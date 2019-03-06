【華冠投顧】台股上漲51點，守10日線，量縮不到千億元。

昨晚美股平盤上下震盪小跌，台股昨日回測 10 線支撐，今日逆勢開紅上漲震盪，指數終場漲 51 點，以 10357 作收，成交量僅 998 億元。

川習會傳 3/27 登場，簽署中美貿易協議，美正式公告貿易戰無限期延長，暫緩調升陸關稅，貿易戰利多消息並未帶動股市上漲表現，不過仍在漲多高檔震盪格局之中。台股昨日回到 10 日線，今日盤面由電子權值股蘋概三雄領漲，台積電 (2330)，大立光(3008)，鴻海(2317) 等股價同步上漲作收，中小型股由光鋐 (4956)，光罩(2338)，大綜(3147)，建基(3046)，斐成(3313)，海德威(3268) 等聯手上攻漲停。不過有些之前大漲股票不再創高，甚至回檔很深，例如祥碩(5269)，669→551 元，跌掉 118 元。另外今日新鉅科(3630) 創新高後，莫名其妙大跳水，突然重挫 6.88%，目前逢高操作難度高，各位操作不得不慎啊!

台股量縮大多漲勢難以持續，續航力不足，賺錢速度以沒較之前那麼快速，在這個時候應該停看聽一下，不要太過積極與躁進，先鎖定好股票，等待時機點對了再進場布局。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估