亞馬遜、小摩、和巴菲特聯手醫保企業命名「Haven」

亞馬遜 (AMZN-US)、摩根大通 JPMorgan (JPM-US)、和巴菲特旗下的波克夏 (BRK.A-US) 聯合創立的醫療保健公司名稱已定：「Haven」(避風港)。

亞馬遜執行長貝佐斯 Jeff Bezos、JPMorgan 執行長戴蒙 Jamie Dimon、和波克夏執行長 巴菲特 Warren Buffett 去年 1 月曾宣布，他們將聯手應對不斷上升的醫療保健成本，一起創立一間非營利性企業，並在 6 月份任命著名外科醫生及作家 Atul Gawande 博士擔任執行長。

Gawande 周三在一份聲明中表示，「我們希望改變人們的醫療保健方式，使其更簡便、更好、更便宜。我們將從小規模開始，從患者的經驗中學習，並繼續擴大以滿足他們的需求」。

之前，許多業內人士曾稱該企業為「ABC」或「ABJ」。該公司表示，「Haven」的名稱選擇與其成為護理供應商的「合作夥伴」較妥當，並專注於提供 120 萬亞馬遜、波克夏、和小摩員工的需求。自任命以來，Gawande 一直在與這三家公司的員工會面，了解他們的醫療保健經歷。

除了新品牌外，該公司還推出了一個網站，其中包含有關該企業的更多詳細信息，包括改進複雜的醫療保健系統的導航過程，以及獲得負擔得起的治療和處方藥等。Haven 還在其網站上表示，它有興趣與臨床醫生和保險公司合作改善整體醫療保健系統。

據 cnbc 報導，在 1 月份摩根大通年度醫療保健會議期間的一次晚宴上，Dimon 告訴行業領導者，他和他的合作夥伴「不滿意醫療費用並希望提供幫助」。