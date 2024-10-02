誰在搶開戶？中國A股新開戶 85後、90後是主力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-02 09:00

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近來中國 A 股交易火熱，投資者跑步入場意願強烈，券商開戶量激增 4～6 倍成為普遍現象，在近期新開戶投資者中，以年輕人為主，85 後、90 後是主力。

據《財聯社》周二（1 日）報導，00 後開戶數量明顯提升，不少 70 後開戶也十分踴躍，最大年齡段也有 50 後。

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一組新開戶投資者年齡畫像結構顯示，截至周二，在近期新開戶投資者中，小於等於 25 歲新開戶的比率佔兩成，25～35 歲三成，36～50 歲四成，大於 50 歲一成。

近期開戶投資者有以下特點：

一是不少 85 後、90 後前期有投資經驗，但他們忘了賬號密碼，為了省去時間成本，採取另新開戶的方法加緊入場。

二是 00 後咨詢需求大幅增加，意願強烈，但實際開戶並沒有大幅增長，買基金居多。

三是線上開戶以年輕人為核心，多數 60 後、70 後還是選擇線下網點。

目前超過 60 家券商宣布，營業部在十一國慶假期增配值班人員，線上開戶可以 7*24 小時。相關人員有的增配支援，有的調休加班，確保滿足客戶需求。券商說，國慶假期的業務主要是預開戶及審核。