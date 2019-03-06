【華冠投顧】台股高檔震盪!個股輪動!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、3545 敦泰、4994 傳奇、4947 昂寶 KY、2442 新美齊。

台股盤勢分析:

重返年線

台北股市早盤上漲 + 22 點開出，權值類股全面轉強下，指數全場維持紅盤震盪；終場加權指數在外資重啟買盤下，上漲 + 51 點作收，收在 10357 點，成交量 998 億。

盤勢在『回測十均』後，今天立馬吹起反攻號角；雖然今天台股依舊『量縮震盪』，成交量不足千億。顯然多空還沒有正式表態，不過從盤中的輪動結構來看；台股短線的修正可望告一段落。展望下半周… 預估台股在成功『回測十均』後，多方買盤隨時可望放大，加權指數預計『重返年線』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2338 光罩、5213 亞昕、2392 正崴、2221 大甲、3324 雙鴻、3078 僑威、4803VHQ-KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3630 新鉅科、6278 台表科、5269 祥碩、3548 兆利、3211 順達、6290 良維… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。