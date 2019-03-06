〈台大校園徵才〉金控搶人大戰3/9登場 這兩類職缺最搶手 年薪上看百萬

一年一度的台大校園徵才企業博覽會將於本週六 (9 日) 登場，金融業中，包括兆豐銀、合庫銀、元大金與玉山金等，每家都釋出至少 500 名員額，職缺涵蓋一般行員、儲備幹部 (MA)、法令遵循、資安；此外，具備人工智慧 (AI) 專長的好手，將成今年金融業爭相搶聘的對象。

綜觀目前各家金控的薪資待遇，主要以 MA 待遇相對優渥，月薪平均 5~6 萬元不等，加上績效與年終獎金，年薪有機會上看百萬元，對於剛畢業的社會新鮮人頗具吸引力。

金融科技浪潮改寫金融業面貌，AI 智慧與大數據儼然成為金融業強化競爭力的必備利器。玉山金控今年特別成立「智能金融處」將 AI 技術導入業務，目前約有 80 名人力投入研發，今年預計再增聘科技儲備幹部 (TMA) 與 AI 工程師。

玉山金總經理黃男州表示，金控今年包含銀行在內，預計將招募 500 名新人，其中包含 50 位儲備幹部 (MA) 與科技儲備幹部 (TMA)，此外，AI 工程師、程式開發工程師、財務工程、法務法遵與資安風控等。

兆豐銀行為因應消費金融、財富管理與洗錢防制與海外據點等人力需求，今年預計再增員 600 名新血加入。根據兆豐金內部資料顯示，近期在近 1,000 名員工加入下，讓全體員工平均年齡降至 40 歲左右，今年的新進人員招募，可望將員工平均年齡可望降至 40 歲以下。

合庫銀今年 1 月已率先辦理今年第一梯次 260 人徵才，因應校園徵才季節來臨，4 月起將啟動第二階段招募，人數規模將從原先規劃的 290 人擴增至 420 人，預計今年約可招募 680 新血加入。

合庫銀過去主要委託金融研訓院辦理徵才，今年則是首度參與校園徵才活動，合庫銀表示，本週六的校園徵才將由金控暨銀行董事長雷仲達率領一級主管，前進學校與學生互動，讓年輕人能更深入認識擁有百年歷史的合庫銀。

元大金表示，今年員工人數包含 MA 在內，目標要淨增加 600 人，根據元大金規劃，今年釋出職缺包括金融交易、法金業務、數位金融、經營管理與風險管理等 6 大類職務。



