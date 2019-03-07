美股十年牛市 這幾檔股票飆了數十倍

自金融危機期間股市觸底以來，標普 500 指數在 10 年牛市期間，上漲幅度達到 312%，但部分個股漲幅更驚人，來到數十倍之多。

10 年前的 2009 年 3 月 6 日，標普 500 指數盤中低點到達 666 點，3 天之後，3 月 9 日收於 676 點，是當時熊市所收的最低點。自此，美股開啟了 10 年的牛市。

CNBC 研究了標普成份股中，這 10 年來表現最好的前 25 名個股。以週二收盤價計算，漲幅最高的是 Ulta Beauty(ULTA-US)，自當時低點之後，股價上漲超過 71 倍，緊隨其後的是 ABIOMED(ABMD-US) 和 Netflix(NFLX-US)，兩家公司的股價均上漲了 60 倍以上。

亞馬遜 (AMZN-US) 雖然漲勢飽受關注，但與這些大牛股相較，漲幅僅能排名第九，大漲近 27 倍。

標普 10 年來漲幅最高個股 (圖表取自 CNBC)

以產業類別來看，非必需消費品類股這 10 年來表現最佳，累計上漲 598%。其次才是科技股，上漲了 522%。在當時成為危機風暴核心的金融股，10 年來反彈 422%，表現居於第三。這些金融股漲幅雖然未能列名前 25，不過當時股價僅為 3.75 美元的美國銀行 (BAC-US)，也上漲了 675%，而摩根大通 (JPM-US) 則自 16 美元上漲 555%。

然而，並不是所有的標普成份股，都度過了愉悅的 10 年，特別是能源股，10 年來整體表現不佳，漲幅僅 56%，部分股票這 10 年來甚至沒能騎上牛背向前衝。

10 年來表現最差的股票，是網際網路提供商 CenturyLink(CTL-US)，10 年來股價腰斬，下跌約 49%，其次是能源公司 Apache(APA-US)，下跌 34%，礦業公司 Mosaic(MOS-US) 下跌近 26%，Devon Energy(DVN-US) 下跌 25%。