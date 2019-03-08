[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月07日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 68740 0 00655L 國泰中國A50正2 -6500 0 00677U 富邦VIX 6636 0 00636 國泰中國A50 -5699 -70433 2303 聯電 4347 4344 00672L 元大S&P原油正2 -3902 0 3037 欣興 2379 8055 2888 新光金 -3761 -11965 2409 友達 2342 8730 2834 臺企銀 -3474 -22065 2340 光磊 1771 2086 2002 中鋼 -3409 3831 00634R 富邦上証反1 1732 0 2344 華邦電 -2882 -1171 1301 台塑 1693 -2398 00633L 富邦上証正2 -2755 0 2633 台灣高鐵 1412 5888 2448 晶電 -2556 -2064 2475 華映 1297 1089 2882 國泰金 -2551 -13935 00693U 華頓S&P黃豆 1191 0 1605 華新 -2487 -24729 2330 台積電 1165 17652 0050 元大台灣50 -2407 210 2885 元大金 1042 15177 2408 南亞科 -1913 -14186 00656R 國泰中國A50反1 733 0 1101 台泥 -1783 -2624 1326 台化 704 -4353 2317 鴻海 -1702 -10855 2618 長榮航 576 6871 8150 南茂 -1492 -3285 6116 彩晶 563 8004 00739 元大MSCI A股 -1476 -46605 00671R 富邦NASDAQ反1 515 0 2610 華航 -1469 -6860 6412 群電 514 1618 3481 群創 -1394 -1508 006207 FH滬深 511 0 00643 群益深証中小 -1357 6181 00708L 元大S&P黃金正2 500 0 2474 可成 -1169 -3984 2883 開發金 486 -21737 1312 國喬 -1108 -5120 2383 台光電 477 2426 006206 元大上證50 -1089 0 2823 中壽 476 6502 2353 宏碁 -1073 -1007 9904 寶成 462 8081 00642U 元大S&P石油 -952 0 2838 聯邦銀 444 1552 2887 台新金 -929 -14338 3653 健策 436 837 00639 富邦深100 -886 -4563 1102 亞泥 401 2001 2884 玉山金 -884 -2428 2439 美律 394 490 8215 明基材 -881 -1922 4927 泰鼎-KY 393 -558 3231 緯創 -820 592 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股