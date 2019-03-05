〈台大校園徵才〉遠雄連13年參加招募建設人才為主 龍巖徵才人數無上限

台大校園徵才企業博覽會將在 9 日登場，遠雄 (5522-TW) 為第 13 年參與此校園徵才活動，雖然遠雄目前經營範圍涵蓋百貨、育樂及建設等事業，但本次參與以建設事業人才為主要對象，而龍巖 (5530-TW) 則表示，招募人數無上限。

遠雄企業團發言人楊舜欽指出，今年是遠雄第 13 年參與台大徵才活動，由於建設開案量增加，所需人才多元，包括內勤行政、設計專案、土開專員、機電工程師、營造工程師、業務專員等，現場同時舉辦履歷健診及職涯諮詢活動，並提供 switch 等獎項給前 100 名填妥問券的同學參加抽獎。

龍巖以「改變！選擇比努力更重要」為校園徵才主題。(圖：龍巖提供)

龍巖也參與本次台大校園徵才活動，為連續第 5 年參加台大的校園徵才活動，龍巖主管表示，招募人數無上限，將徵集包含經營管理、資訊管理、行銷企劃、營建規劃、行政專業、客戶服務、商品設計人才。

今年是龍巖正式進軍中國大陸市場的銷售元年，溫州陵園銷售將於第 3 季開賣，龍巖主管指出，除參與台大校園徵才活動之外，龍巖也安排出席包括政治大學、成功大學、清華大學、中山大舉、中央大學及交通大學的校園徵才。

廣運 (6125-TW) 集團以往也出席台大的校園徵才活動，並由現任執行謝明凱親自在攤位主持，廣運副總經理沈麗娟指出，今年廣運報名參加此一活動，但因參加的企業太多，廣運在本次的台大校園徵才活動中，未能中籤而沒有設攤。

牧德 (3563-TW) 總經理陳復生說，以往因企業體不大，並沒有參加台大校園徵才活動，但進入營運成長期，預計明年報名此一活動。

台大校園徵才企業博覽會即將在 9 日登場並且有 297 家企業參加，使用超過 423 個攤位，預計提供逾 2.5 萬個職缺。