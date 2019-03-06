〈台大校園徵才〉華碩祭高薪吸引AI人才 實習生月薪上看4.2萬元

華碩 (2357-TW) 年度校園招募起跑。為因應策略布局，華碩智慧雲軟體研發中心 (AICS) 首先推出博士生招募計畫，3/5(二)-3/8(五) 分別於 臺大、臺師大、成大、清大及交大連續舉辦五場次「華碩人工智慧論壇暨 AICS 博士生招募計畫說明會」。而 3/9(六) 開始，華碩年度的校園招募將由臺大起跑，至成大、清大、交大等多所校園舉辦的徵才活動也將陸續展開，招募包含巨量資料及機器學習、等多種化職缺外，今年亦同步啟動 AI 實習生招募計畫，研發類實習生月薪最高可達 42000 元。

穩踞市場龍頭的華碩在筆記型電腦產品項目上已連續 16 年蟬聯臺灣銷售冠軍。為精益求精，因應科技世代的腳步，華碩啟動企業轉型。發揮過去於資通訊領域累積的精深技術及產品運營能力，策略性投入 AIOT 商用及 B2B 領域，企圖讓工業電腦產業升級。盼領先建立人工智慧等商用市場各種應用，快速發展事業建立相關團隊。

除華碩外另還包括台積電 (2330)、宏碁 (2353)、開發金 (2883)、友達 (2409) 等多知名國內電子、金融業者皆積極布署徵才活動。臺大學校園徵才 9 日將由校長管中閔揭開序幕，今年主題定為「跨界．創新．整合—驅動工作大未來」，共有 297 家企業參加，設攤超過 423 個攤位，估計提供逾 2 萬 5 千個職缺，包含多元產業、新南向等專區，較去年增加約 5 千職缺。

此次臺大校園徵才活動共有 297 家企業參加，活動項目中企業博覽會 423 個攤位。另外，公司說明會 68 家、企業參訪 21 家，今年規劃產業專區分別為多元產業區、金融區、集團區、資訊科技區、人力仲介區、新南向專區及國產學聯盟會員等專區，能見各界對應屆畢業人才的渴求度。