◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月06日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2409 友達 11134 -26700 00637L 元大滬深300正2 -14447 0 00632R 元大台灣50反1 10644 0 00633L 富邦上証正2 -7638 0 3481 群創 8505 1440 00739 元大MSCI A股 -3656 -45961 00677U 富邦VIX 5176 0 2408 南亞科 -3363 -11334 00643 群益深証中小 4563 8149 2002 中鋼 -3276 9256 2303 聯電 3540 -2622 1605 華新 -3162 -22815 0050 元大台灣50 3009 343 006205 富邦上証 -3096 0 00634R 富邦上証反1 2114 0 2337 旺宏 -2755 -14220 00656R 國泰中國A50反1 1875 0 6153 嘉聯益 -1755 -6995 2633 台灣高鐵 1853 4329 2891 中信金 -1553 -17891 2892 第一金 1241 -6981 00636 國泰中國A50 -1258 -66347 6116 彩晶 1199 7550 2883 開發金 -1177 -23398 2885 元大金 1111 15612 00655L 國泰中國A50正2 -1139 0 2880 華南金 959 1177 0056 元大高股息 -1128 -68565 2317 鴻海 893 -2370 2340 光磊 -1103 32 2330 台積電 888 22356 3049 和鑫 -1033 -2552 2882 國泰金 837 -12349 006206 元大上證50 -786 0 2353 宏碁 799 85 2888 新光金 -745 -10416 3711 日月光投控 793 2187 00642U 元大S&P石油 -718 0 1326 台化 773 -5246 3036 文曄 -695 -1654 2367 燿華 760 5120 00672L 元大S&P原油正2 -672 0 2412 中華電 741 -6759 0061 元大寶滬深 -656 -2074 2603 長榮 740 -1163 1909 榮成 -620 358 2823 中壽 676 5529 4927 泰鼎-KY -597 -2763 1301 台塑 668 -4417 2834 臺企銀 -576 -19146 3673 TPK-KY 633 -1204 3706 神達 -570 -2022 6412 群電 604 1046 00639 富邦深100 -567 -3735 3037 欣興 600 6054 2316 楠梓電 -558 5 2338 光罩 594 1073 1312 國喬 -550 -3750 2867 三商壽 588 134 1314 中石化 -535 -9624 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股