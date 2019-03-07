受貿易戰打擊！半導體大廠瑞薩將停工2個月、精簡5%人事

日經新聞 6 日報導指出，日本半導體大廠瑞薩 (6723-JP) 在日本國內外的 13 座工廠，將實施長期間的停產措施。在生產車用半導體等的日本主要 6 座工廠，最長將停產 2 個月，另外，瑞薩在日本國外的 4 座工廠，預計也將停產數週，同時 2019 年度的產量也將比 2018 年減少逾 1 成水準。

據了解，瑞薩之所以實施長期的停產措施，主要原因在於近期的美中貿易戰和英國脫歐等問題，這些不確定性已造成中國經濟成長衰退，和全球經濟發展的不明朗，導致市場上對相關電子零組件的需求大減，故瑞薩將藉此調整手中庫存。

(圖：Investing.com)

目前瑞薩共有 14 座工廠，在日本國內有 9 座，在中國及馬來西亞有 5 座。當中的 13 座工廠，將在部分期間實施停產。

日本國內 6 座負責矽晶圓電路製作前段製程的工廠，最長將停工 2 個月。預計在日本 4 – 5 月時進入日本連續假日後的 1 個月期間，以及在日本 8 月暑期休假的 1 個月期間實施。而過去在暑期休假期間，通常只會停工 1 週左右。

另外，日本國內 3 座負責產品最後加工後期製程的工廠，也預計在 4 – 9 月期間停工數週。而在停工期間，瑞薩也將支付停工津貼給工廠作業員。

瑞薩在 2018 年 12 月期的整體銷售額，年減 2.9% 為 7574 億日圓。合併純益銳減 29.3% 為 546 億日圓。預計在 2019 年 6 月時，將以日本國內間接部門為主，精簡 5% 近 1000 名員工。

根據世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 的數據，2018 年全球市場規模年增 14% 為 4688 億美元。預測 2019 年在成長上將出現衰退。