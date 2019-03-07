歐洲央行修改利率前瞻 9月推出新的TLTRO 歐元走貶

歐洲央行 (ECB) 今 (7) 日召開貨幣決策會議，維持三大基準利率不變，但修改了利率前瞻，並宣布將於 9 月開始為期 2 年的定向長期再融資操作 (TLTRO)。

台北時間週四晚間 9 點 33 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.36%，至 1.1264。

歐元兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

在此同時，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.08%，德國 DAX 指數上漲 0.05%，法國 CAC 40 指數上漲 0.16%，英國 FTSE 指數下跌 0.16%。

ECB 公布利率會議決議，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變。

ECB 聲明指出，將從 2019 年 9 月開始，推出為期 2 年的定向長期再融資操作 (TLTRO)。ECB 透過定向長期再融資操作，對商業銀行提供長期低利貸款，可望為實體經濟注入更多所需的資金。

此外，ECB 也修改了前瞻指引，稱 2019 年，利率將維持在當前水平，更改了先前「至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季」的說法。

ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 於 1 月貨幣決策會議後表示，受地緣政治危機、保護主義威脅、新興市場脆弱，以及金融市場波動等因素影響，歐元區經濟成長「下行」風險增加。

德拉吉當時稱，地緣政治危機與保護主義威脅，對經濟信心的衝擊，尤其明顯；此外，外部需求降溫和部分國家特定因素影響，導致歐洲經濟數據表現疲弱。