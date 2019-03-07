〈房產〉大同今年以來第二度處分大台北資產 共121億元入袋

大同 (2371-TW) 集團委託仲量聯行公開標售台北市中山區商業土地，延續上週土城案的交易熱度，此建地今 (7) 日順利脫標，由興富發 (2542-TW) 以總價 51 億元取得；大同連同上周脫手的土城建地，合計有 121.78 億元入袋。

大同該筆在台北市的資產，今日由興富發以 51 億元標下，基地位於復興北路與長安東路口，鄰近捷運南京復興站，位置優越，附近商場林立，且所有權完整，含獎勵後，容積率近 900%。

仲量聯行指出，此基地屬商二土地使用，可做各種規劃如商辦、旅館或住宅等。目前台北市 A 辦平均屋齡為 18 年，其中更有約 20 萬坪樓地板面積，已達 25 年或以上屋齡，對欲提升辦公空間以打造品牌形象的大企業而言，在屋齡偏中高的大樓中，改裝已不足支撐其需求，因此紛紛改鎖定新商辦大樓。

去年企業搬遷潮中，大多數企業租戶的新舊辦公空坪數其實並無顯著變化，反映出除擴增商辦單位需求外，更多是企業對新商辦大樓的渴望。

仲量聯行總經理趙正義表示，上周大同土城土地以 70.78 億元脫標，今天復北案又再創區域新高，且兩塊土地都為建商取得，可見台灣土地交易市場將持續熱絡，反映出建商看好大台北地區。而台北市中心土地素來寸土寸金，位在雙捷運線附近的市中心土地更是燙金地段，極具增值價值，往往是投資人積極關注的目標。

大同集團尚志資產委託仲量聯行公開標售土城區員和段住宅地，上月 26 日完成開標，由和碩開發以總價 70.78 億元標取得案尚志資產土城區員和段土地近 6080 坪，溢價率 49%。

和碩開發取得土城區員和段住宅地，成為 2019 台灣不動產界最大一筆土地交易，得標單價更創土城區大面積住宅土地新紀綠，得標的和碩開發，是開發商茂德機構旗下分支公司之一。

而大同集團的尚志資產公司在今天的北市土地標案以 51 億元脫標，連同上周脫手的土城建地，合計將有 121.78 億元入袋。