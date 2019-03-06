南六去年營收、獲利同竄高 EPS8.16元 股利5元也登頂

南六 (6504-TW) 去年營收、獲利同攀巔峰，每股稅後純益 8.16 元，今 (6) 日南六董事會決議，每股擬配發現金股利 5 元，也同創上市以來新高。

南六將在 5 月 29 日召開股東會，會中除討論股利分配案之外，並將進行董監事全面改選。

南六去年營收 67.86 億元，毛利率 18.8%，年減 0.33 個百分點，稅後純益 5.93 億元，年增 9.49%，每股純益 8.16 元；營收、獲利同創高，今日董事會決議，每股擬配發 5 元現金股利，以今日南六收盤價 166 元計算，現金殖利率為 3.01%。

南六投資 30 億元高雄燕巢新廠已正式啟用，預計第 2 季進入量產，擴增生產純棉不織布及水針不線布生產線各 1 條，預計 2020 年挹注南六全年營收約 20 億元。同時，在不織布產業持續擴展之下，總經理黃和村表示，南六預計往生技、保養品深入開發，衝刺醫療應用的領域。

南六高雄燕巢新廠第 2 季量產，將開出每月 500 噸純棉不織布及每月 2000 噸水針不線布生產線各 1 條，預計 2020 年貢獻全年營收，一年可貢獻 20 億元。

南六也獲經濟部投資台灣事務所「歡迎台商回臺投資行動方案」聯審會通過，於高雄市燕巢區成立營運中心與智慧化生產基地，預計總投資金額達 35 億元，將攜手國際企業在此投入醫療級不織布的開發生產。

南六此投資計畫，計畫運用高雄燕巢的 9.5 公頃土地，加上新廠，形成營運中心與智慧化生產園區基地，完工後的年產值將增加 25 億元。