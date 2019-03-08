馬斯克推文風波 恐遭巨額罰款與停職

美國證券律師表示，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 上月推文公布產能的行為，將可能讓馬斯克面臨鉅額罰款，甚至被停職 CEO 職位。

馬斯克和特斯拉必須在 3 月 11 日前對美國法官的命令做出解釋，因為馬斯克最近的行為違反了他 9 月 29 日與美國證券交易委員會 (SEC) 達成的和解協議。

2 月 19 日特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 於推文中表示，2019 年特斯拉將生產約 50 萬輛汽車，然而僅僅不到 4 小時，馬斯克就將預測值修改為 40 萬輛。

上月 (25 日) 美國證券交易委員會 (SEC) 要求聯邦法官裁定馬斯克藐視協議，美國聯邦法官要求特斯拉和馬斯克在 3 月 11 日前提出解釋。

前 SEC 律師和其他證券律師說，馬斯克的發布產能消息的行為，看來明顯違反這項規定。

該協議規定馬斯克 (Elon Musk) 再次未經企業審查和批准的情況下，不得推特發表有關公司運營或財務狀況的聲明。

SEC 執法部門前律師 Elliot Lutzker 說，儘管馬斯克此舉將會視為是初犯，但馬斯克的行為可能會讓他暫停執行長的職位。

Lutzker 稱：「這看起來相當不妙，我輕易地就能判斷馬斯克將面臨一筆非常嚴重的罰款，可能還會被停職。」

在 SEC 投訴馬斯克行為後，馬斯克隨即辯護稱：「是 SEC 忘了讀特斯拉財報內容。」，稱該產能資訊早已在最新財報中揭露，所以無需經審，但 SEC 並不買帳。

Lutzker 稱，美國最高法院對重要訊息的定義非常簡單，和解協議中明確要求審查有關特斯拉業務的任何預測，包括產量預測。

Bass， Berry & Sims 律師事務所律師 Jay Knight 表示，馬斯克或許只是犯了一個錯，但 SEC 無論如何都必須強制執行和解協議來控制馬斯克。

Knight 亦指出，SEC 此舉也是向其他企業領導人下馬威，產生威嚇作用。Knight 稱：「在企業中有很多類似馬斯克的領袖。雖然企業執行長寫一篇新聞稿在經由網路發布不容易，但拿一部手機發推文真的很簡單。」