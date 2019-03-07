【運達投顧】貿易樂觀情緒蔓延，台股行情路況短線往下

美股: 週三 (6 日) 由於油價下跌拖累能源股不支倒地，美光領跌費半，晶片股齊下殺，美股連續第三個交易日走跌。美股道瓊指數下跌 133.17 點。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，3/6 該殖利率收在 2.59%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰:

◆中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中兩國還未就他們同意或 同意的事項擬出草稿，而此舉將是 3 月之前能否達成協議的關鍵。此前 美國總統川普表示，在 3 月之前，並不會與習近平會面。

◆中美經貿談判進展順利、美國總統川普宣布延後原定 3 月 1 日對中國產品加徵收關稅

◆路透報導指出，消息人士表示，雙方力求在 3 月 1 日前達成協議，基本大綱已開始在會談中提出。據稱，談判代表已針對結構性議題草擬六項了解備忘錄（MOU）：強制技術轉移、網路盜竊、知識產權、服務業、匯率、農業及貿易非關稅壁壘。

◆美中貿易談判顯然已取得進展，並且積極的跡象顯示，川普與中國國家主席習近平可能會在 3 月底在美國會面。



(三) 經濟數據: 週五 (8 日) 將發布的非農就業報告。

※運達投顧 高維緒分析師

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