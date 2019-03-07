0206期貨大屠殺 17家期貨券商遭金管會開罰678萬

去 (2018) 年 2 月美股暴跌衍生的「0206 期貨選擇權大屠殺」，金管會今 (7) 日公布裁罰結果，針對有缺失的 13 家期貨商、4 家券商等業者合計開罰 678 萬元，其中康和集團旗下的康和期貨與證券合計遭罰 240 萬元。

國內期貨市場去年 2 月 6 日受到前一天美股重挫影響，導致當日跌幅較大，眾多期貨交易人因持有部位保證金不夠並達期貨商代為沖銷標準，多家期貨經紀商逕自代客戶沖銷，讓交易人蒙受鉅額損失。

金管會證期局副局長張振山表示，先前已就康和期貨、日盛期貨與玉山證券等三家業者開罰，其中康和期貨遭罰 48 萬、日盛期與玉山證各自遭罰 24 萬元，三業者合計遭罰 96 萬元。

金管會今天再對 10 家期貨經紀商進行懲處，包括康和期遭罰 168 萬、大昌期貨遭罰 60 萬元、元富期貨被罰 48 萬元、元大期貨遭罰 36 萬元，另外，包括凱基期、國票期、統一期、永豐期、華南期與中信證券也遭金管會開罰。

此外，4 家期貨交易輔助人包括，康和證、大昌證、元富證、國票證與元大證，以及一家期貨自營商開罰，合計所有業者本次共被裁處 678 萬元。

媒體提問，0206 期貨選擇權大屠殺造成全體投資慘賠 40 億元，但金管會只對業者開罰 678 萬，是否合乎比例原則？對此，張振山說明，去年的期貨選擇權時間點是去年 2 月 6 日，根據期交法規定，罰緩最重只能罰 60 萬，並針對情節加重懲處。

張振山進一步說明，康和期貨因違規情節重大，包括未通知高風險帳戶就執行代為沖銷，以及未確實沖銷交易人全部部位等違規事項，因此加重懲處。