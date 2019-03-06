陽明2艘1.4萬TEU新船下水 後續還有逾20艘船加入 營運添成長動能

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 旗下 1.4 萬 TEU 級全貨櫃輪「鼎明輪」和「世明輪」，今 (6) 日在日本今治造船交船，陽明指出，交船後船隊共有 20 艘 1.4 萬 TEU 級大型貨櫃輪，明年起還有 10 艘自建 2800TEU 級和 14 艘長租 1.1 萬 TEU 貨櫃輪將加入船隊，在船齡年輕化下，可望持續降低營運成本。

陽明說明，「鼎明輪」和「世明輪」將投入 THE Alliance 航線，配合聯盟的布署擴建航網。

除此 2 艘超過萬 TEU 的大船加入，陽明也規劃，2020 年至 2022 年間將有 10 艘自建 2800TEU 級、14 艘長租 1.1 萬 TEU 級全新全貨櫃輪陸續到位，藉此大幅汰舊換新，陽明說明，船齡年輕化可逐年降低營運成本。

陽明目前旗下船舶約 100 艘，其中自有船舶 42 艘，租賃船舶 58 艘，整體運能約 64.6 萬 TEU，2018 年僅 1 艘 1.4 萬 TEU 租賃船舶下水，今年為 4 艘 1.4 萬 TEU 租賃船舶下水。

同時，陽明計畫，2020 年前陸續淘汰 12 艘租約較高的長約船舶，可持續降低租金費用。

法人認為，市場大船投入高峰期將過，供需結構正持續改善，貨櫃航商營運有望好轉。