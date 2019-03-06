同泰1月每股虧損0.27元 產能調整完畢 3月業績可望顯著拉升

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年3月6號17點28分

軟板廠同泰電子 (3321-TW) 去年底成功切入韓系手機無線充電軟板供應鏈，1 月營收為 2.45 億元，公司今 (6) 日應公布 1 月獲利，稅後虧損 3195 萬元，每股虧損 0.27 元，主要仍因兩岸產能利用率不均衡造成，同泰已完成調整，3 月起營收可望大幅增加。

隨著韓廠新款手機 25 日在西班牙行動通訊展 (MWC) 亮相，同系列還有 3 款將在 3 月陸續上市，同泰供應其中兩款無線充電應用軟板，且訂單量高，推升大陸揚州廠 1 月產能利用率達 100%，不過台灣的東二處，由於採取減少對客戶的交貨量，產能利用率僅有 50%。

目前同泰針對此狀況，已調撥台灣東二廠產能，投入生產韓系客戶軟板，預估 3 月同泰台灣東二廠不僅產能利用率可有效提高，且同泰也能滿足韓國客戶訂單增加的需求。

同泰 1 月營收 2.45 億元，其中對韓系客戶軟板出貨金額超過 8000 萬元，隨著生產良率提升，加上交期競爭優勢，且同泰還取得同機型其他款產品供應，在客戶的供應順位晉升成為主要廠商，供貨量將持續拉升。法人估，同泰 3 月起營運量將因完成兩岸產能調撥而大增，首季營收將優於 2018 年的 5.85 億元，且營收將逐季成長。

同泰 2018 全年營收衰退，降到 24.13 億元，年減 13.61%，且第 4 季仍是虧損，全年虧損金額較 2017 年擴大，董事會決議，擬不配發股利。是同泰連續 3 年不配發股利，董事會也決議在 6 月 6 日召開股東會。