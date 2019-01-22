中菲行強化物流雙品牌布局 成立新加坡海運子公司 

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (22) 日宣布，為強化空、海運雙品牌服務，集團旗下新加坡海運子公司 Diversified Freight System (Singapore) Pte. Ltd. 正式營運，中菲行執行長林天送強調，在貿易戰不確定性下，在東南亞區域總部新加坡加強投入人力和物力，可進一步提升在東南亞的競爭力。

林天送說明，多年來在東南亞深耕新興市場，觀察到美中貿易戰持續升溫和不確定性，已有眾多領導品牌製造商紛紛轉向東南亞生產，在此關鍵時期，中菲行更要為全球客戶鋪路，加強布局新加坡後可提供海運和物流貨倉客戶更完善解決方案。

中菲行在新加坡已耕耘近 40 年，位於機場物流園區的保稅貨倉占地 1.4 萬平方英尺，擁有可供 1200 個托盤放置的溫控區域和 4 個裝卸區，更提供優惠倉租，滿足客戶在自由貿易區能更有效連接使用機場、港口與跨境卡車的轉運、多式聯運與海運併櫃服務。

林天送指出，進入 2019 年後，除了設立專職的海運子公司，同時在自貿區強化保稅貨倉，客戶可享有免稅優惠和 24 小時的清關服務。

看好東南亞市場的國際進出口貿易量持續擴增，目前中菲行除了在東南亞擁有 38 個行銷服務據點，近期策略性再加強於區域貿易樞紐的物流服務，串連馬來西亞、泰國、越南與中國、新加坡的物流戰略位置。