台股盤後—高檔震盪整理 量縮上漲逾50點 成交量跌破千億關卡

台股今 (6) 日由電子三雄領軍反彈，台塑四寶站穩平盤，國泰金與富邦金等金融權值股同步走揚，指數開高走高，早盤一度攻上 5 日線，惟大盤陷入橫盤震盪整理，持續收斂漲幅，終場上漲 51.89 點，收 10357.15 點，守住 10 日線並往 5 日線靠攏，惟成交量僅 996.9 億元，跌破千億元大關，是近 16 個交易日以來成交量低點。

台股今日上市類股中，除橡膠、電纜、化工、觀光、鋼鐵指數收黑外，其餘指數均收紅，又以光電指數表現最強勁，上漲超過 1.8%，其次為漲幅逾 1.4% 的汽車指數。

櫃買市場今日同樣開高震盪走高，指數終場上漲 0.58 點，以 138.37 點作收，成交量為 317 億元。上櫃指數部分，僅航運、紡織、光電與其他族群收黑，其餘指數均收紅，又以資服族群表現最強勢、上漲逾 1.3%，其次為漲幅 1.06% 的化工指數。

電子三雄今日同步走強，又以大立光走勢最強勁，終場上漲 2.86%，以 4495 元作收，站穩 5 日線之上；台積電早盤開高震盪，盤中漲幅收斂，終場小漲 0.43%，收在 234 元；鴻海今日股價震盪走高，終場上漲 0.83%，以 72.5 元作收，成功突破 5 日線。

IC 設計族群今日表現強勢，聯詠漲幅逾 4%，威盛上漲超過 3.7％，聯發科、致新漲幅逾 2.5%，鈺創上漲逾 2%。

工具機族群在工具機展題材激勵下，近期表現同樣強勁，高峰漲幅逾 5%，程泰上漲超過 4%，亞德客 - KY 也上漲超過 2.4%，直得、東台、全球傳動、上銀均站穩紅盤之上。

法人指出，台股今日量縮反彈，量能不到千億元，整理態勢明顯，主要受到外資買盤並未積極回補影響，使指數空間相對受限。現階段台股處於橫盤高檔整理狀態，若要重新發動多頭攻勢，量能須站回 1300 億元以上，若未能站回此量能水準，盤面將先以中小型個股表現為主。