〈機構報告〉IDC：今年全球智慧型手機出貨量 估連續第3年下降

據國際研調機構 IDC 最新的全球季度手機追蹤報告顯示，智慧型手機市場將持續面臨挑戰。預計 2019 年全球智慧手機出貨量將年減 0.8%，至 13.9 億支，為連續第三年出貨量下降。

不過 IDC 預期，今年智慧型手機市場將在下半年開始回暖，預計下半年的出貨量年增率為 2.3%。從長遠來看，該機構預期智慧型手機出貨量將在 2023 年達到 15.4 億支。

全球智慧型手機出貨預測 (圖: IDC)

IDC 全球行動裝置跟踪專案副總裁 Ryan Reith 表示：「目前尚未解決的最大問題是什麼將使智慧型手機行業恢復增長。毫無疑問，智慧型手機產業的成長已經因為某些確定的因素而下降，像是更長的換機週期、受到挑戰的中國市場以及地緣政治的逆風等影響。」

「但是若因此忽略了一些重要科技的進步，像是 5G，則太過短視。」Ryan Reith 說道。

隨著可折疊式手機和 5G 智慧型手機的推出，今年預計將迎來科技創新的新高峰。圍繞 5G 相關的行銷熱潮仍處於早期階段，但 IDC 預計該領域將會迅速增長。

IDC 認為，雖然目前升級到 5G 設備或服務的用例仍然不清楚，但很明顯，在 2019 年之後的採用量將開始巨增， IDC 估計，到 2023 年，全球每 4 支智慧型手機中就有 1 支智慧型手機出貨為 5G 機種，5G 智慧手機在 2023 年的出貨量預估將達 4.013 億支，市占率為 26.0%。

IDC 全球行動裝置資深研究分析師 Sangeetika Srivastava 表示：「儘管 5G 的開發和可折疊式螢幕皆尚未得到市場反饋，但 2019 年肯定會成為智慧手機市場迎來革新的一年。」