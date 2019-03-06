愛地雅因ASE進入重整 認列損失約17億元 影響每股達7.7元

自行車廠愛地雅工業（8933-TW）今 (6) 日召開臨時董事會，確認美國策略夥伴 Advanced Sport Enterprises Inc. (ASE) 公司破產聲請重整的認列損失金額，包括 ASE 股權投資損失、ASI 股權投資損失，以及債權及契約損失，合計約新台幣 17 億元，愛地雅將在 2018 年的財報中認列。

依愛地雅股本 22.04 億元計算，因認列美國 ASE 公司重整的損失，影響每股約 7.7 元。

愛地雅公司對因 ASE 集團重整而遭到影響，除股權 3120 萬美元與債權 2426 萬美元，其中股權受償的機會極低，而債權也將依保守穩健原則提列損失，此外，因愛地雅公司付給 ASI 的 Fuji 等自行車品牌在亞洲、歐州行銷 5 年授權費用 480 美萬元，因 ASE 進行重整一併遭收回、拍賣無法履約，該 480 萬美元的金額也由愛地雅列為應收帳款，並以契約損失認列。

愛地雅主管說，在本次其中因認列美國 ASE 公司重整的損失中，有關以 2000 萬美元取得 ASE 公司股權 17% 損失的部分，在帳上列僅列為權益的損失，而不計入 2018 年的損益表的損失項下，合計認列美國 ASE 公司重整的損失 17 億元，但並不影響愛地雅的現金流，而 ASE 重整程序尚在進行中。

愛地雅去年前 3 季財報營收為 29.73 億元，稅後虧損 8648 萬元，每股虧損 0.48 元。而對於去年財報因認列 ASE 進行重整而認列的重大損失，愛地雅主管說，愛地雅將尋求大股東的支持，或將有進行籌資的計畫尋求再起。在業務方面，因為公司電動自行車已在歐洲布局多年，重心逐漸移往歐洲，此次美國策略夥伴破產影響可望降到最低。

目前，愛地雅的最大股東為富喬工業 (1815-TW)，持股逾 21%，除將依權益法認列愛地雅去年的損失之外，由於兩家公司的董事長均是張元賓，富喬工業也是最可能對於愛地雅伸出援手的來源。

愛地雅在 2018 年 10 月完成 4 億元股本私募現增案，募集 3.04 億元，愛地雅此一私募獲富喬工業 2.62 億元認購其中 86% 額度，推升富喬因此成為愛地雅的第一大股東，持股 21.52%。

