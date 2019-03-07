〈蘋果新供應鏈出爐〉新增軟板廠復揚科技來頭大 隸屬和碩集團

蘋果公布最新供應商責任報告，其中 200 大供應商中新增台灣供應廠包括先鋒材料、金箭印刷、復揚科技等，其中尤其以和碩 (4938-TW) 與景碩 (3189-TW) 合資成立的軟板廠復揚科技來頭最大，而原先復揚科技的成立，就是為了吃下蘋果的訂單。

設廠於中國大陸蘇州的復揚科技，為目前台商台郡 (6269-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、臻鼎 (4958-TW) 之外，另一個新進入蘋果供應鏈的軟板廠；復揚成立於 2016 年，是 EMS 廠和碩科技及景碩科技，透過旗下晶碩投資公司共同合資成立，初期股本 10 億元，主要為生產 3C 電子產品應用的軟板，景碩也將公司內規模不大的軟板業務切割給復揚科技，主要就是為了爭取蘋果公司軟板的訂單。

雖然軟板業界人士指出，復揚科技雖然現階段生產規模及營收並不大，但已成為臻鼎科技密切關注其動向及發展的競爭對手。

PCB 業界人士分析，近年來智慧型手機等電子產品，功能越多、零組件不斷增加，組裝卻得越趨精密化與微小化，使得製程難度墊高，良率控制也具備一定難度，但組裝產業毛利率卻很微薄，因此若能掌握零組件，便能精確掌控良率，同時降低成本提升獲利，在此趨勢下，EMS 這幾年，便開始進行零組件的垂直整合，PCB 軟硬板更是當中重要一環。

就 EMS 廠來看，鴻海 (2317-TW) 集團在軟板、硬板及載板廠分有廣宇 (2328-TW)、臻鼎等生產廠，至於組裝、生產規模日趨龐大的和碩，目前旗下的載板廠景碩已打入蘋果供應鏈，復揚也進入蘋果最新公布的供應鏈名單中。此外，和碩集團在 PCB 硬板產業中並且已設立經營多年百碩科技，也擁有龐大的產能。

至於今天公布於蘋果台商供應鏈的先鋒材料科技公司，創立於 1978 年，為全球知名的專業精密材料研發與製造大廠。其創新研發將異類材料結合的技術能力強，並以客製化的產品生產模式滿足客戶需求，使其成為國際大廠的重要合作夥伴。

而其他蘋果供應鏈新進榜的台灣企業金箭印刷屬於產品包裝及印刷的廠商，規模不小並設立有包括大陸在內的海外生產線，顯示美商蘋果公司對於產品尋求鞏固高端客戶，對於產品包裝及印刷重視。