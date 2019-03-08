美元仍然強勢 這對美股卻不是個好消息

美元正在上漲，而這可能會拖累股市。

週四稍晚，美元指數上升 0.4% 至 97.29，這是因為歐洲央行 (ECB) 更加鴿派的態度所推動。

歐洲央行週四宣布延長超低利率至年底過後，同時也推出刺激經濟的措施。

與股票不同的是，貨幣是成對交易，匯率會基於各國之間的利差和經濟成長差異等因素變動。因此，歐洲意外放鴿，其寬鬆貨幣政策就讓歐洲債券殖利率大降，美債和歐債之間的收益率差距也擴大，因此造成歐元兌美元匯率大跌 0.7% 之多。

美股也隨著歐元下跌，美股道瓊指數下跌 200.23 點，或 0.78%，收 25473.23 點。標普 500 指數下跌 22.52 點，或 0.81%，收 2748.93 點。那斯達克指數下跌 84.46 點，或 1.13%，收 7421.46 點。

市場關心很多事，尤其是歐洲經濟是否會衰退，或者全球性衰退，而且市場不喜歡美元走強，因為對大型跨國企業來說，匯損會吞噬他們的海外獲利。

RBC 分析師 Lori Calvasina 表示，S&P 500 企業獲利預期下滑部分歸咎於美元走強，如果美元持續走強，那麼股市會更糟糕，「我們認為，美元走強一直是 EPS 開始惡化的原因之一，EPS 的修正和美元走勢相反。」

好消息是，美元指數現在還沒突破關鍵點，目前該指數最高在 12 月 14 日的 97.711，且 97 水準附近有很大的阻力，但倘若該指數衝破關鍵 98，股市投資人恐怕會潰逃。