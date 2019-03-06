鴻海啟動AI人才招募計畫 大學畢業起薪4萬元 

鴻海 (2317-TW) 搶攻互聯網商機，啟動「AI 人才招募計畫」，主要徵才對象是「工業互聯網」所需人才，新進工程背景大學畢業生起薪 4 萬元以上，工程背景碩士畢業生，起薪也有 4.5 萬元。

鴻海今日指出，擴大展開「AI 人才招募計劃」，主要徵才對象為推動「工業互聯網」所需人才，整體招募類別，將延續集團近年發展策略方向，著重鎖定 AI 人工智能、大數據、物聯網、8K+5G、雲運算、移動終端、智能生活、機器人應用開發、自動化、電子商務、生醫科技等領域。

鴻海強調，特別是工業互聯網大數據相關領域人才，是招募重點，以因應集團對內對外 AI 大數據分析運用場域需求，徵才人數不設限。

鴻海指出，未來將緊握工業互聯網產業 DT(Data Tech)、AT(Analytic Tech)、PT(Platform Tech)、OT(Operation Tech)四大利器，融合 8K+5G 生態系統，應用在八大生活領域，將鴻海發展為六流 (訊流、金流、技術流，人流、過程流、物流) 科技公司。

鴻海也表示，提供優渥薪資待遇，新進工程背景大學畢業生起薪 4 萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪 4 萬 5 千元以上，並依分權分利經營原則，以工作績效為導向，發放員工分紅及績效獎金，鼓勵年輕人加入，挑戰百萬以上年薪。

另外，在福利方面，鴻海也提供員工全方位健康照護，及總值 16 萬元的生育、育兒津貼。