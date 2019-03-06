可成公布前2月自結數示警 毛利率與營益率低於過去幾年平均水準

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (6) 日公告今年前 2 月自結數，再度對營運表現示警，由於市況持續不理想，導致需求疲軟、稼動率偏低、單位成本增加，加上產品售價壓力大幅提高，使前 2 月營收表現不如預期，獲利率明顯低於過去幾年平均水準，毛利率下滑至 27.2％，營益率為 15.3%，稅後純益為 7.4 億元。

可成 1 月上旬就曾對今年展望示警，並對整體營運提出保守看法，但由於整體市況仍不理想，導致需求疲軟、稼動率偏低、單位成本增加，加上產品售價壓力大增，使前 2 月營收表現不如預期，且獲利率均明顯低於過去幾年平均水準。

因此，可成今日再度提出預警，公布前 2 月自結獲利，1 至 2 月營收為 83.56 億元，毛利率 27.2％，連連失守 40% 與 30% 大關，營益率也跌破 30% 與 20% 大關，下滑至 15.3%，稅前淨利 13 億元，稅後純益為 7.4 億元。

可成 1 月初時曾指出，今年將延續去年第 4 季市況，整體營運將更具挑戰，實際需求能見度充滿高度不確定性與波動性，更保守看待今年景氣。且由於需求不確定性高，預期價格波動也將提高，並認為在產品價格有壓的情況下，獲利能力將低於過去幾年平均。

而可成在昨日公布 2 月營收後，外資出具報告指出，預期可成第 1 季營收將較季減逾 5 成，較往年首季的 2 至 4 成季減幅度擴大，獲利表現有壓。

