -0.02000 -0.03489 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46490 8.45670 0.00820 0.09696 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.91440 9.90280 0.01160 0.11714 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80590 8.79710 0.00880 0.10003 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.60260 12.59020 0.01240 0.09849 摩根東方內需機會基金 18.15000 18.16000 -0.01000 -0.05507 摩根東方科技基金 32.02000 32.09000 -0.07000 -0.21814 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 摩根金龍收成基金 21.96000 21.98000 -0.02000 -0.09099 摩根第一貨幣市場基金 15.11030 15.11020 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.26000 13.17000 0.09000 0.68337 摩根新金磚五國基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 摩根新絲路基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 摩根新興35基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 22.43000 22.41000 0.02000 0.08925 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.27390 7.28280 -0.00890 -0.12221 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51310 9.52060 -0.00750 -0.07878 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37590 9.38690 -0.01100 -0.11718 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.85900 10.87240 -0.01340 -0.12325 摩根新興科技基金 52.26000 52.93000 -0.67000 -1.26582 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.65260 8.65050 0.00210 0.02428 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.35030 9.34670 0.00360 0.03852 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.84950 8.84820 0.00130 0.01469 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.12930 10.12690 0.00240 0.02370 摩根龍揚基金 32.80000 32.83000 -0.03000 -0.09138 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 摩根環球股票收益基金-累積型 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155 摩根總收益組合基金-月配息型 9.24990 9.25450 -0.00460 -0.04971 摩根總收益組合基金-累積型 11.31050 11.31610 -0.00560 -0.04949 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.11170 10.09400 0.01770 0.17535 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.38090 10.37620 0.00470 0.04530 聯邦中國龍基金 24.54000 24.86000 -0.32000 -1.28721 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.27330 12.26710 0.00620 0.05054 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.43480 11.42800 0.00680 0.05950 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.35670 10.34990 0.00680 0.06570 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34760 10.34210 0.00550 0.05318 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.69740 9.69160 0.00580 0.05985 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77700 8.77120 0.00580 0.06613 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.89620 9.95320 -0.05700 -0.57268 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.95890 10.01460 -0.05570 -0.55619 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.56320 9.64010 -0.07690 -0.79771 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.71450 9.79110 -0.07660 -0.78234 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.19020 9.26410 -0.07390 -0.79770 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.33350 9.40700 -0.07350 -0.78133 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.10920 11.14900 -0.03980 -0.35698 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.85320 10.88960 -0.03640 -0.33426 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04430 10.07670 -0.03240 -0.32153 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.38230 10.41940 -0.03710 -0.35607 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.12550 10.15950 -0.03400 -0.33466 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.37360 9.40380 -0.03020 -0.32115 聯邦金鑽平衡基金 22.17490 22.37990 -0.20500 -0.91600 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.30330 9.36710 -0.06380 -0.68111 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.61090 9.67540 -0.06450 -0.66664 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.27370 9.33740 -0.06370 -0.68220 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.58750 9.65180 -0.06430 -0.66620 聯邦貨幣市場基金 13.19640 13.19620 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.26000 12.42000 -0.16000 -1.28824 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.29600 16.30940 -0.01340 -0.08216 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.29310 12.32470 -0.03160 -0.25640 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.69840 11.71960 -0.02120 -0.18089 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.17050 11.19070 -0.02020 -0.18051 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.04580 12.03840 0.00740 0.06147 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.17510 11.16550 0.00960 0.08598 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48610 10.47990 0.00620 0.05916 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.53880 8.53160 0.00720 0.08439 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.13000 34.44000 -0.31000 -0.90012 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.92000 17.76000 0.16000 0.90090 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 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18.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.57000 17.57000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.94000 13.93000 0.01000 0.07179 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.10000 14.12000 -0.02000 -0.14164 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 聯博貨幣市場基金 15.01990 15.01980 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.62870 10.61720 0.01150 0.10831 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.60020 13.58630 0.01390 0.10231 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.38200 7.37400 0.00800 0.10849 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.97000 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