供需「黃金交叉」 陽明董座看今年海運展望不悲觀

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 董事長謝志堅今 (21) 日指出，對於今年貨櫃海運展望「審慎但不悲觀」，不同於去年供過於求的狀況，今年預計整體市場需求成長幅度將高於供給成長幅度，可說供需將呈「黃金交叉」態勢，預料在此狀況下，船公司之間較不會再如去年殺價競爭。

謝志堅說明，去年整個海運界不好，主要原因還是供過於求，供給年增幅達 5.7%，但貨量僅成長 4.7%，再加上油價攀高，「大家都蠻辛苦」，去年光是陽明因運價降低，就使營收短少 2 億美元，而油料成本則增加 2 億美元，一來一往間差了 4 億美元 (約新台幣 120 億元)。

不過，謝志堅強調，據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測，今年全年貨量將年增 3.8%，而供給僅成長 3.2%，扭轉過去供過於求的情勢，而限硫令於 2020 年元月起實施後，將使市場上船舶供給過多壓力更緩和。

謝志堅說明，每艘船若要安裝脫硫器，需耗時 1-1.5 個月。

陽明總經理林文博進一步指出，市場上多數船舶應會直接使用低硫油來因應法規，部分新船則加裝脫硫器。

而陽明規劃是 10 艘 1.1 萬 TEU 租船以及 10 艘向台船 (2208-TW) 購建中的 2800TEU 小型船舶先加裝脫硫器，另現有船隊中 5 艘 1.4 萬 TEU 的主力船舶也會安裝，合計共 25 艘船安裝脫硫器，占整體船隊比重約 18%，其他則先使用低硫油。

謝志堅說，由於油價會有波動，難以預測後續低硫油油價怎麼走，陽明這樣的做法是為了保留因應彈性；而儘管低硫油使用會增加用油成本， 但目前航商做法多是轉嫁貨主，收取低硫油附加費，不至於影響公司成本太多。

展望 2019 年，由於供需黃金交叉，陽明看好今年海運市況可望較去年佳，不過，謝志堅也直言，需關注貿易戰後續發展，現階段已將使用在大中華市場的部分艙位移至東南亞，以分散經營風險。

此外，謝志堅預期，今年國際油價應不至於太高，預料全年會維持在每桶約 60 美元的穩定狀態。