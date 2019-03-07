橘子去年純益創高 EPS 10.31元 擬配6.2元 殖利率逾8%

橘子集團 (6180-TW) 今 (7) 日公告去年第 4 季與全年財報，去年第 4 季稅後純益 3.02 億元，季減 42.8%，年增 10.19 倍，每股純益 1.72 元。全年在手遊鉅作《天堂 M》挹注下，税後純益創新高達 17.6 億元，年增 64.97 倍，每股純益 10.31 元，為 19 年來新高。橘子董事會也通過每股擬配息 6.2 元，寫下配息新高紀錄，現金殖利率高達 8.28%。

橘子去年第 4 季合併營收 27 億元，季減 17.53%，年減 0.26%，毛利率 37.54%，季減 4.42 個百分點，年增 13.49 個百分點，營益率 13.21%，季減 4.15 個百分點，年增 10.13 個百分點；稅後純益 3.02 億元，季減 42.8%，年增 10.19 倍，每股純益 1.72 元。

橘子去年全年營收 143.35 億元，年增 69.14%，毛利率 34.14%，年增 15.68 個百分點，營益率 14.25%，較 2017 年同期的 - 0.97％轉正；稅後純益 17.6 億元，年增 64.97 倍，每股純益 10.31 元。

橘子去年在手遊鉅作《天堂 M》挹注下，帶動全年營收、純益同創新高，每股純益則是近 19 年以來新高，為歷史次高成績。

歷經去年的營運高峰後，橘子今年年初推出全生態系平台 beanfun!。橘子集團董事長劉柏園表示，橘子在 2018 年所累積的能量及會員流量，是 beanfun! 成長的利基，未來 beanfun! 要以深度結合遊戲的獨家功能，來呼應玩家需求，並鞏固根基，也將邀集更多重量級廠商提供便捷服務，力拚成為台灣行動生活入口。

展望今年，橘子表示，將全力衝刺 beanfun! 市佔，同時擴大在各領域的影響力，子公司也將接連推出多項新產品、新服務，盼能推動集團營運再攀新高。

此外，橘子董事會今日也通過每股擬配息 6.2 元，寫下歷年來配息新高，共將配發 10.74 億元的現金股利，配息率約 6 成。若以今日收盤價 74.9 元計算，現金殖利率約 8.28%。

