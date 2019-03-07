選前誇口 選後束手 川普讓美國雙赤字更加惡化

川普曾誓言，上任後要在八年內，清除全體政府債務。結果美國預算赤字大幅飆升，情況更加惡化。貿易赤字也難倖免，美國週三公布，2018 年商品貿易赤字上升到了 8910 億美元，創新歷史高點。

根據歐巴馬總統的 2017 年度預算報告顯示，在 2017 年 9 月 30 日結束的會計年度，美國預算赤字為 20.24 兆美元。然而在川普上任後第一個完整會計年度結束時 --2018 年 9 月 30 日，預算赤字上升逾 5% 至 21.51 兆美元。

預期到 2028 會計年度，美國預算赤字將進一步上升至 33 兆美元。

川普在 2016 年總統競選期間，曾信誓旦旦地說，只要改善貿易協定，他就可以清除這些債務。當年，美國全年貿易赤字為 5310 億美元，約為預算赤字的 2.5%。

川普把清除赤字，說的像是輕而易舉，然而美國赤字却持續上升。這到底發生了什麼事？川普總統與共和黨議員支出龐大，還通過減稅法案。

2017 會計年度，美國預算赤字達到 6650 億美元，預期到 2019 會計年度，該赤字更將達到 9840 億美元。二年內，大增達 48%。

為了融資，美國必須借便多的錢，發行更多債券，形成了惡性循環。結果貿易赤字亦隨之惡化。

如果外國人購買更多美國債券，美元便會升值。這讓美國出口產品變得更貴，進口產品則變得更便宜。結果外國人購買美國出口產品變少，美國人購買的進口產品變多，貿易赤字隨之擴大。

川普曾說，他的政策將能縮減預算赤字與貿易赤字。其實他只讓美國的雙赤字進一步惡化。