日本招財貓之旅，怎麼能忘記這位正港九州男兒呢～

【文字｜行遍天下．圖片提供｜飯法師昭誠】

跨海連線日本人氣明星旅貓喵吉帶路玩，發現九州新魅力，還要前往日本其他貓咪聖地，與花色各有萌點的招財貓邂逅，透過找貓玩貓的漫步走，體會日本山海深度探索之旅。

旅貓上山下海，正港九州男兒參上！

有著永遠卸不掉的深黑色長眼線、腳穿白靴、捲尾、一付貓風凜凜的王者貓臉、灰白色漂亮的虎斑帥貓就是「喵吉 (ニャン吉)」。牠已完成日本 33 都道府縣制霸，從北海道到沖繩都留下「貓腳印」，所有旅行過的地方都「有圖有真相」，並順理成章成為網紅，可說是貓界的天王級偶像。

喵吉來自哪顆喵星？

喵吉最喜歡的事情就是到處巡邏。

2009 年 4 月喵吉剛出生不久，被稻盛陽子小姐發現關在倉庫中奄奄一息，推斷是身為野貓的母貓要將剛出生小貓移到安全地方，忘了叼走喵吉。輾轉遇到現在的飼主兼「專屬攝影師」飯法師昭誠 (飯法師是姓) 後，否極泰來開始了波瀾萬丈的「貓」生。

喵吉跟一般的貓不同，牠每天早晚都要出門散步，巡邏是日課，要是能兜風、小旅行那就更好。若是喵吉爸比喵吉晚起，牠就會去把他打醒；要是沒讓喵吉出門，喵吉就會咬他，喵吉就是一隻好奇心旺盛、超愛出門、不怕水的「非典型」喵喵！

和老婆阿麻凜 (あまりん) 京都旅行的甜蜜合影。

喵吉最喜歡的是老婆阿麻凜 (あまりん) 及每日巡邏完的洗澡時間；特技是長時間巡邏(放著不管的話，就不知跑去哪了)、在公共場合特別乖，乘坐交通工具尤其是汽車跟新幹線完全不吵鬧，畢竟是要出去玩嘛！乖一點就能玩到天荒地老。最討厭的是柴油車跟被不認識的人摸頭。喵吉雖有著野貓大頭目的強大氣場，但牠的弱點是家人至上，貓兒子盤踞牠的床，牠就乖乖閃邊，用餐也是讓家人先吃，自己最後才吃。跟在外頭威風八面的喵吉「判若兩貓」。

喵吉展現帶小孩技能，不愧是顧家的新好男人 (貓)！

持續靠貓臉吃飯的歲月

喵吉爸飯法師昭誠原本就喜愛攝影、到處旅行，跟喵吉一拍即合。飯法師原本只是用貓的高度把喵吉每天巡邏的圖片放在社群網站上，後來索性工作或旅行都帶他一起去，喵吉春夏秋冬都愛 (特別愛冬天)，上山下海也行，簡直就是最佳拍擋。

喵吉的職業是「旅貓模特兒」，擔任觀光大使的工作，西鄉隆盛、伊達政宗、阿蘇火山、巖島神社、富士山⋯充其量都只是喵吉的背景。喵吉最喜歡的是自家鹿兒島市的鹿兒島海港 (マリンポートかごしま)，因為有很多魚的味道⋯噢不是，是因為可以吹海風、看海景！今天的喵吉也認真巡邏中！

本篇人物介紹

喵吉

正港九州男兒，身為數隻小貓的老爸，瀟灑不羈的 9 歲公貓，每天不是在家附近巡邏，就是和主人到處旅行中。

飯法師昭誠

喵吉的專屬攝影師，當了 26 年上班族、背包客經歷 30 年，旅遊過 108 個國家，多幅作品於「FujiFilm photo contest」等比賽獲獎，著有《喵吉の大冒險》。

網址｜野良猫 ニャン吉

喵吉爸分享拍貓小秘訣

喵吉爸分享拍貓小秘訣

上午早點出發，時間更充裕。

晴天陽光是好照片的助手。

陰天就專心拍貓咪的特寫。

拍攝時配合貓咪眼睛的高度。

多按快門，多拍就有好照片。

在貓咪輕鬆放心的環境拍攝。

內容出自《喵吉の大冒險》

來源：《行遍天下》 2019 年 3 月

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