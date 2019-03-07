【運達投顧】仍非做多安全期，資金配置要留意

◆盤勢分析

加權指數在經歷了四天的轉折拉回後，今天維持穩盤小漲，若從幾檔台股的 ADR 來對照今天的權值股，市場撐盤氣勢是沒有問題的。但若就全球股市的走向來看，同步系數比較高的韓國股市、費半指數，仍受到一定的壓抑，投資朋友要留意在週選擇權結算後，大盤會不會持續測低，提醒投資人這邊還不是適合大立佈局的做多安全期。

消息面來看，近期最熱門的消息就是: 台北國際工具機展，從本週一 4 號到 9 號為期六天，也頻頻傳出訂單喜訊，高鋒、程泰、亞崴等個股都有資金進駐。但投資人要留意這些族群原本的交投相對不熱絡 整體能容納的資金水位有限，建議投資人搶短沒問題，有獲利也要先懂的入袋。

籌碼面來看，觀察外資在期貨的佈局，昨日台指期的淨多單水位由 51587 口增加到 53212 口，淨增加 1625 口，但仔細觀察就可以發現是因為空單留倉口數減少了 3157 口，代表著外資並非朝著多方佈局，僅僅是空單部位撤退，加上今天是週選擇權結算，建議投資人先停、看、聽。

西洋棋裡面有一步特殊的走法叫 "易位"，要把國王藏起來或是把強子城堡拉到主戰場時，就可以進行短易位或長易位。

在投資市場也有所謂的資金易位，籌碼目前在輪動時，攻擊和防守要全盤配置，是為了平滑獲利曲線，甚至是求最大的獲利因子。

短線的攻擊標的就是你的強子，之前黃紫東分析師就推薦了一檔豐達科 (3004)。

昨日強勢漲停後今天再度創高，適合投資人搶短，目前進入休息。

而國王當然不能死，否則整盤棋就輸了，這裡就是指長線的佈局，像是之前推薦的技嘉 (2376)、中磊(5388) 都相當穩健或強勢，推薦給投資人做佈局參考。

推薦個股: 技嘉 (2376)、中磊 (5388)、豐達科 (3004)

運達投顧 黃紫東 策略分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。