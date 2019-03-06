崇越電獲美系A、F品牌大單 並打入醫療與車用全球前2大廠供應鏈

矽材料供應商崇越電 (3388) 報喜，確定接下美系兩大龍頭運動手錶品牌廠「A」品牌與「F」品牌大單，加上成功打入醫療和車用全球前二大廠的供應鏈，為此，今年營運將重現強勁成長動能，業績與獲利逐季走揚，全年營收與獲利將挑戰年度歷史新高。崇越電今年營運展望部分，首先在既有客戶的庫存問題上，崇越電董事長潘振成提到，有逾八成客戶庫存水位降至很低，估計再一個月左右，崇越電的出貨就可回溫。至於矽材產能供應方面，上游原廠信越化學，新產能開出，估計第二季起可增加給崇越電 15% 至 20% 貨源。



就新斬獲部分，今年又接獲美系二大智慧運動手表品牌廠訂單，「A」品牌 5 月出貨，而「F」品牌 4 月出貨，另外也搶下全球最大潛水鏡和蛙鏡品牌廠大單，再者，在車用與醫療領域也頗有績效，均拿下全球前兩大公司的訂單。



基於上述利多，崇越電預期今年營運可望重現成長動能。法人圈估算，崇越電業績將逐季走升，自第二季起單月營收重回 7 億元大關，今年全年營收將可年增兩位數百分比，今年營收與獲利將雙雙創下年度歷史新高。