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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月06日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2409   友達                   11134    -26700    00637L 元大滬深300正2        -14447         0  
00632R 元大台灣50反1          10644         0    00633L 富邦上証正2            -7638         0  
3481   群創                    8505      1440    00739  元大MSCI A股           -3656    -45961  
00677U 富邦VIX                 5176         0    2408   南亞科                 -3363    -11334  
00643  群益深証中小            4563      8149    2002   中鋼                   -3276      9256  
2303   聯電                    3540     -2622    1605   華新                   -3162    -22815  
0050   元大台灣50              3009       343    006205 富邦上証               -3096         0  
00634R 富邦上証反1             2114         0    2337   旺宏                   -2755    -14220  
00656R 國泰中國A50反1          1875         0    6153   嘉聯益                 -1755     -6995  
2633   台灣高鐵                1853      4329    2891   中信金                 -1553    -17891  
2892   第一金                  1241     -6981    00636  國泰中國A50            -1258    -66347  
6116   彩晶                    1199      7550    2883   開發金                 -1177    -23398  
2885   元大金                  1111     15612    00655L 國泰中國A50正2         -1139         0  
2880   華南金                   959      1177    0056   元大高股息             -1128    -68565  
2317   鴻海                     893     -2370    2340   光磊                   -1103        32  
2330   台積電                   888     22356    3049   和鑫                   -1033     -2552  
2882   國泰金                   837    -12349    006206 元大上證50              -786         0  
2353   宏碁                     799        85    2888   新光金                  -745    -10416  
3711   日月光投控               793      2187    00642U 元大S&P石油             -718         0  
1326   台化                     773     -5246    3036   文曄                    -695     -1654  
2367   燿華                     760      5120    00672L 元大S&P原油正2          -672         0  
2412   中華電                   741     -6759    0061   元大寶滬深              -656     -2074  
2603   長榮                     740     -1163    1909   榮成                    -620       358  
2823   中壽                     676      5529    4927   泰鼎-KY                 -597     -2763  
1301   台塑                     668     -4417    2834   臺企銀                  -576    -19146  
3673   TPK-KY                   633     -1204    3706   神達                    -570     -2022  
6412   群電                     604      1046    00639  富邦深100               -567     -3735  
3037   欣興                     600      6054    2316   楠梓電                  -558         5  
2338   光罩                     594      1073    1312   國喬                    -550     -3750  
2867   三商壽                   588       134    1314   中石化                  -535     -9624  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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