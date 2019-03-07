川普欲推5G國有化 讓全美地區享快速網路

據 nasdaq 報導，美國總統川普似乎希望將 5G 國有化，而現在有跡象表明，此事宜可能成為 2020 年競選活動的一部分。

上週末，川普的 2020 年競選團隊重新啟動了有爭議的話題，關於將美國 5G 網路國有化的言論，將 5G 無線電波租給電信服務提供商。

據 politico 報導，川普 2020 競選發言人 Kayleigh McEnany 表示，5G 批發市場將降低成本，並為目前缺乏該服務的數百萬美國人提供此項目。McEnany 説到，「這符合川普對於讓所有美國人受益的議程，無論地理位置如何」。川普 2020 年競選經理 Brad Parscale 也在推動一項涉及全國 5G 網路的計劃。

上個月，川普也在社交媒體上寫到了 5G，稱「美國公司必須加緊努力，否則就會落後。我希望盡快在美國推出 5G 甚至 6G 技術。它比現行標準更強大，更快速，更智能」。

然而，不是每個人都希望該技術國有化。白宮經濟顧問庫德洛 Larry Kudlow 認為 5G 應該由產業領導。

批發網路的想法目前由 Peter Thiel，一位川普支持者，旗下的公司 Rivada Networks 所推動。雖然這項新活動表面上旨在降低成本並為農村居民提供快速互聯網，但外媒 Axios 獲得的國家安全委員會官員的一份備忘錄顯示，政府控制的強大 5G 網路是抵禦中國對美國經濟和網路安全威脅的必要條件。

與此同時，AT&T (T-US)、Verizon (VZ-US)、和 T-Mobile 等美國電信服務提供商正在這一領域投入巨資，並承諾在今年低實現 5G。然而，它們仍落後於中國公司，主要是華為。