蘋果發布 2019 年供應商責任進度報告 優異的廠區數年增 30%

蘋果週三 (6 日) 公布供應商責任《2019 年進度報告》，概述該公司 2018 年的努力成果，詳細介紹如何擴展員工教育機會、保護地球資源，以及蘋果供應商遵守行為準則的表現。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 於報告中表示：「我們相信企業應竭盡所能為大眾利益服務，賦予全世界的人們更多力量，並將我們前所未有地緊密結合在一起。」

員工進展方面，截至 2018 年，蘋果已提供 1,730 萬供應商員工培訓與 360 萬人技職教育培訓，包括應用程式開發。超過 1500 位蘋果供應商員工，透過蘋果教育產品獲得大學學位。

環境保護方面，Apple 表示，100% 的 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods 和 HomePod 最終組裝廠獲得 UL 廢棄物零填埋場認證。供應商 2018 年節約了 76 億加侖的淡水，廢水再利用率達 39%，溫室氣體排放量年減 466,000 公噸，相當於減少了 10 萬輛汽車上路。

蘋果供應鏈近五年來年度表現評估。(圖：蘋果官網)

供應商表現方面，蘋果公司在 2018 年發現，蘋果供應鏈中表現優異的廠區數年增 30%。在總分為 100 分的評估量表中，其供應商在勞工權益和人權評估結果平均為 89 分，高於 2017 年的 86 分。扣分項主要來自 24 起工時造假和 2 起抵債勞工違規、1 起未足齡勞工違規等重大違規行為。

蘋果每年都會公布一份最新的供應商責任報告，以使供應商工廠的工人狀況和蘋果為改善員工生活所採取的措施透明化，從而為消費者提供各種蘋果產品。最新數據來自蘋果 2018 年對來自 45 個國家的蘋果供應商進行 1049 次評估。