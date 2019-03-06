【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資期現貨均加碼 台股量縮收紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 47 點至 10322 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 35.15 點，電子期逆價差擴至 - 1.61 點，金融期轉為逆價差 - 1.06 點。現貨部分，三大法人買超 13.47 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3204 口至 28352 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5005 口至 58217 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7107 口至 28582 口。

週二美股三大指數呈現狹幅震盪後小幅收黑，日韓股市早盤也表現偏弱，不過台股反倒一掃前兩日走軟陰霾，開盤直接由台積電、鴻海、大立光等電子權值股領軍上攻，不過由於今日為週選擇結算日，突破 OI 最大量壓力區 10350 後追價力道明顯減弱，台積電、大立光也都出現逢高拉回的跡象，指數在 11 點過後大盤維持在 10350 上下震盪，而下午 1 點過後鴻海、大立光、南亞、富邦金等權值股則出現較大賣壓，直到尾盤 1:30 再出現大筆回流買單，使週選擇權結算收在 10340，但終場加權指數則收在 10357.15 點，上漲 51.89 點或 0.50%，成交量能 998.68 億，較前日減少 61.76 億。整體而言，今天適逢週選擇權結算，從各權值股的走勢觀察有壓抑指數漲幅的意味，不過目前日 KD 高檔死亡交叉向下，而 MACD 也醞釀死亡交叉，加上以往與台股連動性較高的韓國股市最近已連四日修正走跌，後續仍須持續觀察 A 股 MSCI 調升權重，外資對台股的操作態度。

選擇權分析

週選擇權結算後，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 升至 1.45，而外資在 Call 的淨部位來到 + 71,224 口，自營商 Put 的部位則是呈現淨空單加碼 19,141 口至 - 27,430 口，顯示外資更積極的買 Call，而自營商則更積極的賣 put，兩者的選擇權部位上均呈現樂觀偏多的態度。整體選擇權籌碼面呈現樂觀偏多格局。 (永豐期貨研調)



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