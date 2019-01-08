南六去年Q4營收登頂 全年每股純益上看8元

不織布廠南六 (6504-TW) 去年第 4 季營運走強，公司 10、11 月營收連創新高，今 (8) 日公布去年 12 月營收也在高檔，推升第 4 季營收 18.07 億元創新高，法人預估，全年每股純益將超過 8 元。

南六在高雄燕巢投資 30 億元的新廠，預計 1 月底正式啟用，將為今年業績挹注高成長動能。

南六去年 12 月營收為 5.69 億元，月減 8.14%，年增 7.56%，第 4 季營收以 18.07 億元創新高，刷新第 2 季創下的 17.33 億元紀錄，季增 12.91%，年增 7.82%，在銷售價格及匯率趨穩下，第 4 季單季毛利率也將維持在 20% 的水準。南六 2018 年全年營收 67.86 億元，創新高，年增 5.48%。

南六今年第 3 季稅後純益 1.77 億元，季增 1.67%，年增 30.22%，單季每股純益達 2.43 元；上半年稅後純益達 4.5 億元，年增 17.6%，每股純益達 6.2 元。在第 4 季獲利挹注之下，全年每股純益法人估算將站上 8.1 元水準。

南六生產熱風不織布，主要應用為紙尿布表材，水針不織布則供應製作濕紙巾使用；同時，南六投入 30 億元新建高雄燕巢廠，擴增生產純棉不織布及水針不線布生產各 1 條，並於第 4 季進入試產， 1 月底將正式啟用，將正式大量貢獻營收。

投資印度的方案也有新進展，公司取得印度亞美達巴德（Ahmedabad）的建廠土地，預計 2020 年投產，土地面積 4.2 萬平方公尺，全部工程預計將建立 2 條熱風不織布、2 條水針不織布產能，總投資金額約 2000 萬美元，目前整地已接近完成，即將針對土木工程進行發包。

南六由於主要客戶嬌聯在印度當地設立 3 座工廠，對紙尿布表材的熱風不織布需求急切，因此，在印度設廠以建立 2 條熱風不織布生產線優先。