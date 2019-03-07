【華冠投顧】台股萬點高檔震盪!個股輪動!高出低進!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、3545 敦泰、4994 傳奇、4947 昂寶 KY、2442 新美齊。

台股盤勢分析:

養空

不懼美股全面拉回，台北股市早盤小漲 + 2 點開出，在量能持續萎縮下，上半場指數就在平盤上下狹狹幅震?；11 點過後，中、小型股買盤湧出，指數震盪走低，終場下跌 - 45 點作收，收在 10311 點，成交量 1078 億。

台股今天的開高走低，讓『回測十均』完成的盤勢，又出現『風雨欲來』的風險。不過，雖然今天指數再破十圴，再度出現下探風險。但是從盤中的殺盤重點來看，基本上我還是比較觀望看待；主因是今日殺盤重心落在中、小型，特別是一些短線人氣股。這些人氣股說穿了… 就是短沖客的最愛；因此，對於今天下半場的殺盤，我們反而認為台股有『養空』的味道。所以雖然明天有周五效應的影響，短線賣壓會比較大；但預估本周修正可望告一段落，下周多方可望再起!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8240 華宏、4120 友華、2392 正崴、4956 光鋐、3217 優群、3257 虹冠電、4119 旭富… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3324 雙鴻、6278 台表科、5269 祥碩、3548 兆利、3211 順達、6230 超眾… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。