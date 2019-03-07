〈分析〉若美中達成貿易協議 這四種美國農產品將樂翻

根據《彭博社》報導，美國總統川普表示，美中貿易談判進展良好，他已要求中國，立刻取消對美國農產品徵收的關稅；據估計，若雙方順利達成協議，有 4 種美國農產品，可望從中受益。

中國祭出報復性關稅，美國農產品出口大受衝擊，其他國家則因此受惠；例如，巴西和阿根廷取代美國，成為中國最大黃豆來源國；加拿大的油菜籽、小麥，澳洲的牛肉、棉花，對中國出口量都有所成長。

據傳中國於貿易談判過程中提議，每年將增購價值達 300 億美元的美國農產品；若雙方達成協議，且中國遵守承諾，有助帶動以下 4 類美國農產品出口表現。

黃豆

荷蘭合作銀行集團 (Rabobank International) 預估，假設美中達成貿易協議，美國黃豆在中國的市占率，可望從 2017 年的 34%，攀升至 50% 以上，增購規模估約 200 至 250 億美元。

2018 年，中國共進口約 8800 萬噸黃豆，價值估達 380 億美元；荷蘭合作銀行分析師 Oscar Tjakra 認為，如果上述情況成真，美國黃豆價格將隨之上揚。

美國農產品受中國報復性關稅衝擊，巴西等國則從中受惠。(圖：翻攝自彭博)

穀物

2016 年，美國向世界貿易組織 (WTO) 指控，稱中國對小麥、稻米和玉米等農產品補貼價格過度；WTO 最終裁定，中國的超額補貼，使美國農民面臨不公平競爭，判定美方勝訴。

美國持續要求中國，增加小麥、玉米等農產品進口，總量分別達 964 萬噸及 720 萬噸；荷蘭合作銀行指出，若中國承諾增購來自美國的飼料穀物，其進口規模將在 3 年內，大增至 3000 萬噸。

美國持續要求中國，增加小麥、玉米等農產品進口。(圖：翻攝自彭博)

肉類

2018 年，受貿易戰影響，巴西取代美國，成為中國最大肉品供應國，其肉類出口量，較 2017 年大增近 50%，在此同時，美國肉類出口則減少近 50%。

INTL FCStone 首席大宗商品經濟學家 Arlan Suderman 說，如果美中達成貿易協議，美國的牛肉、羊肉、家禽及魚類供應商，可望成為贏家。

受貿易戰影響，巴西取代美國，成為中國最大肉品供應國。(圖：翻攝自彭博)

棉花

中國紡織業蓬勃發展，棉花需求大增，儘管中國對美國棉花祭出 25% 的報復性關稅，但 2018 年，美國對中國出口的棉花總值，仍達 11 億美元，年增幅約 3.1%；同一時間，澳洲對中國的棉花出口，年增逾 80%，巴西的出口量，更暴增近 2 倍，由此可見中國市場需求之大。

巴西農業聯合會行政總裁 Marcos Jank 認為，美中貿易戰改變了貿易體系的型態，未來「地緣政治將成為貿易流動的決定性因素」。