【日盛投顧】OTC大跌

◆盤勢分析

1. 台股週四因前一天美股拉回，而持續在年線壓力前作整理，加上亞股也出現拉回影響，終場指數下跌 45.47 點，跌幅 0.44%，收在 10311.68 點，成交金額為 1078.91 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量增，量仍低於月均量 1189 億元。

(2) 均線：雖然暫失守 10 日線，但低檔月線與季線已翻揚中，所以中期低檔仍有不弱支撐，短線將以 2/20 長紅 K 線作為觀察，而此處剛好有 12/3 高點 10148，即 10100~10200 點附近有支撐，短線年線仍是壓力，即指數將在 10200~10450 點區間整理，多方漲多進行修正整理後將再伺機而動。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9K 值已來到 63.3 至 77.6，持續進入整理格局。

3. 櫃買指數跌幅 1.50%，收在 136.29 點，週四量增價跌，3/4 指數雖有再創新高點 138.55 點，但年線壓力 139 點已近，屢屢無法上攻，加上短線 KD 技術指標已自高檔向下交叉，週四盤中低點 136.22 點，再回測 2/27 低點 136.15 點，因拉回幅度相當大，短線將回測月線 135 點附近支撐，重點類股在生技類。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 49.42 億元；外資 - 32.51 億元、投信 - 0.90 億元、自營商 - 16.01 億元。

無線充電、IC 設計、PCB、生技、塑化等族群逆勢中仍見攻勢



1. 電子類股：

(1) 無線充電相關族群: 因產業營運看佳，包括 6412 群電與 5457 宣德等股走強，因買盤不弱，可持續追蹤觀察。

(2)IC 設計族群: 此族群公司獲利差異大，但部分中小型公司因長期競爭力佳，因此吸引法人買盤關注，加上產業龍頭 2454 聯發科近期買盤明顯走揚，也帶動包括 8016 矽創、6202 盛群與 6415 矽力 - KY 等股走強，短線仍以產業龍頭 2454 聯發科作為指標，在營運轉佳之下，後勢可持續觀察。

(3)PCB 相關族群: 因業績表現佳、且部分業者在看好 5G 產業發展之下，公司營運增溫中，包括 3037 欣興、8046 南電、4958 臻鼎 - KY 與 2367 燿華等股陸續出現上攻，由於族群價位偏向中低價位，因此可隨時伺機上攻。

2. 非電子類股：

(1) 生技族群: 由於族群股本較小，加上進入旺季，近日類股公司釋放利多頻頻，包括 4128 中天、4123 晟德、4108 懷特、4119 旭富與 4130 健亞等股陸續走強，由於族群買盤持續增溫中，可持續留意各別公司法人買盤為何。

(2) 塑化族群: 由於台塑四寶營收 2 月蹲 3 月跳，本波在股價漲幅落後大盤之下，部分買盤轉於此，包括 1301 台塑與 1326 台化等公司出現上漲，由於整體營收成長力道不夠強，因此不妨再持續觀察。