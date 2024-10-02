炒股26年！北京「股神奶奶」預言：中國股市上萬點不是夢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-02 08:00

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坐擁數萬粉絲的北京「股神奶奶」，自稱多次成功預言中國股市，她獨創的股票順口溜：「低位見 9 就要買，高位見 9 就要賣」，讓她多次抄底、「逃大頂」。

「6 年之內，A 股挑破 6,124.04 點，甚至能漲到 8,000 點，上萬點都不是夢。如果市場好的話，中國將迎來長達 10 年的牛市。10 年一輪迴，千載難逢。」「股神奶奶」說。

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她表示：「此波股市自己是滿倉的，並且倉位很重，當大盤一漲全盈利。股票市場就是我的提款機，股票市場就是我的印鈔機，在我眼裡沒有牛市、熊市，只有牛股和熊股。」

談到 2024 年股市支持政策，「股神奶奶」認為，在她的炒股生涯中，政策力道史無前例：三位金融機關「一把手」同場出席記者會尚屬首次，且中共中央政治局稱要努力提振資本市場。

在「股神奶奶」看來，目前股市還沒到瘋狂的地步，屬於牛市初期階段，剛開始。

至於節後股市走勢，「股神奶奶」說，中國十一國慶假期結束之後，股市一定會調整，至於是強勢調整還是弱勢調整，採用什麼方式調整，還要觀察。

鳳凰網《風暴眼》周二（1 日）報導，「股神奶奶」本名劉京新，進入股市之前，她在北京市 101 中學當語文老師。1988 年時，教師的待遇很低，「股神奶奶」生下女兒後，沒有房子，也僱不起保姆，生活過得十分拮據。

為了改善生活，她主動下海，自謀職業。此後，她做了 10 年全國性大型展覽，積累了一定積蓄。

事實上，「股神奶奶」也經歷過炒股低谷期。她在 1998 年入市，損失慘重，十年投入人民幣幾十萬，一分不剩，用她的話說，是交了很多昂貴學費。

後來，為了學習股票知識，她在北京找了一家證券培訓學校，交了人民幣 1 萬多的學費，從初級班、中級班，一直上到高級班。她說：「在哪跌倒，就在哪裡爬起來。」

作為職業投資人，「股神奶奶」從周一到周五雷打不動要做的事情是，每天上午坐在電腦前，面對「紅紅綠綠」的 K 線圖看盤、盯盤、做交易。

熟能生巧，目前她看盤最多 1 個小時、甚至半個小時，她就能決定該買哪些股，該賣哪些股。

另外，她每天要做復盤功課，列出 A 股漲停的股票，即便很忙也要在第二天早晨 6 點起床，趕在 8 點 45 分之前做完，因為數據會更新。