先亮相再說 特斯拉還沒決定該在哪生產Model Y

根據 6 名現職和前任特斯拉員工的說法，雖然特斯拉 (TSLA-US) 計畫 3 月 14 日正式讓 Model Y 亮相，但現在特斯拉高層還不知道該在哪裡生產這款跨界休旅車。

另外 2 名特斯拉供應商員工透露，特斯拉沒有通知他們一起為 Model Y 的生產工作，他們是在 3 月 3 日看到馬斯克的推特文才知道這件事，顯示特斯拉幾乎還沒有開始擬定 Model Y 的生產計畫。

然而，馬斯克已經透露，Model Y 售價比起價 35000 美元的 Model 3 貴 10%。

特斯拉今年稍晚也計畫公布一款電動皮卡車，Model Y 和稍晚亮相的電動皮卡車應可強化特斯拉的產品陣容，使其對抗同業的電動卡車和 SUV 車，例如擁有亞馬遜助陣的新進廠商 Rivian，以及產業老牌車廠 BMW 和 Hyundai 等均磨刀霍霍指向特斯拉的電動車領域。

根據特斯拉員工說法，連同汽車部門總裁 Jerome Guillen 在內的特斯拉高層都還無法決定該在哪裡生產 Model Y，究竟是內華達州的大型電池工廠 Gigafactory 該分出產線，還是把加州 Fremont 工廠內的 Model S 和 Model X 產線合併起來，為 Model Y 騰出空間好。

求證特斯拉，其發言人以一封 2 月份發給股東的信函回應，但拒絕透露 Model Y 計畫的更新細節。該信函稱，「今年我們將開始為 Model Y 打造模具，以期在 2020 年底前達到量產，最有可能會在 Gigafactory 1 工廠。」

根據特斯拉第四季的資訊， Model Y 約莫 75% 零件與 Model 3 共享，雖然不同車款使用相同零件是車廠常見做法，因可節省開發和生產的成本，但特斯拉從來沒有兩款車共用零件比例這麼高，例如特斯拉的 Model S 和 Model X 相同零件不到 1/3。

特斯拉員工透露，如果要在 Gigafactory 工廠打造 Model Y，就必須獲得 Panasonic 的支持，因為 Panasonic 是特斯拉的電池供應商以及 Gigafactory 工廠的主要夥伴，他們在 2014 年建立夥伴關係時便對如何管理工廠土地、建築和設施有所共識。

Panasonic 沒有回應置評請求。

另一消息，特斯拉週四 (7 日) 宣布，已與中國貸款機構簽署一項協議，為上海特斯拉 Gigafactory 工廠取得高達 5.21 億美元 (人民幣 35 億元) 的 12 個月貸款額度。該工廠已於 1 月動工，特斯拉稱建造成本約 20 億美元。



