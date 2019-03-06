【華冠投顧】盤後分析：反彈無量

劉彥良 分析師

連跌三天的台股總算迎來反彈，尾盤拉高下收在全場相對高的 10359 點，可惜的是成交量僅 1000 億元，多方反擊力道明顯不足。加上 KD 死亡交叉且開口向下的型態未變，維持台股仍會回檔的看法不變，下檔強支撐在頸線 10148 和月線 10179。

對岸下修今年 GDP 成長率至 6~6.5%，不過也祭出降稅政策帶動經濟，此舉有利中國股市向上並且支撐住全球股市。至於台灣方面我認為央行頂多維持利率不變，因為之前都沒升息故今年降息的空間實在不大，故政府若要提升經濟的可行方式還是增加政府開支 (G)。

今天共 9 檔個股漲停，其中 6 檔是成交量 400 張不到的冷門股，不過多檔百元以上的高價股如貿聯 - KY(3665)、雙鴻 (3324)、智擎(4162) 和先前分享的邦特 (4107) 轉強向上，中實戶和大戶有回籠的跡象，這點還要再觀察幾日。

除了邦特外，晟德 (4123) 和安集 (6477) 今天都改寫波段新高，此外殖利率高達 1 成以上的亞昕 (5213) 也連兩日大漲，所以接下來的選股方向絕對是財報績優股和高殖利率股。只是在此要提醒投資朋友，低本益比高殖利率的選股方式並不適用於景氣循環股如被動元件、矽晶圓等，所以南亞科 (2408) 公告配息後才會開高走低甚至再連跌兩日。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。