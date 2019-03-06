澳洲Q4 GDP不及預期 澳幣短線跳水創2個月新低

週三 (6 日) 澳洲公布第四季 GDP 年增率為 2.3%，不僅低於市場預期的 2.6%，同時澳洲並下修前值第三季 GDP 年增率自 2.8% 修正至 2.7%，而不及市場預期的 GDP 數據，也令澳幣短線上快速跳水至 0.70 一線。

澳幣兌美元 15 分中走勢圖 圖片來源：investing.com

週三 (6 日) 澳洲公布第四季 GDP 數據如下：

澳洲第四季 GDP 年增率為 2.3%，市場預期為 2.6%，下修前值自 2.8% 至 2.7%。

澳洲第四季 GDP 季增率為 0.2%，市場預期為 0.4%，前值維持為 0.3%。

在澳洲公布不及預期的 GDP 數值之後，澳幣應聲跳水至 0.70 澳幣兌 1 美元，創下 2 個月以來新低，市場分析，澳洲央行 (RBA) 可能迫於疲軟的澳洲經濟，選擇出手在今年內降息。

澳洲央行有降息可能也並非空穴來風，上月 6 日澳洲央行總洛威 (Philip Lowe) 即曾表示，雖然目前澳洲央行目前調整利率的可能性並不大，但利率前景已看起來更加「均衡」，一反此前該行多次強調可能升息之態度。

洛威曾在上月進一步解釋，若失業率進一步下滑、薪資成長加快，那麼澳洲央行當然有理由升息，但是若失業率上升且通膨成長停滯，甚至降息也是值得考慮的選項，故目前澳洲央行的利率前景看起來是均衡的，升息與降息的機率各半。

市場經濟學家解讀，洛威此次的發言是大出市場意料之外，因此前澳洲央行已不斷向市場溝通升息的可能性，甚至市場預期下一次澳洲央行召開利率會議，即可能出手升息，但從洛威的發言看來，目前澳洲央行升息與降息的機會，似乎更接近平衡。