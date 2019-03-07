鮮活果汁連兩年賺回超過一個股本 去年EPS 14.35元

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 去年營收 32.23 億元創新高，年增 10.6%，在規模經濟推升下，去年毛利率大增 5.6 個百分點，達 35.52%，全年每股純益 14.35 元，為鮮活果汁連續 2 年賺回超過 1 個股本，今年因擴產效應，將有助獲利再成長。

鮮活果汁在擴建新產能部份，鮮活昆山、廣東與天津三廠，都將在今年完成新建廠房及購置機器設備，年總產能可望提升至 9.5 萬噸，公司看好華南、華北市場不亞於華東，擴產完成將挹注今年成長動能。

鮮活果汁主管也指出，最早投入的華東昆山廠，增建自動倉儲系統，也將在今年上半年完工啟用，有助經營效率提高。

鮮活果汁現階段擁有昆山、天津及廣東三大廠，合計總產能為 7.5 萬噸，為進一步提升大陸市場滲透率，2018 年已逐步進行產能擴增，公司看好華南、華北市場不亞於華東市場，將複製華東地區的商業模式，預期 2019 年上半年在新產能挹注下，總產能可望提升至 9.5 萬噸，產能增幅為 26.66%。

鮮活果汁 2018 年財報，營收 32.21 億元，創新高，毛利率 35.52%，年增 5.6 個百分點，稅後純益 4.42 億元，年增 54.02%，每股純益為 14.35 元。

鮮活果汁 2018 年全年營收達 32.21 億元，主要是受惠中國市場對健康飲品意識及需求帶動，推升 2018 年全年合併營收攀峰，年增率達 10.6%。

鮮活果汁已公布最新營收，累計前 2 月營收 3.92 億元，年減 3.35%，但公司對全年展望仍佳，預期今年糖漿與口感添加物新品仍有成長空間，且已著手開發 3 年，可作為豆奶、甜品、烘培產品及其他豆製品之豆粉原料產品，也將在今年投入市場，未來鮮活仍將持續開發新鮮、健康的產品，例如 NFC 天然果汁等，提供更即時且多元的客製化需求，以期維持營收獲利穩健成長。