【華冠投顧】大盤維持偏多整理局 轉強股陸續冒出頭來

◆盤勢分析

昨日大盤如預期創短線低點，但因「大盤成交量急縮且 OTC 指數仍守前天的小跳高缺口，價量關係和籌碼沉澱朝著正向發展... 因此預期換檔再上更有利，拉回整理過後仍有攻高潛力」。

今日台股在美股小跌、亞股普遍回檔（陸股除外）背景下，走出低量上漲走勢，大盤 + 51 點逼近五日線，OTC 指數 + 0.42% 創波段收盤新高。

今日大盤極短線強於國際股市，不過觀察 "大盤委賣張數" 尚未降到夠低水位，且 "期貨價差" 也不見明顯好轉跡象，故不排除拉抬動作是受到週選擇權結算之影響。台股從價量和籌碼結構來看仍屬整理走勢的延續，因此在操作上依舊挑選 "整理到量極縮守支撐" 的個股，才能兼具「下檔風險易守、上檔獲利可期」的優勢，儘勿過度追高。

＜蓄勢待發股＞

繼『被動元件』、『光學』、『蘋概』等持股紛紛高檔獲利入袋後，資金自上週開始依前述操作策略轉進新一輪整理到 "量極縮守支撐" 之蓄勢待發股。

近日帶領學員卡位的《呷飽沒》、物聯網《8069 元太》(館長)... 等個股仍維持區間整理格局，不過 "鎖碼學員" 的私房菜《2340 光磊》倒是正式表態突破年線，這檔個股在上週的回檔過程中低量守住頸線，正是屬於 "整理到量極縮守支撐" 的標準範例

事實上昇楷帶學員佈局的個股，三不五時會在盤前早安文或盤後分析文當中 "洩題"，也會每日整理重點新聞或相關資料給大家研判行情及選股操作參考，持續鎖定這些發文，相信會有不少收穫，強股不等人氣。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》小漲小跌，無法收上前一日高點，日Ｋ棒的弱勢慣性依舊持續，也代表上週三 (2/27) 遭遇的產業利空衝擊還沒反應結束。

雖然近日有不少二線股如《2375 智寶》、《8163 達方》、《5317 凱美》、《6207 雷科》、《8042 金山電》、《3236 千如》... 一度突破上週三利空當日高點，但缺少三巨頭尤其是龍頭《2327 國巨》帶領，表現空間相當有限，仍需等待利空反應告一段落再尋求重新上車機會。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以工具機和 IC 設計較有族群性，工具機族群因有 "工具機展" 題材加持，《1590 亞德客 - KY》、《1583 程泰》、《1515 力山》、《4510 高鋒》... 表現強勁；IC 設計族群《2454 聯發科》、《3034 聯詠》、《8081 致新》... 亦見拉抬動作。

今日弱勢股仍多集中在高基期個股之修正，以《3630 新鉅科》、《6278 台表科》、《3548 兆利》、《3211 順達》... 跌勢較重。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。